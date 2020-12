Yesterday: Als Paul McCartney in Leipzig vor 45.000 Fans spielte – und geblitzt wurde

Leipzig

Tausende hatten Tränen in den Augen, damals am 4. Juni 2004, als Paul McCartney in Leipzig sang. Es war das erste Konzert im umgebauten Zentralstadion und das einzige auf seiner Europatour in Deutschland. „Es war unglaublich emotional und ergreifend, als er dann anfing, Beatles-Songs zu spielen“, erinnert sich Matthias Winkler vom Veranstalter MAWI Concert im LVZ-Interview zur Gründung der Agentur vor 30 Jahren. „Die Beatles standen ja zu DDR-Zeiten irgendwie über den Systemen, waren Teil des Musikunterrichts. Und dann kommt einer von denen, sozusagen aus der Sphäre der Götter zu uns in den Osten.“

Ein ganz besonderes Souvenir

Leipzigs Blitzer behandelten den damals 61-Jährigen allerdings wie einen Normalsterblichen: Sir Pauls Limousine war in eine Radarfalle geraten. Der Beweis: „Zwei Wochen später bekamen wir ein Foto vom Ordnungsamt zugestellt: Paul McCartney war in der Stadt geblitzt worden, er saß vorne neben dem Fahrer. Man hat uns das als Souvenir geschickt und freundlicherweise auf die Erhebung eines Bußgelds verzichtet“, erzählt Winkler. Das Foto sei wie manche aus den vergangenen 30 Jahren leider nicht auffindbar.

Anzeige

Am 4. Juni 2004 spielte Paul McCartney vor 45.000 Fans im Leipziger Zentralstadion ein unvergessliches Konzert. Quelle: André Kempner

Auch sonst lief nicht alles glatt an diesem 4. Juni 2004. McCartney hatte mit seiner damaligen Frau Heather Mills und ihrer Tochter im Fürstenhof übernachtet. Um fünf Uhr morgens begannen die Bauarbeiten im Zusammenhang mit dem Abriss des Blauen Wunders. „Er und sein Umfeld waren absolut nicht amused. Und auch verkehrstechnisch war die Sperrung eine mittlere Katastrophe“, erinnert sich der Konzertveranstalter. Zudem fing es am Abend noch zu regnen an.

Doch das Konzert wurde für den Ex-Beatle und seine 45.000 Fans zu einem Rausch. Mit dem Wings-Titel „Jet“ startete er in die Nacht. „Guten Abend Leipzig. Endlich bin ich hier“, rief er nach dem ersten Beatles-Song „Got To Get You Into My Life“. 34 Titel spielte er. Tief ins Herz griff „ Eleanor Rigby“. Feuerwerks-Fontänen stiegen zum Bond-Song „Live And Let Die“ auf. Das ganze Stadion schwelgte bei „Hey Jude“ „Let It Be“ oder „Yesterday“ in Musik und Erinnerungen. Es endete nach über zweieinhalb Stunden.

Volles Risiko

Für Konzertveranstalter Winkler war der Auftritt des Ex-Beatles ein Abenteuer, das weniger als ein halbes Jahr davor begann: „2003, einen Tag vor Weihnachten, hatte ich einen Anruf bekommen: Es gibt ne kleine Chance, Paul McCartney 2004 für ein einziges Konzert nach Deutschland zu holen, willste? Ja. Kostet? Ich hörte die Summe, schluckte. Müsste irgendwie gehen. Es war das erste Konzert im umgebauten Zentralstadion. Ich dachte, wenn es die Leute nicht wollen, dann schaust du dir das noch an und meldest Konkurs an.“

Riesenschlange auf dem LVZ-Vorplatz: Am 5. März 2004 hatte der Vorverkauf für das Konzert Quelle: LVZ-Archiv

Aber die Leute wollten es. Am Abend des 5. März will Winkler mit Pinks Tourneeagent Peter Rieger, der auch für McCartney arbeitet, zu deren Konzert in die Arena. Das Auto fährt die Karl-Liebknecht-Straße stadteinwärts, die beiden sehen schon von weitem, dass sich vom LVZ-Vorplatz aus eine riesige Schlange gebildet hat. „Die wollen bestimmt alle zum Sondervorverkaufs-Start der LVZ“, sagt Winkler. „Ach Quatsch“, meint Rieger. Winkler hat recht: Als sie in der Arena ankommen, sind schon 8000 Karten über den Tresen gegangen. In drei Tagen ist das Konzert ausverkauft – und Winkler muss keinen Konkurs anmelden.

Von Jürgen Kleindienst