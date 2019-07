Leipzig

Noch bis Sonntag ist im Museum der bildenden Künste in Leipzig Yoko Onos Ausstellung „PEACE is POWER“ zu sehen. Es ist die bislang umfangreichste Werkschau der japanisch-amerikanischen Künstlerin in Deutschland. Über 60 000 Besucher haben sie bis jetzt gesehen. Nachdem sie zur Eröffnung aus gesundheitlichen Gründen nicht kommen konnte, hatte die in New York lebende 86-Jährige ihre Ausstellung Ende Mai im privaten Rahmen besucht. Der LVZ hat die Witwe von John Lennon jetzt einige Fragen aus einer größeren Auswahl per E-Mail beantwortet – im Stil ihrer so einfachen wie klaren „Word Pieces“.

Was hat Sie eigentlich nach Leipzig gezogen?

Die Tatsache, dass man hier für meine Arbeiten offen war.

„Peace is Power“ heißt Ihre Ausstellung. Wenn Sie auf die Welt von heute schauen – wer gewinnt gerade, der Frieden oder die Gewalt?

Ich denke, dass der Frieden gewinnen wird, denn die Menschen werden endlich begreifen, dass wir uns eigentlich zum Frieden hingezogen fühlen. Das wird immer offensichtlicher.

Auf der Welt verlassen Millionen ihre Heimat auf der Flucht vor Krieg oder der Suche nach Glück. Und wir bauen Mauern – aber singen von Liebe und Frieden. Ist es nicht Zeit für eine wirkliche Revolution?

Die Revolution kommt, wenn wir dazu bereit sind, und ich glaube nicht, dass wir schon an diesem Punkt sind.

Wie können wir alle friedlicher werden, Frieden in uns finden?

Wir werden friedlich, wir alle, wenn wir anfangen, das Leben zu lieben.

Zur Galerie Mit der Ausstellung „Peace is Power“ hat das Museum der bildenden Künste die Werke von Yoko Ono nach Leipzig geholt. Am Mittwoch wird sie feierlich eröffnet.

Woraus schöpfen Sie Ihre Hoffnung?

Es wird so gut werden, dass wir es nicht glauben können. Ich brauche nicht zu hoffen.

Was treibt Sie auch mit 86 Jahren an, Kunst zu machen?

Ich finde es albern, Dinge in Bezug auf das Alter zu sehen.

Haben Sie noch eine Botschaft an die Leipziger?

Es ist immer besser, man selbst zu sein, und ich habe euch auf meiner Reise gesehen und wirklich verstanden, dass wir uns alle gemeinsam Frieden wünschen.

In Ihrer im Museumsfoyer gezeigten Videoarbeit geht es um John Lennons „Smile“: Spüren Sie sein Lächeln heute noch, in sich?

Johns Lächeln ist ja nicht nur bei mir. Auch wir haben angefangen zu lächeln und zu lächeln, einander anzulächeln. Und ich bin sicher, dass Sie das auch können. Tatsächlich bin ich mir sicher, dass Sie auch fühlen werden, dass dieses Lächeln ein Teil von Ihnen ist.

Die Ausstellung „ Yoko Ono: PEACE is POWER“ ist bis 7. Juli im Museum der bildenden Künste in Leipzig (Katharinenstraße 10) zu sehen. Am 3. Juli ist von 12–20 Uhr der Eintritt frei, öffentliche Führungen gibt es noch am 6. Juli um 15 Uhr und am 7. Juli um 11 Uhr.

Von Jürgen Kleindienst