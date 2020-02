„Zeichen & Wörter“: Bildermuseum zeigt Frank Ruddigkeits künstlerische Tagebücher

Leipzig

56 Bücher, prall gefüllt mit Skizzen und Tagebuchnotizen, hat Frank Ruddigkeit zum 80. Geburtstag für immer aus der Hand gegeben. Er vermachte dieses spannungsgeladene Konvolut von Spuren eines intensiven Lebens im vergangenen Jahr dem Leipziger Museum der bildenden Künste.

Jetzt ist die Schenkung, sekundiert von großformatigen Zeichnungen, in einer Kabinettausstellung zu sehen. Seine Blätter, oft auch als Entwürfe für Malereien oder Plastiken angelegt, weisen Ruddigkeit als brillanten Zeichner aus, der mit Kreide oder Kohle verblüffende Plastizität erzeugt, in vielschichtigen Kompositionen Raumtiefe und Atmosphäre ausspielt. Zwischen Verdichtung und Leere kraftvoll ausbalanciert, stellen sich seine Zeichnungen existenziellen Daseinsfragen zwischen Leben und Tod, dringen als Porträt psychologisierend oder in skeptischer Selbstbefragungen weit unter die Oberfläche vor.

Stimmungen, Naturerlebnisse, Begegnungen

Über zwei Jahrzehnte fanden Stimmungen, Naturerlebnisse, intime wie kollegiale Begegnungen auch in den gezeichneten Tagebüchern Widerhall. Schriftliche Notate sind dabei sowohl Gestaltungselement als auch Kommentar, wobei der individuelle Schreibstil die Botschaft für Fremde verschleiern mag.

In der Vermischung von Weltanschauung mit Alltagsproblematik, Überlegungen zu Musik, Lyrik und Prosa artikuliert sich in den Bänden Ruddigkeits Grundsatz: „Jede Art von Welt- und Selbstbegreifen findet seine rigoroseste Deutung im Aufgezeichneten.“ In der engen Verstrickung von Notizen und Zeichnungen offenbart der Leipziger Künstler seine Lebenssphäre vom Beginn der 90er Jahre bis 2005, kurz nach seiner Emeritierung an der Hallenser Kunsthochschule.

Enormes Œuvre

Ruddigkeit hatte mehr als drei Jahrzehnte an der Designerhochburg Zeichnung und Malerei gelehrt. Zudem entstand in Grafik, Malerei und Plastik ein enormes Œuvre, mit dem er zu einem prominenten Vertreter Leipziger Kunst aufstieg. Mit Skulpturen, auch dem umstrittenen Karl-Marx-Relief von 1973, ist er im Leipziger Stadtbild präsent.

Dem Besucher der Kabinettausstellung sind mehr als 50 der Tagebücher zugänglich. 19 der Bände kann er zum Blättern selbst in die Hand nehmen. Die Sorge, dass allzu Vertrauliches in die Öffentlichkeit dringt, hat Ruddigkeit nicht. Im Prozess des künstlerischen Schaffens verschmelze stets Reales mit Fiktivem. „Man produziert immer nach außen, da muss man in Kauf nehmen, das Privates nicht verborgen bleibt“, sieht Ruddigkeit diesen Aspekt gelassen.

Traditionslinie bis zu Raffael

Museumsdirektor Alfred Weidinger zeigte sich zur gut besuchten Vernissage am Freitagabend beeindruckt von Stärke und Dynamik des zeichnerischen Werkes des Leipziger Kunstprofessors. Für Kurator Fabian Müller war es „ein großes Glück, diese Schatulle öffnen zu können“. Er bezog sich auf die Traditionslinie, die bei Ruddigkeit bis zu Raffael reicht und bescheinigte ihm, er sei einer der ganz wenigen Zeichner, die so gut mit Leere arbeiten und sie mit Fülle bewusst machen können. Müller kündigte einen Katalog zu der Kabinettschau an, der bis Ende März vorliegen solle.

Info: Frank Ruddigkeit: „Zeichen & Wörter“, bis 15. März, Di und Do–So 10–18 Uhr, Mi 12–20 Uhr; Museum der bildenden Künste, Katharinenstr. 10

Von Ingrid Leps