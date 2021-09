Zeit in Säcken: Der Ghanaer Ibrahim Mahama zeigt Jute-Kunst im Leipziger Bildermuseum

Leipzig

Wo er war, hinterlässt er Spuren – Menschen, die seine Kunst, sein Engagement, sein Denken weitertragen. Ibrahim Mahama will niemanden bekehren. Er wirkt durch sein Tun, weltweit. Gerade hat er im White Cube in London eine Ausstellung eröffnet. Am vergangenen Wochenende war der 1987 geborene Ghanaer in Leipzig, wo seine Ausstellung „Vanishing Points“ in der Galerie Reiter in der Spinnerei zu Ende ging – und die nächste begann, weil Museumsdirektor Stefan Weppelmann beeindruckt ist von einem Künstler, bei dem Werk, Leben und politische Haltung ineinander gehen.

12 Tonnen Erde, 100 alte Schubkarren

Ibrahim Mahama am vergangenen Wochenende bei der Finissage seiner Ausstellung „Vanishing Points“ in der Leipziger Galerie Reiter. Quelle: André Kempner

12 Tonnen Erdaushub und 100 geflickte, gewissermaßen auf ihr Skelett heruntergearbeitete Schubkarren waren bei Reiter zu sehen. Im Museum sind bis 21. Januar drei Assemblagen aus vernähter Jute und Skizzenbücher zu sehen – im Museumscafé und im zweiten Obergeschoss. Es sind Verweise auf Mahamas monumentale Verhüllungsprojekte, mit denen er seit der Biennale in Venedig 2015 weltweit Aufsehen erregt.

Jute als Geschichtenträger

Mahama erhält sein Material von lokalen Arbeitern im Tausch gegen neues. Ihn interessieren die Einschreibungen: Kakao oder Kohle wurde in den Jutesäcken transportiert, später dienten sie vielleicht noch als Fußabtreter. Die zu großen Bahnen vernähten Fragmente erzählen von den Bedingungen der Arbeiter, die sie schleppten, und einer Weltwirtschaftsordnung, die den einen leckere Heißgetränke in den Becher zaubern und die anderen erbärmlich bezahlt schuften lässt.

Waren gehen leicht über Grenzen, Menschen nicht

Die Idee, mit Jute zu arbeiten, sei ihm 2011 gekommen, als er mit einem Freund an der Grenze zu Burkina Faso war, erzählt er beim Künstlergespräch mit Stefan Weppelmann. „Wir mussten ewig warten, sahen, wie die Waren verpackt waren, wie sie ohne Probleme über die Grenze kamen, im Gegensatz zu den Menschen.“ Sein Leben als Künstler kann er nicht von den Verhältnissen trennen: „Wir sind nicht nur dazu da, etwas zu schaffen, mit dem sich andere wohlfühlen.“ Das Geld, das er verdient, fließt zurück in seine Heimat, wo er Kunstprojekte und Bildungsinitiativen aufgebaut hat – etwa mit ausrangierten Flugzeugen, die Kindern als Klassenzimmer oder Kino dienen.

Ibrahim Mahama mit Kindern in seiner Heimatstadt Tamale wo er Flugzeuge hingebracht hat, die als Klasszimmer oder Kino dienen. Quelle: Red Clay, Ibrahim Mahama

Ein Künstler, der die Welt berührt, verändert – und immer wieder dort landet, wo er herkommt.

Info: Ibrahim Mahama: Bis 23. Januar im MdbK. Zur Ausstellung in der Galerie Reiter ist der Katalog „Vanishing Points. 2014–2020“ bei Kerber erschienen, herausgegeben von Torsten Reiter und Alexander Bär. 38 Euro, Museumsausgabe 28 Euro.

Von Jürgen Kleindienst