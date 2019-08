Leipzig

Der Mann spaziert mit seinem Hund im ausgetrockneten Flussbett, am Hambacher Forst bauen Aktivisten Barrikaden, in Berlin ringen Politiker um eine neue Regierung, eine Frau fragt nach den Kosten der „FahrzeugInnenreinigung“, der Fahrer des Dieselautos wird vom Polizisten vor dem Kreuzschiffsdampfer abkassiert ... Jahr für Jahr dokumentieren Bildjournalisten und Karikaturisten die Ereignisse des Jahres. Und es ist schon Tradition geworden, die besten davon zu prämieren. „ Rückblende 2018“ heißt die Sonderschau, die das Zeitgeschichtliche Forum in der Grimmaischen Straße 6 in einer Foyerausstellung bis 15. September zeigt.

Arbeit der Fotografen wird schwieriger

„Die Rückblende ist für uns ein besonderes Ausrufezeichen in den Sommermonaten“, sagt Jürgen Reiche, der Direktor des Zeitgeschichtlichen Forums: „Sie lädt mit spannenden Themen zum Schauen, Nachdenken und Diskutieren ein.“ Das sei in den „aufgeregten Zeiten“, in denen wir leben, besonders wichtig. Die Bilder und Karikaturen sind ein Spiegelbild der politischen Stimmung. „Die Beliebtheit der Ausstellung spornt uns an, den Wettbewerb fortzuführen. Wir wollen nicht nur Zeitgeschichte dokumentieren. Wir wollen mit der Ausstellung auch den Fotografen und Karikaturisten ein Forum bieten, deren Arbeit immer schwieriger wird“, sagt Monika Fuhr, Ständige Vertreterin der Bevollmächtigten des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und für Europa. Fotografen werden auch in Deutschland immer mehr in ihrer Arbeit behindert und dabei angepöbelt, die New York Times druckt inzwischen schon gar keine Karikaturen mehr.

Rund 100 Bilder werden in der Foyerschau gezeigt. Sie stammen aus einem Wettbewerb für politische Karikatur und Fotografie, den die Landesvertretung Rheinland-Pfalz und der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger ausrichten. Inzwischen zum 35. Mal.

Mit dieser Karikatur hat Thomas Plaßmann den Publikumspreis gewonnen. Zu sehen ist diese in der Ausstellung „Rückblende 2018“ im Zeitgeschichtlichen Forum. Quelle: Thomas Plaßmann

Mit „Aufwärts SPD“ holte sich Amelie Glienke den Preis für die beste Karikatur. Quelle: Amelie Glienke

Mit ihrer pointierten Zeichnung „Aufwärts, SPD!“, die die damalige Parteivorsitzende Andrea Nahles am Heck eines sinkenden SPD-Schiffes zeigt, wurde Amelie Glienke Preisträgerin bei den Karikaturisten. Den ersten Preis holte der freie Fotograf Daniel Chatard mit seiner Aufnahme vom Abriss des imposanten „Immerather Doms“ zugunsten des Braunkohletagebaus im Rheinischen Revier.

Abriss der Pfarrkirche St. Lambertus, im Volksmund „Immerather Dom”, für den Braunkohletagebau Garzweiler. Mit diesem Foto holte sich Daniel Chatard den ersten Preis in der Kategorie Fotografie. Quelle: Daniel Chatard

Sämtliche 1354 eingereichten Arbeiten von 215 Bildjournalisten und 65 Karikaturisten können im Internet unter www.rueckblende.rlp.de eingesehen werden. Der umfangreiche Katalog ist für acht Euro im Museum erhältlich.

Die Schau ist bis zum 15. September dienstags bis freitags von 9 bis 18 Uhr, am Wochenende von 10 bis 18 Uhr geöffnet; Eintritt: frei.

Von Mathias Orbeck