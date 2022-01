Zeitintensives Hobby: Der Kinder- und Jugendchor der Oper Leipzig im Porträt

Leipzig

Zwei Gruppen Jugendlicher rennen kreischend aufeinander zu, fallen sich in die Arme. Sofort liegt eine ungeheure Energie über der Probebühne I. Sie dürfen wieder, die Laienchöre. Und darunter fällt auch der Kinder- und Jugendchor der Oper Leipzig, der nun nicht mehr auf Zoom-Proben angewiesen ist. Heute bereiten die jungen Sängerinnen und Sänger ab zehn Jahren die Wiederaufnahme der „Bohème“ vor. Aber bevor es an die szenischen Proben gehen kann, absolviert Chorleiterin Sophie Bauer mit den rund 40 Jugendlichen das Einsingen.

Eine Übung nach der anderen

Strecken, ausschütteln, tief atmen. Rhythmisch Konsonanten ausstoßen, klatschen, stampfen. In die Höhe und in die Tiefe schickt Bauer die Stimmen, die sich hinter den FFP2-Masken hervor kämpfen müssen. Eine Übung nach der anderen feuert sie ab, lässt wenig Zeit zum nachdenken. „Sonst verlieren die Kinder den Fokus“, wird sie nach der Probe dazu sagen. Bauer erklärt die Übungen mit ruhiger Stimme und durch die schnelle Abfolge erlangt das Einsingen einen meditativen Charakter. Zur Auffrischung geht die Chorleiterin erst nur musikalisch durch den Chor im zweiten Akt „Aranci, ninnoli“, dann übernimmt Verena Graubner. Sie ist Regieassistentin und Abendspielleiterin und frischt die Erinnerung derer auf, die „La Bohème“ schon gesungen haben und führt die Neuen an die Inszenierung Peter Konwitschnys heran. Sie gibt den Kontext zur Szene, verweist immer wieder auf die Drehrichtung der Drehscheibe, auf der sich der Chor befinden wird, feuert an oder bremst. Dass die Jugendlichen wollen und sich gegenseitig vermisst haben, sieht man an Freudensprüngen, wiederholten Umarmungen.

Nur Videokonferenzen seit Ende November

„Das ist so wichtig für die Kinder“, sagt Sophie Bauer im Gespräch. „Selbst wenn es noch nicht der normale Probenbetrieb ist.“ Sie ist sichtlich glücklich, dass der Bildschirm wieder Pause hat. Seit Ende November hatte sie ihren Chor nur per Videokonferenz gesehen, gehört.

Im Herbst konnten sie die Bohème noch intensiv im Chorlager proben und (re)einstudieren, dann kam nur noch eine szenische Probe. „Aber wenn das einmal gut einstudiert ist, dann bleibt das in den Kindern drin.“

Aufgeteilt in ein Stufensystem

Vier Jahre alt sind die jüngsten, die dem Kinder- und Jugendchor beitreten können. Die insgesamt rund 220 Mitglieder sind in verschiedene Stufen geteilt. Die Opernmäuse zwischen vier und fünf Jahren treffen sich wöchentlich, gehen auf Entdeckungsreise ihrer Stimme und darstellerischen Fähigkeiten. In der Vorstufe bewegen sich Vorschulkinder und Erstklässler immer weiter in den fortgeschrittenen Chorgesang. Die Mittelstufe umfasst die Kinder der zweiten bis vierten Klassen, die in Produktionen wie „Hänsel und Gretel“ oder „La Bohème“ auf der Bühne stehen dürfen und nun zusätzlich Theorie- und Tanzunterricht erhalten. In der Oberstufe singen die Kinder ab der vierten Klasse schließlich in allen Produktionen mit, erhalten zusätzlich Unterricht in Tanz, darstellendem Spiel und Stimmbildung.

Ein zeitintensives Hobby

Viele der Kinder, die sich für den Chor interessieren, spielen ein Instrument oder kommen aus einer musikalischen Familie. Seit 2005 hat Bauer die Chorleitung inne und konnte so schon viele Kinder und Jugendlichen auf ihrer Reise bis zum Ende der Schullaufbahn begleiten. „Da fällt es mir schon schwer, sie nach dem Abitur gehen zu lassen“, sagt sie etwas wehmütig. Wer mitsingen will, sollte mit einem stabilen Selbstwertgefühl kommen, mit einer Lust sich zu zeigen. „Aber ich habe mittlerweile auch ein gutes Gefühl dafür, wer sich da noch entwickelt und wer nicht.“ Wer auf der Bühne der Oper Leipzig stehen will, muss sich klar machen: Das ist ein zeitintensives Hobby. Mehrere Proben pro Woche, dann noch Zusatzproben und Aufführungstermine.

Kinderchor muss sich oft nach Erwachsenen richten

„So lernen die Jugendlichen aber auch, sich in der Schulvorbereitung klar zu strukturieren.“ Diese Kompetenz sei über die Lockdowns bei manchen verloren gegangen. Trotzdem konnte der Chor diese Zeit über Zoom-Treffen gut meistern. „Denn wer dafür brennt, der kommt auch danach wieder.“ Auf Herausforderungen im Umgang mit den Jugendlichen trifft Bauer selten. Eher im Auftreten im Haus. Da fehlt ihr manchmal die Wertschätzung. „Die Kinder müssen sich ganz oft nach den Erwachsenen richten. Ich würde mir wünschen, dass der Chor als gleichwertiges Ensemble gesehen wird.“

Von Katharina Stork