Leipzig/Dordrecht

Träge fließt die Maas durch ein Holland-Idyll mit Wiesen, Menschen, Kühen, Ruder- und Segelbooten. Im Hintergrund zeichnet sich die Kulisse der Stadt Dordrecht bei Rotterdam ab. Immer wieder hat sich Aelbert Cuyp (1620–1691), einer der bedeutendsten niederländischen Landschaftsmaler des 17. Jahrhunderts, mit seiner Heimatstadt am Wasser auseinandergesetzt. Durch zwei seiner Bilder fließt die Maas so durch, als gehörten sie zusammen: das Ufer, die Horizontlinie, die Wiese im Vordergrund – das passt zu gut, um Zufall zu sein.

Den Verdacht gab es schon länger, nun sind nach umfangreichen Untersuchungen die letzten Zweifel ausgeräumt: Die „Ansicht der Maas bei Dordrecht“ im Besitz des Los Angeles County Museum of Art und die „Ansicht von Dordrecht“ des Museums der bildenden Künste in Leipzig waren mal ein Bild, eine Ansicht. Vor mindestens 200 Jahren muss das ursprünglich etwa 49 mal 164 Zentimeter große Gemälde auseinandergesägt worden sein.

Wiedervereinigung am 3. Oktober

Erstmals seitdem wird im Dordrechts Museum zusammen gezeigt, was zusammengehört. Die Schau „Im Licht von Cuyp“ zum 400. Geburtstag des Malers vor einem Jahr beginnt am 3. Oktober – mit einer etwas anderen Wiedervereinigung am Tag der deutschen Einheit.

Den Verdacht, dass man es hier ursprünglich mit nur einem Bild zu hat, dass Leipzig den rechten Teil einer größeren Ansicht besitzt, gab es schon länger. Bereits 1972 stellten die Kunsthistoriker Jan von Gelder und Ingrid Joost die Theorie in einem Artikel auf. Als entscheidenden Beleg dafür sahen sie ein 1759 datiertes Aquarell von Aert Schoumann, das – mit leichten Abweichungen – eine Gesamtansicht beider Gemälde zeigt. 1968 hatten Gelder und Joost von der Existenz dieses Bildes erfahren.

Auf der Rückseite des Bildes ist notiert: „Gezeichnet nach einem Gemälde von A. Cuyp, gemalt 1647“. Daraus folgt: Das Gemälde kann erst nach 1759 auseinandergesägt worden sein. Und vor 1822: In diesem Jahr nämlich wird das Los-Angeles-Gemälde im Zusammenhang mit einer Auktion in Amsterdam erwähnt – es ist etwa halb so groß wie das Gesamtbild, und von einem Schwesterbild ist nicht die Rede.

Zweifel an der Theorie eines ursprünglichen Zusammenhangs blieben. In einer Doktorarbeit von 1992 wird unter anderem auf das ungewöhnlich flache Format der zusammengelegten Bilder und einige stilistische sUnterschiede verwiesen.

Leipzig lieferte entscheidende Belege

Die entscheidenden Belege kamen 2012 aus Leipzig. Für den Bestandskatalog der niederländischen Malerei im Museum der bildenden Künste nahmen sich Jan Nicolaisen, Leiter der Sammlungen Malerei und Plastik, und Chefrestaurator Rüdiger Beck den Fall vor. Nicolaisen fliegt nach Los Angeles, um die „verlorene Hälfte“ in Augenschein zu nehmen.

In Leipzig werden Infrarotaufnahmen der Unterzeichnungen und Röntgenaufnahmen gemacht und mit Befunden aus Los Angeles verglichen. Für Nicolaisen ist klar: „Die Stadtsilhouette läuft so nahtlos ineinander über. Es kann gar nicht anders sein, als dass die Bilder zusammengehören.“ Auch die technischen Befunde sind eindeutig: Die Pinselführung geht von der einen Platte auf die andere über, ebenso die Maserung des Holzes.

Aus Geldgier auseinandergesägt?

Für die erste gemeinsame Ausstellung in Dordrecht arbeiteten die drei beteiligten Museen nun eng zusammen und konnten die Beweislage weiter verbessern. Unklar bleibt, warum das Bild einst zersägt wurde. Über die Gründe dafür könne man nur spekulieren, sagt Jan Nicolaisen. „Ich vermute Geldgier“, sagt er. Aus eins mach zwei: „Für zwei Bilder konnte man mehr erzielen als für eins.“

Tatsächlich wurden Cuyp-Gemälde in der zur Debatte stehenden Zeit hoch gehandelt, während der aus einer Malerfamilie stammende Künstler zu Lebzeiten außerhalb Dordrechts fast unbekannt war. Erst nachdem Cuyp in einem Verkaufskatalog von 1774 als gleichrangig mit Claude Lorrain bezeichnet wurde, stiegen die Preise kräftig. Besonders in England war Aelbert Cuyp gefragt und geschätzt. Seine Malerkollegen William Turner und John Constable ließen sich von seinen Bildern inspirieren.

Die beiden Stadtansichten des holländischen Meisters Aelbert Cuyp (1620-1691) gehören zusammen, hier sind sie Quelle: Los Angeles County Museum of Art/Museum der bildenden Künste Leipzig/dpa

Auch für Leipzig ist die große Ausstellung in Dordrecht ein Glücksfall. Denn wo das Bild aus dem County Museum of Art in Los Angeles schon mal in Europa ist, kann es nach der Schau in den Niederlanden gleich weiter nach Leipzig, wo das Schwesterbild 1916 in die Sammlung kam. Vom 6. April bis zum 10. Juli 2022 sind beide als Ganzes im Museum der bildenden Künste zu sehen, in einer Kabinettausstellung mit Zeichnungen sowie Infrarot- und Röntgenaufnahmen.

Von Jürgen Kleindienst