Zirkus-Klänge und fesselndes Raumtheater beim Großen Concert im Gewandhaus

Leipzig

Vorhang auf mit Aplomb: Vier Tutti-Schläge, kompromisslos lapidar, und alle Blicken haften auf den vier Solisten: Sopran-, Alt-, Tenor- und Baritonsaxophon. Jedes für sich verfällt jedoch in ein befremdliches Monologisieren, anstatt im Kollektiv den Anfang zu machen. Als gelte es zunächst, sich der eigenen Stimme bewusst zu werden, die eigene Sprechfähigkeit freizulegen, ehe ans Musikmachen im Miteinander gedacht werden kann. Am Donnerstag erlebte Bernd Richard Deutschs Konzert für Saxophonquartett und Orchester seine Uraufführung beim Großen Concert im Gewandhaus.

Der österreichische Komponist, Jahrgang 1977, ausgebildet unter anderem bei HK Gruber, hat bei der Entstehung seines vom Gewandhausorchester und dem Weiwuying International Music Festival Taiwan in Auftrag gegebenen Konzerts die Interpreten der Uraufführungen im Sinn gehabt. Mehr noch: Mit Christine Rall war es ein Mitglied des Raschèr Saxophone Quartets, das ihm den entscheidenden Impuls für die Komposition lieferte.

Zirkus-Klänge und Strawinsky-Anleihen

Das kommt nicht von ungefähr: Denn die 1969 vom Saxofonisten Sigurd Raschèr gegründete Formation von Weltrang hat über 350 Komponisten zu ihnen gewidmeten Werken stimuliert. Von der Ursprungsbesetzung ist zwar niemand mehr dabei, doch die jüngere Garde trägt das Feuer weiter. Jedem der vier hat Deutsch klanglich reizvolle Solo-Passagen in die Noten des in traditioneller Dreisätzigkeit angelegten Konzertes geschrieben, während im schlagwerkverstärkten Orchester allerlei effektgeladene Kraftgesten für Überraschungsmomente sorgen.

Das Stück mit seiner insbesondere im „Frenetico“ des Finales überschießenden Spielfreude lebt vom unbekümmerten, aber gekonnten Umgang mit dem Déjà-entendu. Filmmusik-Zitate springen einen scheinbar an, man meint Zirkus-Klänge zu vernehmen, Strawinsky-Anleihen zu erkennen. Die ständig neu geweckten Assoziationen lassen jedenfalls keinen Moment von Langeweile aufkommen, eher birgt deren dichte Aneinanderreihung manchmal die Gefahr des akustischen Völlegefühls. Mit rund 25 Minuten Spielzeit überschreitet das Werk den selbstgesetzten maßvollen Rahmen aber nicht.

Wundervoll daraufhin die Zugabe: Wie das Raschèr-Quartett den Contrapunctus IV aus der „Kunst der Fuge“ betörend-geschmeidig in Fluss hält, so dass jede puristische Bedenkenträgerei bezüglich einer als unschicklich empfundenen Instrumentierung schon mit dem ersten Themeneinsatz weggeblasen wird.

Fesselndes Raumtheater in fünf Akten

Wie unverbraucht neu Musik klingen kann, die vor zwei Jahrhunderten entstanden ist und in einer unüberschaubaren Menge an Einspielungen vorliegt, beweist François-Xavier Roth nach der Pause mit Hector Berlioz’ Symphonie fantastique. Der Franzose, seit 2015 Generalmusikdirektor der Stadt Köln, dirigiert diesen Meilenstein der Musikgeschichte nicht als programmunterlegte Großsinfonie, sondern inszeniert ihn als fesselndes Raumtheater in fünf Akten.

Diese hellwache Interpretation gewinnt durch seinen reichen Erfahrungsschatz als Dirigent zeitgenössischer Musik. Die klangliche Radikalisierung im Spiel der Gewandhausmusiker um Sebastian Breuninger, vom grellen Kreischen der Es-Klarinette bis zum fahlen „col legno“ der Streicher, die spannungsgeladene, treibende Agogik und die vom verhauchenden pianissimo bis zum markerschütternden Dies-Irae-Glocken-Getöse reichende dynamische Bandbreite kreieren eine gigantische, größenwahnsinnige Selbstzerstörung des romantischen Helden. Aufbrandender Jubel, woraufhin Roth, beglückt vom durch ihn entfachten Orchester-Rausch, ein euphorisches „Vive Berlioz!“ ins Publikum ruft.

Info: Beim Familienkonzert „Von Herzen - Das Gewandhausorchester ist verliebt“ dirigiert François-Xavier Roth erneut Berlioz’ Symphonie fantastique op. 14.: 30. Oktober, 16 Uhr, Gewandhaus

Von Werner Kopfmüller