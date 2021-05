Leipzig

Im Herbst 2019 kursiert in den sozialen Netzwerken eines dieser Fotos, die einem im Unklaren lassen, ob sie tatsächlich als Schnappschuss den Weg in die Öffentlichkeit gefunden haben oder lanciert sind von PR-Strategen. Die französische First Lady Brigitte Macron wischt mit einem Stapel Blätter in der Hand im Élysée-Palast dem Präsidenten über den Kopf. Beide lachen. Ein menschliches Bild aus dem Zentrum der Macht. Der Beobachter wähnt sich am Schlüsselloch. Und einer der Beobachter, Mathieu Sapin, der auf Instagram über das Bild stolpert, erkennt in den Blättern, die über das Präsidentenhaupt streichen, seine eigenen Zeichnungen.

Sapin, inzwischen auch Filmemacher, hat sich im kleinen, aber wachsenden Genre des Comic-Journalismus einen Namen gemacht. Mit Büchern über Gérard Depardieu und über François Hollande. In seinem Mitte Mai auf Deutsch erschienen „Comédie française. Reisen ins Vorzimmer der Macht“ beschreibt er seine Versuche, seit dem französischen Wahlkampf 2017 in den Zirkel um Macron einzudringen. Doch er perlt förmlich an ihm ab.

Macron und Ludwig XIV.

Für ein Politiker-Porträt fehlt die Nähe. Deshalb zieht Sapin den Comic zweigleisig auf und liefert vor allem einen gewitzten Blick auf die Faszination und Inszenierung von Macht. Aufgehängt an Macron und dem gut 300 Jahre zuvor absolutistisch herrschenden Sonnenkönig Ludwig XIV.

Sapin schreibt sich in seine Comic-Reportagen selbst ein und legt damit die Rolle des Beobachters offen. Er zeigt sich gern als Karikatur seiner selbst, deckt seine Unsicherheiten und Schwächen auf. Was unterhaltsam ist, komisch mitunter, aber auch einen ganz anderen Zweck erfüllt: Er thematisiert die Grenzen der Objektivität des Journalismus. Vor dem TV-Duell zwischen Macron und Marine Le Pen 2017 erhält Sapin kurz Zugang zur Macron-Entourage. Es kommt zur ersten persönlichen Begegnung mit dem künftigen Präsidenten, und Sapin fällt auf die Taschenspielertricks politischer Verführungskunst herein. Über den Kopf seines Comic-Ichs malt er, als er aus dem Studio stapft, die Denkblase: „Der ist doch richtig sympathisch, dieser Macron ...“. So endet der kurze Prolog.

Ein kaleidoskopartiges Bild Macrons

Sapin zeigt sich selbst in den Bann gezogen von der Strahlkraft des Kandidaten – um auf den folgenden gut 150 Seiten in locker hingeworfenen Bildern nach Gründen zu suchen. Und zu merken, dass es immer zwei Seiten gibt. Der politischer Verführer, der charismatische Herrschertyp, braucht jene, die verführt werden wollen. „Besonders ihr Künstler seid überaus empfänglich dafür“, lässt Sapin einen seiner Gesprächspartner der Pariser Elite sagen. Viele Intellektuelle und Vertreter oder Beobachter des Polit-Apparats kommen zu Wort, die ein kaleidoskopartiges Bild Macrons entwerfen, hintergründig und nicht selten vernichtend im Urteil.

Die zentrale Idee des Comics besteht aber in einer Epochen-Montage, die zeitlose Phänomene der Macht beleuchtet. Nicht nur Macron findet seine Spiegelung im Sonnenkönig. Sapin setzt sich frech selbst ins Verhältnis zum Dramatiker Jean Racine. Er zeichnet dessen Aufstieg auf den Thron der Tragödiendichter im 17. Jahrhundert nach. Im mittleren Alter kehrt er der Kunst für den wohl besoldeten Posten des Hof-Chronisten den Rücken.

Anziehungskraft der Macht

Warum dieser Schritt? Die Antwort lässt sich nur zum Teil aus den unterschiedlichen gesellschaftlichen Realitäten von Absolutismus und Fünfter Französischer Republik ableiten. Die Anziehungskraft der Macht scheint universell, die Macht-Apparate entkoppeln sich stets und entwickeln ein Eigenleben. Sapin gelingt große Anschaulichkeit, auch weil er historische Figuren in heutiger Umgangssprache plaudern lässt und einordnende Kommentare an den Rand kritzelt. Was an die nonchalanten Sach-Comis von Liv Strömquist erinnert.

Das eigene Comic-Ich lässt Sapin zwischen dem verbissenen Ehrgeiz, doch noch Zugang zum Präsidenten zu finden, und Racine-Vergleich schlingern. In der Mitte des Buches weist er sich selbst zurecht: „Vielleicht sollte ich langsam mal aufhören mit dieser lächerlichen Identifikations-Nummer ...“. Zum Glück hört er nicht auf und nimmt den Leser mit durch eine klug geraffte Racine-Biografie und eine schlaglichtartige Annäherung an Macron.

Info: Mathieu Sapin: Comédie française. Reise ins Vorzimmer der Macht. Comic. Reprodukt; 168 Seiten, 24 Euro

Von Dimo Rieß