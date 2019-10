Zu bunt, um grau zu sein – Kathrin Aehnlichs Befreiung der DDR

Leipzig

„Wir haben immer nur aus Freude getrunken!“ sagt die Kreller Melitta. Als Tresenkraft in der Mitropa-Gaststätte am Bahnhof von Minkewitz ist sie vom Fach. Es entspricht aber nicht dem, was Herr Fuchs hören will. Der kommt aus Köln und hat ein klares Bild vom Leben in der DDR, das er für eine sechsteilige Fernseh-Doku, Primetime!, einfangen soll. Schließlich interessiert man sich für den Osten.

Blöd ist nur, wenn man keine Ahnung hat und niemanden dort kennt. Also bekommt Isabells Krause den Auftrag, die Interviewpartner zu organisieren. Für sie als Ostdeutsche sollte das kein Problem sein. Wird es aber. Wie Frau Krause an die Orte ihrer Kindheit zurückkehrt, davon erzählt die Schriftstellerin Kathrin Aehnlich in ihrem Roman „Wie Frau Krause die DDR erfand“. Am Donnerstag liest sie daraus in Leipzig.

Erinnern als Überlebensstrategie

Seit ihrem Debütroman „Alle sterben, auch die Löffelstöre (2007) hat sie sich den leichten Ton bewahrt, die Zärtlichkeit des Blicks und den Witz. Ihrem Thema bleibt sie nach den Romanen „Wenn ich groß bin, flieg ich zu den Sternen“ und „Wenn die Wale an Land gehen“ ebenfalls treu: Reisen in eine sich entfernende Vergangenheit, zu Kindheit, Träumen, Freunden. Dabei geht es auch um das Erinnern als Überlebensstrategie.

Geboren ist Kathrin Aehnlich 1957 in Leipzig, seit dem Studium am Deutschen Literaturinstitut (1985 bis 1988) arbeitet sie als Journalistin, als Autorin und Regisseurin von Hörfunkfeatures und Dokumentarfilmen.

Sitzecke „Giebichenstein“

Hier sind sie wieder: Doppelliege „Dagmar“, Schrankwand „Kompliment“, Sitzecke „Giebichenstein“, die Möblierung der DDR hat es aus den Wohnungen ins Museum geschafft, öfter aber auf den Müll. Lebensläufe lassen sich nicht einfach so bewahren oder entsorgen.

Doch das interessiert Leute wie Herrn Fuchs nicht. Ihn langweilt, was die Kreller Melitta erzählt, nachdem sie die Doppelkorn-Gläser durch Abtrinken auf gleichen Füllstand gebracht hat. Oder was Tante Ulla von ihrer Arbeit als Kindergärtnerin erzählt. Oder dass Christelchen, die Tänzerin, in ihrem schönsten Ballkleid heute wie ein „gerupfter Engel in Gesundheitsschuhen“ aussieht, aber stolz.

Frau Krause kennt sie alle seit Kindheitstagen, so entsteht aus der Diskrepanz zwischen ihrer Beschreibung und der Sicht des Fernsehteams Konflikt und Komik. Denn Herr Fuchs fragt nur nach Zwängen und Reglementierungen, nach Militärspielzeug und Verletzung der Intimsphäre.

„Sie wissen schon“

Was er zu hören bekommt, erfüllt nicht die Zielvorgaben. „Das war nicht die DDR, die er in seinem Film abbilden wollte: eine uneinsichtige Kindergärtnerin, ein Kraftwerksmitarbeiter, der auch noch stolz darauf war, dass er die Umwelt verpestet hatte, und von dem Panoptikum in der Kneipe ganz zu schweigen. Wo waren denn die anderen?“ Er will die mit Stasiakte, Ausreiseantrag, Fluchtgeschichte, Mangelwirtschaft, Bevormundung ... „Sie wissen schon.“

Isabella Krause winken 500 Euro pro erfolgreicher Vermittlung eines Interviewpartners. Sie ist 49 und braucht das Geld, um den Pflegeheim-Platz ihrer Mutter zu bezahlen. Von Beruf ist sie Schauspielerin, bekommt in Fernsehserien Nebenrollen fast ohne Text, „die statt einem Namen eine Berufsbezeichnung hatten“. Krankenschwester oder Prostituierte.

„Ich dulde dieses Land“

„Wahrscheinlich war es ihre Körpergröße von 1,50 Meter, die ihr ausschließlich dienende Rollen einbrachte.“ Sie träumt von einem Lottogewinn. Geboren wurde sie nämlich auf dem Fußboden einer Lotto-Annahmestelle, und zwar am 7. Oktober 1969, dem 20. DDR-Geburtstag also, weshalb kein Notarztwagen verfügbar, aber die Familie beisammen war.

Diese Familie Kaiser, der Name Krause stammt vom abhandengekommenen Herrn Krause, „ein Kapitel für sich“, die Familie Kaiser also besteht aus Eltern, die eine Tanzschule führen und Großmüttern, von denen die eine, Isa, als schlagfertige Werksköchin alles im Griff hat und die andere, Frau Magda, als Schauspielerin im Halbdunkel des Ruhms sagte: „Ich dulde dieses Land“.

Sie ist nun 98 und lebt im Heim für pensionierte Bühnenschauspieler. Ein Paradies letzter Auftritte. Den Kölner Fuchs bringt sie zum Schweigen, indem sie ihm Brecht erklärt, Volker Braun und Heiner Müller. Dabei hatte er nur hören wollen, dass sie zu sozialistisch-zeitgenössischen Stücken gezwungen worden war.

Raffiniert komponierte Episoden

Da Aehnlich Umstände und Eigenheiten erläutert, Tele-Lotto erklärt oder das Sächsische, Ulbricht-Zitate einstreut und andere DDR-Witze, vereint der Roman als eine Art Dokufiktion die Aufklärung für Ahnungslose mit einer Komödie für Eingeweihte. Das ist oft tragikomisch wie der Tanzkreis „Lebensfreude“ mit Seniorinnen, die „schon mit 85“ mit Männern abgeschlossen haben, sich nur noch in Erinnerungen auskennen – weniger nostalgisch als dement.

Während man Einfalt und Mauerköpfigkeit der West-Filmer noch für übertrieben halten möchte, reift die Befürchtung, dass viel Wahres dran ist. Zeigen TV-Dokus nicht alle dasselbe? Letztendlich inszeniert Frau Krause die gewünschte DDR ohne zu lügen, bringt Zweifel an der sozialistischen Gleichberechtigung ein und die Geschichte eines Häftlings.

Es sind die Figuren, die in raffiniert komponierten Episoden den Klischee-Stoff satirisch umkehren und bekömmlich machen. Am Ende steht eine Versöhnung, die man dann auch erstmal verdauen muss.

Kathrin Aehnlich liest am 10. Oktober, 20.15 Uhr, Lehmanns Media, Grimmaische Straße 10; Karten (8/6 Euro) unter Tel. 0341 33975000

Kathrin Aehnlich: Wie Frau Krause die DDR erfand. Roman. Verlag Antje Kunstmann; 176 Seiten, 18 Euro

Von Janina Fleischer