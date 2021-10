Leipzig

Am Freitag wird die Ausstellung „Caspar David Friedrich und die Düsseldorfer Romantiker“ im Museum der bildenden Künste in Leipzig eröffnet. Zu sehen sind rund 120 Gemälde und Zeichnungen, darunter etwa 60 Werke Friedrichs mit bedeutenden internationalen Leihgaben unter anderem aus dem Pariser Louvre, aus Oslo und Wien sowie aus Hamburg, Berlin und Karlsruhe. Im Interview erklärt Kurator Jan Nicolaisen, warum mit Caspar Davis Friedrich (1774–1840) einer der heute berühmtesten deutschen Maler schon zu Lebzeiten vergessen und wie er wiederentdeckt wurde.

Sie zeigen Caspar David Friedrich zusammen mit Zeitgenossen, insbesondere Düsseldorfern. Warum?

Die Ausstellung fragt, warum Caspar David Friedrich im 19. Jahrhundert, schon zu seinen Lebzeiten und erst recht nach seinem Tod ins Abseits gedrängt und vergessen wurde. Von wem und warum? Und welche Rolle die Kunstkritik dabei spielte.

Gab es damals Kritiker, die man heute noch kennt?

Ja, zum Beispiel einen gewissen Johann Wolfgang von Goethe, der Friedrich im ersten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts zunächst gefördert hat, dann aber zunehmend kritischer wurde und 1817 einen vernichtenden Artikel über ihn und die frühromantische Kunst geschrieben hat.

Was störte den Geheimrat?

Er verdammte die vermeintliche „Leere“, „Monotonie“ und „Trübseligkeit“ dieser Landschaften. Er forderte, Friedrich solle doch bitte mal heiter, fröhlich und stimmungsvoll malen.

Sie zeigen zum Beispiel ein Bild, das in der Tat nicht unbedingt heiter daherkommt: „Morgen im Riesengebirge“, um 1830 gemalt. Beschreiben Sie mal, was man da sieht, oder eben nicht sieht.

Friedrich arbeitet sehr stark mit Schatten, mit Verdunkelungen, um dadurch im Bild einen allmählichen Weg ins Licht darzustellen. Es ist ein Seh- und Erkenntnisprozess, der dort stattfindet. Licht hat bei Friedrich immer mit Erkenntnis zu tun, auch der Erkenntnis Gottes. Es geht nicht nur um Sonnenschein, sondern um etwas Transzendentales.

Gegenüber ist ein etwa zeitgleich entstandenes Bild des Düsseldorfer Malers Carl Friedrich Lessing zu sehen. Was macht der anders?

Auch bei ihm geht es um eine andächtige Vertiefung in die Natur. Lessing holt uns mitten ins Bild mit zwei Rückenfiguren, die vor einer riesigen Eiche stehen und ein Madonnenbild anbeten. Aber eigentlich beten sie die Natur an. Die Düsseldorfer fassten das Licht naturalistischer auf, es erzeugt Wärme, erlaubt den Blick auf viele Details – Felsen, alte Bäume. Es passiert auf den ersten Blick mehr. Wenn man das gegenüberstellt, kann man herauslesen, warum das vielen Zeitgenossen besser gefiel: Das Bild war leichter zugänglich. Friedrich malt im Gegensatz dazu stärker abstrahierend, sowohl im geistigen als auch im malerischen Sinne. Die auf hintereinander gestaffelte Horizontalen reduzierte oder konzentrierte Komposition spricht stark mit.

Und das mochte Goethe nicht?

Ja, er machte Friedrich zum Beispiel den Vorwurf, man könne seine Bilder auf den Kopf drehen. Er könne Beleuchtung nicht, beherrsche nicht den natürlichen Ablauf der Farbverläufe. Seine Malerei war Goethe zu neblig, zu düster, zu negativ. Friedrich hat sich den Abgründen der modernen Seele gestellt und daraus wunderbare Bilder gemacht – etwas, von dem sich Goethe eher abwandte. Er ging so weit, dass er Friedrich öffentlich dazu aufforderte, seinen Stil zu ändern.

Und machte er das?

Er hat das nicht getan. Es war für ihn sehr schwer, weil er Goethe als Schriftsteller bewunderte. Andere, Carl Friedrich Lessing zum Beispiel, waren beweglicher, haben auf den Publikumsgeschmack reagiert. Friedrich sagte: „Niemand darf einem Künstler sein Gefühl als Gesetz aufbürden. Der Künstler folgt immer seinem eigenen Gefühl.“ Damit hat Friedrich aus meiner Sicht das Fundament für das Freiheitsgefühl des modernen Künstlers gelegt. Und hat dafür teuer bezahlt, indem er sich einem einflussreichen Kritiker wie Goethe, sozusagen der Reich-Ranicki des 19. Jahrhunderts, nicht angepasst hat. Mir ist es auch deswegen wichtig, diese Ausstellung zu zeigen, weil die Rolle der Kunstkritik heute immer noch erheblich ist.

Welche Rolle spielt die Natur in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts?

Sie wird zu einem Andachtsraum, in dem die Menschen Halt und Erlösung suchen. In der Zeit zwischen der Französischen Revolution und der 1848er Revolution sind die politischen und weltanschaulichen Rahmenbedingungen fragwürdiger geworden, die Gesellschaft befindet sich in einem permanenten Umbruch. Es gibt die Befreiungskriege gegen Napoleon, die Völkerschlacht, die Restauration nach 1815 und die Revolution von 1830. Es ist eine aus den Fugen geratene Zeit. Die Natur wird zu einer Art Ersatzreligion. Es geht in den romantischen Bildern weniger um die Flucht aus einer problematischen Welt, als um die Suche nach einer Haltung und Halt in der Welt. Das ist das zentrale Thema der romantischen Malerei. Die Bilder Friedrichs sind nicht in erster Linie als Abbilder von Landschaften zu verstehen, obwohl er ein genauer Beobachter der Natur war, sondern als Spiegelbilder der Psyche, der Seele, die nach Orientierung sucht.

Ist es das, was uns heute in die Bilder Caspar David Friedrichs zieht?

Ja, wir mögen diese Leere, wir suchen die Abwesenheit von Vielem, sind von diesen Bildern verzaubert. Doch damals forderte man Erbaulichkeit in einem leichter zugänglichen Sinne, gerne auch mit einer Erzählung versehen. Friedrich verweigert diese zunächst. Er verweigert auch Klarheit. Seine Bilder verlangen dem Betrachter etwas ab. Man muss sich darauf einlassen. Das haben ihm die Kunstkritiker zum Vorwurf gemacht, gemünzt in den Begriff der Monotonie und Trübseligkeit.

Das ist aus heutiger Sicht nicht zu fassen.

Heute müssen wir eher lernen, die Düsseldorfer Bilder wieder zu „lesen“. Sie, die damals Friedrich verdrängten, sind heute die, bei denen es sich lohnt, sie wiederzuentdecken.

Ein weiteres Thema der Ausstellung sind Innenräume, Ateliers. Was kann man da herauslesen?

Friedrichs Freund Georg Friedrich Kersting zeigt Friedrich allein im Atelier, beim Malen als einem Schöpfen aus sich selbst heraus: Das Atelier ist ein Raum, in dem ich nach meinen eigenen Regeln arbeite, da redet mir niemand rein. Beim Dresdner Maler Vogel von Vogelstein dagegen ist es ein Repräsentationsraum. Zu sehen ist, wie Ludwig Tieck, der Doyen der literarischen Romantik, porträtiert wird. Es ist ein Ort, an dem soziale Netzwerke gepflegt werden, Künstler, Sammler zu sehen sind. Die Düsseldorfer wiederum persiflieren das Feierliche des Ateliers. In einer Darstellung von Johann Peter Hasenclever wird geraucht und getrunken, es geht bodenständiger zu.

Wo stand Caspar David Friedrich politisch?

Er war ein dezidierter Gegner der napoleonischen Besatzung Deutschlands und hat auch Bilder dagegen gemalt. Er war, wie viele seiner Generation, durch die Französische Revolution geprägt, also republikanisch gesonnen. Er dachte durchaus politisch und war zutiefst enttäuscht von der Restauration, davon, dass nach den Befreiungskriegen nicht eine moderne liberale gesellschaftliche Ordnung in Deutschland etabliert wurde, sondern – nach dem Wiener Kongress – der Feudalismus wieder inthronisiert wurde. Der autoritäre Staat war ihm zuwider. Er geriet dann auch ins Visier der preußischen Staatspolizei. Briefe wurden geöffnet, es gab Zensur. Diese kritische Haltung dürfte einer der Gründe sein, weshalb Friedrich nie eine reguläre Professur in Dresden bekommen hat.

War er ein norddeutscher Sturkopf?

Vielleicht, als gebürtiger Greifswalder. Er hatte jedenfalls starke Überzeugungen ... Und ich denke, er neigte tatsächlich mitunter zur Melancholie. Er hat als Kind seinen Bruder beim Schlittschuhlaufen auf der Ostsee verloren. Er war eingebrochen, sein Bruder kam, um ihn zu retten und ist dann selbst ertrunken. Das trug er in sich. Aber es ist auch ein Topos geworden, die Dunkelheit seiner Bilder immer wieder darauf zurückzuführen. Von diesem Etikett sollte man sich lösen.

Hatte Friedrich auch Fürsprecher?

Ja. Zum Beispiel Friedrich Brentano oder Heinrich von Kleist, der erkannte, wie Friedrich sich von den Sehgewohnheiten der Zeit löste. Auch der Leipziger Unternehmer Maximilian Speck von Sternburg hat sich nicht von der Kritik beeindrucken lassen, er hat Friedrich unterstützt und gekauft. Er war ein fortschrittlicher Sammler, bei dem beide Platz hatten: sowohl Friedrich als auch die Düsseldorfer Malerschule. Er hatte Weitblick.

Was andere nicht hatten ...

Als 1840 Friedrichs Nachlass versteigert wurde, hätte man traumhafte Zeichnungen und Gemälde kaufen können, aber es hat sich niemand dafür interessiert. Deshalb blieben sie so lange im Nachlass seines Freundes, des norwegischen Malers Johan Christian Clausen Dahl.

Wie kam es denn zur Wiederentdeckung?

Zur Person: Jan Nicolaisen Jan Nicolaisen wurde 1963 in Kiel geboren. Er studierte in Freiburg im Breisgau, Paris und Berlin. Nach Tätigkeit im Kunsthandel seit 1997 am Museum der bildenden Künste, jetzt als Leiter der Sammlungen Malerei und Skulptur.

Der norwegische Kunsthistoriker Andreas Aubert forschte über Dahl, war deshalb in Dresden und entdeckte Ende des 19. Jahrhunderts Friedrichs Werke im Nachlass von Dahls Sohn. Da ist ein Funke übergesprungen. Der Funke, der zur Wiederentdeckung Caspar David Friedrichs führte und zu der Berliner Ausstellung 1906. Aubert erkannte den Realismus Friedrichs und seine gleichzeitige Kunst, die Wirklichkeit zu transzendieren. Um 1900 war die Zeit reif dafür, diese Spannung auszuhalten und die Qualität zu sehen. Aber es brauchte einen norwegischen Kunsthistoriker.

Info: Die Ausstellung „Caspar David Friedrich und die Düsseldorfer Romantiker“ ist vom 9. Oktober bis 9. Januar 2022 im Museum der bildenden Künste zu sehen. Eröffnet wird sie am 8. Oktober als Soft Opening von 17 bis 21 Uhr.

Von Jürgen Kleindienst