Als der Krieg vorbei war, ist Großmutter Helga gerade in die Pubertät gekommen und der Russe steht in der Tür. Weil die steiermärkische Dorftochter von Übergriffen etwas anderes erhofft, als ihre Eltern fürchten, versucht sie, die Russen zu verführen. Die Enttäuschung folgt der Neugier auf dem Fuß.

Der Vater teilt mit den Besatzern Nacht für Nacht Selbstgebrannten, woraufhin sie erblinden und nicht erkennen, was missgünstige Dorfbewohner ihnen vorgaukeln: Beweise, dass Vater Brandtner in Wirklichkeit der untergetauchte Hitler sei. Als die Intrige scheitert, schlägt Missgunst in Verehrung um.

Literarische Langstrecke statt Bühnen-Pointe

Es liegt in jeder Hinsicht außerhalb der Norm, was und wie Lisa Eckhart in ihrem Roman „ Omama“ erzählt. Alles ist extrem. Nun ließe sich sagen, das sei kaum anders zu erwarten im Debüt der österreichischen Kabarettistin, die wegen vermutlich oder vermeintlich menschenfeindlicher Texte am Pranger der Internetöffentlichkeit steht. Dabei ist die literarische Langstrecke ganz anders gestrickt als der Bühnenwitz der 1992 in Leoben in der Steiermark Geborenen, die Germanistik und Slawistik studiert hat und inzwischen in Leipzig lebt.

Lisa Eckhart bleibt sich treu bei der Vermeidung politischer Korrektheit. Doch fehlt beim Lesen der Kontrast von Derbheit im Wort und Eleganz in der Erscheinung. Auch lebt das Geschriebene weniger von Brisanz und Brillanz einer Pointe. Absurdes unterhält in einer Ausführlichkeit, die nicht zwingend zu etwas führt.

Im Feuer verbaler Reize wirken die Dialekt-Passagen wie ein Brandbeschleuniger, der in hoher Dosierung gleichzeitig löscht. „Die Eskimos besitzen nicht vierzig verschiedene Wörter für Schnee. Aber der Österreicher vierzig fürs Brunzen.“ Und schimpfen können die, als gäb’s kein Wort für Schicklichkeit.

Die ungeliebte Familie Brandtner

„Ich vermisse diese Zeiten, als man noch um Fakten stritt“, schreibt Eckhart im Epilog. „Als es noch um Wahr und Falsch, nicht nur um Gut und Böse ging.“ Immer mal holt sie das Lesepublikum ins Boot: „Wie sich der Leser denken kann, büßte die Familie Brandtner zur Zeit der russischen Besatzung ein wenig an Beliebtheit ein.“

Der Vater war „von schlechtem Leumund, da er nicht im Krieg gedient hat und noch jedes Bein besaß. Der Mutter war man nicht gewogen, da sie nicht in die Kirche ging und sich dessen nicht mal schämte. Großmutter hatte nur wenige Freunde, da sie pathologisch log und als Streberin verschrien war.“ Und sowieso hassten sämtliche Ehefrauen die Inge. Großmutter heißt schon Großmutter, wenn sie noch als Tochter auftritt, denn es dreht sich ja alles um Omama, den „Endboss“.

Die Wahrheit über das Paneuropäische Picknick

Als der Russe abzieht, ziehen Helga und ihre schönere, dümmere Schwester Inge in die Welt, die Schulden der Familie abzuarbeiten. „Nur die Mutter bringt es zustande, die Töchter aus dem Haus zu jagen und ihnen zeitgleich vorzuwerfen, dass sie sie verlassen würden.“

Helga landet in Freienstein, wo sie der Wirtin zur Hand geht, um eine Schuld des Vaters zu mindern, bei der es um 31 tote Musikanten geht. Sie macht Wirtssohn Rudi zum Großvater der Erzählerin. Später verdient sie ihr Geld als Schmugglerin, Hausiererin und Putzfrau.

Bei einer der von ihr organisierten Kaffeefahrten ins ungarische Sopron, genau genommen sind es Salamifahrten, muss eine Leiche den Grenzkontrollen entzogen werden. Es kommt zum – historisch bislang anders hergeleiteten – Paneuropäischen Picknick.

Weiber, Frauen, Flitscherl

Im dritten Teil des Romans zwischen Prolog, Epilog, Nachruf und Rehbraten-Rezept gehen Omama und Enkelin auf Kreuzfahrt. Wieder eskalieren alle erdenklichen Situationen ebenso wie die nicht auszudenkenden. Lisa Eckhart zieht jede Handlungsschraube noch ein bisschen fester – bis die Story knackt. Dabei wird gesprochen, wie es in Wirtshäusern klingen mag, wenn kein Fremder anwesend ist oder keine Frau oder keine Scham. Man liest die Zoten fasziniert und mit Grausen.

Der Erholung dienen Zeitgeistdiagnosen, die Bühnentexten und Kolumnen nahestehen. Die Typologie von Dorfdepp und Dorftrinker, Dorfschönling und Dorfmatratze zum Beispiel. Wobei Charakterstudien immer auch als üble Nachrede durchgehen. Polemik zielt auf Weiber, Frauen, Flitscherl: „Wenn sich die Schönheit vom Lande mal aufhübscht, bleibt von der Schönheit nicht viel übrig, aber umso mehr vom Land.“

Gegen Mitläufer, Vorurteile, Anmaßung

Es geht gegen Mitläufer, Vorurteile, Anmaßung: „Wer immer verzichtet, kann sich nicht beherrschen. Deswegen beherrscht er andere, sperrt sie weg und klagt sie an, seine Gesundheit zu gefährden. Er fordert einen Raum für sich und einen anderen für die, die immer noch essen, trinken und rauchen. Einen Raum für die, die leben. Und einen anderen für die, die lediglich am Leben sind.“

Dezenz ist Lisa Eckharts Sache nicht, zu viel hier nie genug. „ Omama“ ist witzig, albern, klug, absurd, plump, bös, phantastisch, ordinär, verspielt ...Es geht ja um den Menschen, wie er ist.

Lisa Eckhart: Omama. Roman. Zsolnay; 384 Seiten, 24 Euro

Lisa Eckhart liest im Literaturhaus Leipzig: 27. Oktober, 19.30 Uhr, Gerichtsweg 28

Von Janina Fleischer