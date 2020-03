Zufluchtsort Balkon: Die Italiener singen, was machen die Deutschen?

Leipzig

In der Krise sollen die Menschen gemeinhin zusammenrücken, in dieser müssen sie zusätzlich auseinander- und auch einrücken – in ihre Wohnungen. Noch gibt es in Deutschland keine Ausgangssperre, der Balkon – wohl dem, der einen hat – dürfte nun aber bald auch hier neu ins Blickfeld rücken.

Mit Feldstecher und Telefon

Während sich die Italiener dort rührend zum gemeinsamen Singen, Musizieren und Mutmachen gegen den Corona-Blues verabreden, ist hierzulande eher mit anderen Nutzungsformen zu rechnen. Es ließe sich – nach deutscher Art – Beobachtungsposten beziehen, um bei Verstößen jeder Art entweder rustikal von oben herab zu brüllen oder direkt den entsprechenden Stellen Meldung zu machen. Sollten Sie also in den nächsten Wochen Menschen mit Feldstecher und Telefon auf Balkonen sehen – diese Leute tun nur ihre Pflicht.

10 Kisten Sternhagler

Zudem sind Balkons wichtige Aufenthaltsorte für Hamstergut. Wo soll man auch sonst hin mit den 1000 Rollen Klopapier, den 100 Dosen Pichelsteiner Eintopf und den 10 Kisten Sternhagler. Hier sind die Vorräte einerseits vor dem Zugriff des Nachbarn sicher, andererseits dessen neidvollen Blicken ausgesetzt. Eine Funktion, die früher das Auto innehatte.

Das Ende der Lieferkette ist nah

Und weil das Ende der Lieferkette nah ist, heißt es, in die Zukunft zu denken. Ab April wächst draußen wieder, was im Laden vielleicht mal fehlt. Da hüpft das Prepperherz. So werden bald wohl Tonnen von Erdreich nach oben gewuchtet und Gemüsesamen vor Amsel, Drossel, Fink und Star geschützt.

Urlaub auf Balkonien war gestern, heute wird es verteidigt.

