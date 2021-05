Leipzig

Anke Stelling ist wütend. In ihrem Text für die Anthologie „Klasse und Kampf“ reflektiert sie das Schreiben über das Thema Klassenkampf , „also zu Machtfragen, also zu Leben und Tod“. Soziale Differenzen, Gedanken über Macht und Ohnmacht durchziehen ihre Romane „Bodentiefe Fenster“ und „Schäfchen im Trockenen“, ausgezeichnet mit dem Preis der Leipziger Buchmesse.

Bei Stelling geht es meist um Herkunft, um Zwänge beim Dazugehörenwollen oder Mitspielenmüssen. Es geht darum, „es zu schaffen“, wie man so sagt, wenn sozialer Aufstieg mit Erfolg gleichgesetzt wird und dem Entkommen aus Verhältnissen, die zu verleugnen sich doch wie Verrat anfühlt. Es bleibt ein Kampf.

Sozialökonomische Polarisierung

Über Klasse und Klassengesellschaft werde kaum noch gesprochen, sie „gelten hierzulande als marxistische Signalwörter und sind entsprechend verpönt“, sagt der Politikwissenschaftler Christoph Butterwegge im Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“. Am Ersten Mai, Tag der Arbeit, der Arbeiterbewegung und der Arbeiterklasse, tauchen sie so knapp auf wie das Erwähnen von Armut vor Weihnachten.

Dabei habe sich die sozialökonomische Polarisierung verstärkt, wie Armutsforscher Butterwegge sagt, fresse sich die Armut in die Mitte der Gesellschaft, „und das wird durch den zweimaligen Corona-Lockdown verstärkt. Kurzarbeiter, Soloselbständige, Kleinunternehmer sind an den Rand des Ruins geraten.“

Bestsellerautoren und Publikumslieblinge

Der Zusammenhang von Armut und einer Arbeit, die Selbstbestimmung ermöglicht und darum Freiheit, dieser Zusammenhang wird sichtbar, sobald man den Blick wieder von den Inzidenzzahlen hebt. Und er dominiert die Anthologie „Klasse und Kampf“, das „Manifest über die feinen Unterschiede, die eine Gesellschaft in Oben und Unten teilen“. Maria Barankow und Christian Baron sind Herausgeber der Sammlung mit Texten unter anderem von Lucy Fricke, Katja Oskamp und Sharon Dodua Otoo, von Bov Bjerg, Arno Frank, Clemens Meyer und Schorsch Kamerun. Bestsellerautoren und Publikumslieblinge erzählen und analysieren autobiographisch mit zuweilen literarischen Mitteln.

„Bei der Forderung nach Diversität im Bildungssystem, in der Politik, in der Arbeitswelt geht es oft um die ethnische und kulturelle Herkunft, um das Geschlecht“, schreiben die Herausgeber im Vorwort. Die soziale Herkunft aber werde meist vergessen, „sie ist ein blinder Fleck“. Deutschland gebe sich gern als ein Land, in dem Klasse keine Rolle spiele. „Aber wie viele Leute aus armem und/oder nicht akademischem Elternhaus sitzen denn in den Macht- und Entscheidungspositionen der Dax-Konzerne, des Kulturbetriebs, der politischen Parteien?“.

„Wie das eben im Osten so war“

Schriftsteller Clemens Meyer. Quelle: Christian Modla

So gelesen bleibt der Ost-West-Graben ein Klassengraben. Jede selbst oder von anderen gezogene Grenze sensibilisiert für empfundene oder systemrelevante Ungerechtigkeiten. Priorisierungen für die Coronaschutzimpfung provozieren kämpferischen Groll, nicht zuletzt wegen der damit verbundenen angepassten Definitionen von Freiheit.

„Mein Vater war ein Kneipengänger. Aber er war auch ein Leser“, schreibt Clemens Meyer in seinem Beitrag „Antihelden“. „Wenn er von der Arbeit kam, wenn er aus der Kneipe kam, las er.“ Der Vater arbeitete als Krankenpfleger, seine Freunde waren Schlosser, Krankenpfleger, Angestellte, „wie das eben im Osten so war“. Meyer spielt mit dem Begriff Bau: dem hinter Gerüsten und dem für Häftlinge.

„Die Outlaws, von denen ich rede, sind heute fast alle tot oder verschwunden“, schreibt Meyer. Und er erzählt von H., dessen Geschichte in den Debütroman „Als wir träumten“ eingeflossen ist. Meyer überlegt, ob es „eine Art Scham war“, deretwegen H. nie zu einer seiner Lesungen kam? Der Schriftsteller „war immer stolz“ auf seine Freunde aus Jugendjahren. Wo Anke Stelling wütet, sendet er Liebe gegen Verrohung oder Verlorenheit.

Pandemie verschärft Ungleichheit

Neben der Bedeutung von Arbeit spielt Gewalt eine Rolle in diesen Texten, die vom Elend handeln und von schwierigen Jahren, die meist lange zurückliegen. Aber nicht immer. Katja Oskamp erzählt, wie schon in ihrem jüngsten Geschichtenband „Marzahn, mon amour“, aus ihrer Fußpflegepraxis.

Sharon Dodua Otoo zieht die Verbindung vom Lockdown, der viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller „mit einer katastrophalen Situation konfrontiert“, zu Erfahrungen, die „nicht zu den Theorien passen“ von Klasse, Kampf und Arbeit. Auch die Pandemie verschärft Ungleichheit, und das ist, anders als alle Reden von Schuld und Verantwortung des Einzelnen suggerieren, niemals Privatsache.

Christian Baron, Maria Barankow (Hrsg.): Klasse und Kampf. Claassen; 224 Seiten, 20 Euro Quelle: Claassen

Von Janina Fleischer