Als Christa Wolf am 1. Dezember 2011 starb, war in vielen Nachrufen noch immer von der „ostdeutschen Schriftstellerin“ die Rede. Heute, zehn Jahre später, gibt es Hoffnung auf eine gesamtdeutsche Wahrnehmung. Dazu tragen Wolfs „Sämtliche Essays und Reden in drei Bänden“ bei, die im August im Suhrkamp Verlag erschienen sind und sich der Zuweisung eines eingeschränkten Wirkungskreises entziehen.

Geboren wurde Wolf am 18. März 1929 in Landsberg an der Warthe im heutigen Polen, Bekanntheit erlangte sie 1963 mit der Erzählung „Der geteilte Himmel“, Ruhm mit dem Roman „Nachdenken über Christa T.“ (1968), es folgten „Kindheitsmuster“, „Kein Ort. Nirgends“, die Tschernobyl-Reflexion „Störfall. Nachrichten eines Tages“.

2010 hat sie mit „Stadt der Engel oder The Overcoat of Dr. Freud“ um die Deutungshoheit über ihren Lebensweg gerungen. 1992 entdeckt sie ihre Täterakte. Sie liest von sich als „IM Margarete“ und kann sich an eine Zusammenarbeit mit der Staatssicherheit nicht erinnern. Weglaufen nützt nichts. Sich stellen nützt auch nichts. Sie habe die Wahl zwischen zwei Unmöglichkeiten.

Helga Schuberts Widerspruch

2020 kam Wolf noch einmal ins Gerede, als die Schriftstellerkollegin Helga Schubert 80-jährig mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis ausgezeichnet wurde und jenes Zusammenleben der Familien in einem Dorf in Mecklenburg ansprach, das Wolf 1989 in der Erzählung „Sommerstück“ veröffentlicht hat und an das Schubert, im Buch als „Irene“ erkennbar, sich anders erinnert. Christa Wolf hat polarisiert, wurde und wird als Projektionsfläche benutzt. Von beiden Seiten, für Verklärung und für Abrechnung.

Wofür sie immer auch bewundert wurde, lässt sich nun in den Essays und Reden aus 50 Jahren nachvollziehen. Herausgeberin Sonja Hilzinger, sie hat unter anderem die zwölfbändige Werkausgabe ediert, gliedert in die Abschnitte 1961 bis 1980: „Lesen und Schreiben“, 1981 bis 1990: „Wider den Schlaf der Vernunft“ und 1991 bis 2010: „Nachdenken über den blinden Fleck“.

Christa Wolfs Beschwörung der „unteilbaren Nation“

Die Texte waren in Zeitungen, Zeitschriften oder Sammelbänden veröffentlicht, stammen aus Rundfunkbeiträgen, von Kongressen, es sind Nachworte für Bücher beispielsweise von Anna Seghers, Ingeborg Bachmann und Bettina von Arnim. Zu den Danksagungen gehört die „Darmstädter Rede“ bei der Verleihung des Georg-Büchner-Preises 1980, zu den Nachrufen jene auf Irmtraud Morgner und Franz Fühmann, Heiner Müller und Lew Kopelew, zu den Gratulationen die zu den Geburtstagen von Max Frisch und Heinrich Böll, Erich Fried, Günter Grass und Adolf Muschg.

In all den Betrachtungen, Erinnerungen und Einmischungen geht es immer um das Literarische und um das Land und dabei um historische Dimensionen. Unter dem Titel „Für hüben und drüben“ schrieb Christa Wolf im März 1961, wenige Monate vor dem Mauerbau, in einem Diskussionsbeitrag vor dem V. Deutschen Schriftstellerkongress. „Bemühen wir uns wirklich, mit unserem Buch, unserem Gedicht zur ganzen, zwar jetzt auseinandergerissenen, aber doch auf die Dauer unteilbaren Nation zu sprechen? Oder haben wir uns unbewußt schon mit dem Zustand von heute abgefunden? Ist es überhaupt noch möglich, Bücher zu schreiben, die hüben wie drüben in gleicher Weise wirken?“

Reden gegen Siegerposen, die zu Verspannung führen

Im Ton früherer Auseinandersetzungen ist manches noch immer – oder wieder – schwer zu ertragen, etwa im behaupteten Wir „unserer“ Menschen, Werte, Ziele. Gleichzeitig steht das Ringen um Aufrichtigkeit im Umgang miteinander für eine Aufgeklärtheit, die in Christa Wolfs Denken gleichermaßen Ergebnis von Arbeit war, wie es provoziert. Sie fußt auf Erfahrung, Analyse und Hoffnung. Nicht zu vergessen, dass das Polemische diesseits und jenseits der noch mörtelfrischen Mauer zum Klassenkampfmodus gehörte. Dass die Siegerpose hier wie dort zu Verspannungen führte.

Mit den Jahren ändert sich der Ton, verschlägt es die Sprache, die zurückerobert werden muss. „Funk, Film, Fernsehen übernehmen es, das einerseits wissensdurstige, andererseits sich langweilende Publikum zu belehren, zu unterhalten und zu zerstreuen“, heißt es 1986 im Essay „Lesen und Schreiben“, den Herausgeberin Hilzinger als „Kernstück der Poetik Christa Wolfs“ bezeichnet, weshalb der erste Band danach benannt ist.

„Erinnern, Wiederholen, Durcharbeiten“

Der Titel des zweiten, „Wider den Schlaf der Vernunft“, verdankt sich einer Rede in der Erlöserkirche. Ende Oktober ’89 sprach die Schriftstellerin dort über eine „bedeutsame Premiere“, die gleichzeitig im Deutschen Theater stattfand. Ulrich Mühe las aus „Schwierigkeiten mit der Wahrheit“ von Walter Janka, einem Opfer des Stalinismus, jenes „Grundübels“, aus dem „fast alle anderen Übel des Staates DDR hervorgegangen sind“.

Kurz darauf, am 4. November, sagte Wolf bei der legendären Großdemonstration auf dem Berliner Alexanderplatz: „Jede revolutionäre Bewegung befreit auch die Sprache“. Sie sah das Land im Zwiespalt: „Wir wissen, wir müssen die Kunst üben, den Zwiespalt nicht in Konfrontation ausarten zu lassen.“ Und reimte die fortan geflügelten Worte: „Vorschlag für den Ersten Mai:/ Die Führung zieht am Volk vorbei.“

Das „Nachdenken über den blinden Fleck“ des dritten Bandes ist einer Rede auf dem 45. Kongress der Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung entnommen. Dem Erinnern hat sie sich gewidmet, seit Langem ihr Thema: „Erinnern, Wiederholen, Durcharbeiten“.

Christa Wolfs Schreiben, ihr Wirken hinter Grenzen zu weisen, war immer auch ein Versuch, sich der Anstrengung zu entziehen, mit der das Denken verbunden ist – auch das Nachdenken über Deutschland.

Info: Christa Wolf: Sämtliche Essays und Reden. Herausgegeben von Sonja Hilzinger. Suhrkamp Verlag; 1800 Seiten (3 Bände), 36 Euro

