Besucherrekord, Abschied und die Höhepunkte 2020: Museumsdirektor Weidinger im Interview

Im August 2017 begann er im Museum der bildenden Künste, im April 2020 geht er schon wieder. Dazwischen ist viel passiert. Im Interview spricht Direktor Alfred Weidinger (58) über die Höhepunkte des vergangenen und des neuen Jahres.

Als Sie hier antraten, war eines Ihrer wichtigsten Ziele, das Museum zur Stadt hin zu öffnen. Wie sieht Ihre Bilanz für 2019 aus?

Das Haus hat sich gut entwickelt. Wir hatten im vergangenen Jahr etwa 200.000 Besucher, für eine Stadt mit 600.000 Einwohnern ist das außergewöhnlich. Das Museum ist zu einer Selbstverständlichkeit geworden und ist sowohl in Leipzig als auch in der nationalen und internationalen Kunstszene angekommen. Es ist nicht mehr der Elfenbeinturm, wo man mal einen Besuch plant, man geht heute spontan hin. Und das ist etwas, das man dem Haus nicht mehr nehmen kann. Um das zu erreichen, war ein vielseitiges und intensives Programm notwendig, um immer wieder aufzuzeigen, dass man existiert, dass es sich lohnt, zu kommen. Nun kann man etwas langsamer voranschreiten, vielleicht nur halb so viele Ausstellungen wie bisher machen.

Ist diese Beschleunigung in Ihrer Amtszeit, die Konzentration auf das Ausstellen auch an die Substanz gegangen, mussten beim Forschen und Bewahren, die ja auch zu den Hauptaufgaben eines Museums gehören, Abstriche gemacht werden?

Wir haben beschlossen, nicht zu jeder Ausstellung eine Publikation herauszugeben. Dadurch konnte die Forschungsleistung genauso qualitätsvoll wie in der Vergangenheit erbracht werden. Unser vor allem auf Ostdeutschland konzentriertes Ausstellungsprogramm hat bedeutende Schenkungen mit sich gebracht. Die Depotsituation ist dadurch etwas angespannt. An einer Lösung wird gearbeitet.

Sie waren 2019 gesundheitlich angeschlagen. Als Sie im September mit Udo Lindenberg dessen Ausstellung eröffneten, kamen Sie nach gerade überstandener Lungenembolie aus dem Krankenhaus. Wie geht es Ihnen jetzt?

Die Ärzte meinten, ich hätte großes Glück gehabt. Mir geht es inzwischen wieder sehr gut.

Gab es für Sie 2019 einen besonders berührenden Moment?

Zu den wohl berührendsten Momenten zählt der Ausstellungsbesuch von Yoko Ono. Sie hat sich mit dieser Geste vor der Stadt und ihren Einwohnern verneigt. Das war ihr von Beginn unseres Projektes an wichtig. Darauf folgen sämtliche Ausstellungen ostdeutscher Künstlerinnen und Künstler. Die dabei entstandenen Begegnungen gehören zu den wertvollsten Momenten meiner Laufbahn.

Sie wechseln zum 1. April ans Oberösterreichische Landesmuseum in Linz. Ist Ihr Nachfolger dann schon da?

Mit etwas Glück findet man jemanden, der zeitnah beginnen kann. Es wird wohl eine Interimsphase geben, das ist für ein dynamisches Haus mit einem gut aufgestellten Jahresprogramm kein großes Problem. Ungeachtet der Interimsphase strebe ich eine geordnete und auch persönliche Übergabe an. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie wichtig das ist.

Was sind die Ausstellungshöhepunkte 2020?

Besonders wichtig finde ich die im Februar öffnende Ausstellung konkreter Kunst von der Künstlergruppe OPAL aus Schkeuditz. Ab März zeigen wir zum 100. Todesjahr „ Klinger und Europa“. Max Klinger hat sich intensiv mit der europäischen Kunst auseinandergesetzt. Höhepunkt der Ausstellung ist sicher die Auseinandersetzung mit der Beziehung Klingers zu Paris. Er war mit Rodin befreundet, hat ihn auch nach Leipzig gebracht. Und dank der Kontakte von Jan Nicolaisen (Chefkurator Malerei und Skulptur, Anm. d. Red.) zum Musée Rodin wurde uns jeder Wunsch erfüllt: Alles was damals von Rodin in Leipzig gezeigt wurde, wird jetzt wieder zu sehen sein. So etwas erträumt man sich, aber das bekommt man normalerweise nicht. Wir bekommen Ikonen, die im Grunde nie auf Reisen gehen: die Zeichnungen, die Aquarelle, zum Beispiel auch die tanzenden Kambodschanerinnen.

Im Sommer wollten Sie zum 60. Geburtstag Neo Rauchs eine Ausstellung machen, die sein frühes Werk aus den Jahren 1990 bis 1995 in den Mittelpunkt stellt. Rauch hat bekanntlich um Verschiebung der Schau gebeten. Wie wollen sie die Lücke füllen?

Wir überlegen, eine Ausstellung aus dem eigenen Bestand zu machen, den Ostberliner Künstler Joachim Völkner (1949–1986, Anm. d. Red.) zeigen. Er war mit zwei Gemälden in der Ausstellung „Point of No Return“ vertreten, und wir haben daraufhin den gesamten künstlerischen Nachlass als Schenkung erhalten – mit etwa 60 Gemälden und 600 Zeichnungen, die niemand kennt. Er ist ein hochinteressanter Künstler mit einem sehr charakteristischen Werk. Eine Entdeckung wie etwa der Leipziger Bauhaus-Künstler Karl Hermann Trinkaus, den wir derzeit ausstellen.

Anschließend zeigen Sie beziehungsweise ihr Nachfolger den in Leipzig geborenen Fotografen Andreas Gursky ...

Ja und Andreas Gursky freut sich riesig darauf. Wir eröffnen die Ausstellung etwas früher als ursprünglich vorgesehen, im September. Er hat dann drei Jahre international keine Ausstellung gemacht. Zahlreiche Anfragen hat er zugunsten seiner Geburtsstadt abgelehnt. Und im Jahr darauf zeigen wir Caspar David Friedrich, das wird eine wunderbare Ausstellung, die wir gemeinsam mit dem Düsseldorfer Museum Kunstpalast veranstalten. In unserer Sammlung befinden sich nicht nur bedeutende Werke von Caspar David Friedrich, sondern auch von Vertretern der Düsseldorfer Malschule. Daher wird auch diesen Künstlern ein bedeutendes Kapitel eingeräumt.

Gibt es Momente, in denen Sie sich ärgern, aus Leipzig fortzugehen?

Es ist Wehmut. Ja, ich fühle sie häufig, vor allem, weil mir der intensive Kontakt zu den ostdeutschen Künstlerinnen und Künstlern fehlen wird. Durch die offenen Gespräche und die stete Auseinandersetzung mit ihrer Kunst habe ich unglaublich viel gelernt, sie haben mir vieles mit auf den Weg gegeben. Das hat mich sehr geprägt und wird auch meiner Zukunft eine Rolle spielen, wenn auch nicht mehr in der Intensität, wie es die Künstlerinnen und Künstler verdienen würden.

Von Jürgen Kleindienst