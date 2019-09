125. Geburtstag - Zum Jubiläum unzensiert: Joseph Roths Roman „Die Rebellion“ erscheint im Original War es Nachlässigkeit? Absicht? Zensur? Joseph Roths Roman „Die Rebellion“ aus dem Jahr 1924 ist nun in seiner Urfassung erschienen. Pünktlich zum Geburtstag des österreichischen Schriftstellers, der vor 125 Jahren geboren wurde.

Der Schriftstelle und Journalist Joseph Roth (undatiertes Foto) wurde am 2. September 1894 in Brody in Galizien geboren. Quelle: epd