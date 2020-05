Zum Neustart geht das Literaturhaus Leipzig ins Exil

Leipzig

Thorsten Ahrend gibt sich keinen Illusionen hin. Seit April ist er als Literaturhaus-Chef auf Kurzarbeit. Als Leiter des Literaturprogramms bei Wallstein weiß er, wie es um die Verlage bestellt ist, die gerade ihre reduzierten Herbstvorschauen verschicken.

Und noch steht nicht fest, was es für die Frankfurter Buchmesse im Oktober bedeutet, als „Sonderedition“ stattzufinden, wie es Direktor Juergen Boos am Mittwoch angekündigt hat: auf dem Messegelände, in der Stadt und virtuell.

Rückkehr nach Regeln

Unbeirrt schaut Ahrend nach vorn, sucht nach Möglichkeiten, Neuerscheinungen des Frühjahrs noch zu Öffentlichkeit zu verhelfen „Zweiterfrühling“ heißt die Aktion, die das Netzwerk der Literaturhäuser initiiert hat. Am 2. Juni ist es in Leipzig soweit. Der Neuanfang findet im Hof des Grassimuseums statt.

Eine Woche später geht es auch im Haus des Buches wieder los. Selbstverständlich nach Regeln. Die lesen sich am Gebäude im Gerichtsweg 28 noch abweisend. „... ab sofort für Besucher gesperrt“ informiert die Hausverwaltung. Für alle anderen: Abstand, Desinfektion, im Café nur mit Mundschutz. Dort steht in dieser Woche Köttbullar, Schmorfleisch und Nudelsalat auf dem Speiseplan, nur wenige der wenigen Tische sind besetzt.

Was ist verzichtbar?

„Wer Bücher liebt, kauft in der Buchhandlung“ wirbt am Eingang ein Plakat. Wer Bücher macht, hat seit knapp drei Monaten ein Problem. Während am 12. März Ingo Schulze im Literaturhaus Leipzig seinen Roman „Die rechtschaffenen Mörder“ vorstellte, trat in Berlin Angela Merkel vor die Presse mit einem „Aufruf an alle“, sich „einfach die Frage zu stellen: Was ist in dieser augenblicklichen Situation verzichtbar, was sollte nicht stattfinden?“

Da, erzählt Thorsten Ahrend, sei ihm klar gewesen: „So etwas wie heute Abend wird es hier so schnell nicht wieder geben.“ Der große Saal im Haus des Buches war ausverkauft. 300 Besucher. Für den nächsten Abend stand Hölderlin auf dem Programm mit dem italienischen Übersetzer und Herausgeber Luigi Reitani. Aus Italien! Dazu kam es nicht mehr.

Neue Reihe verschoben

Jener 12. März mit Schulze-Lesung und Kanzlerinnen-Worten hätte eigentlich Eröffnungstag der Leipziger Buchmesse sein sollen. Abgesagt. Das „Dann machen wir es eben ins Internet!“ lag noch in der Luft. 8000 Literaturhaus-Veranstaltungspläne waren gedruckt und ausgeliefert und plötzlich Makulatur. „Wir tun so, als würde das alles im Internet gehen. Aber das ist nicht so“, sagt Ahrend.

Die Sommerfeste im Garten hinter dem Haus des Buches fallen aus, manches ist verschoben. Der mit Katja Lange-Müller, Irina Liebmann, Judith Schalansky, Kathrin Schmidt, Volker Braun, Friedrich Dieckmann, Ingo Schulze und Lutz Seiler hochkarätig besetzte Abend wird im kommenden Frühjahr wohl nicht mehr 30 deutsche Einheitsjahre zum Ausgangspunkt nehmen, bleibt aber Auftakt der Reihe „Leipziger Debatte über Literatur“.

Streit Raum geben

Ebenfalls als Reihe soll sich die Vernetzung mit dem nahegelegenen Grassimuseum etablieren, wo am 2. Juni im Hof die Liegestühle für eine Lesung mit Teresa Präauer aufgestellt werden, am 30. Juni für den „Naturkunden“-Abend über „Füchse, Korallen und Esel“ mit Jutta Person, Judith Schalansky und Katrin Schumacher.

Eine weitere Reihe heißt „Einmischen!“. Ahrend sucht das Streitgespräch. Da ging es 2019 ums Grundeinkommen und um Sterbehilfe. „Ich will keine politische Bühne eröffnen, dafür ist das nicht das richtige Haus, sagt er, aber es ist ja normal, nicht einer Meinung zu sein.“ Dem will er Raum geben. Am 11. Juni sprechen Autor Jens Balzer und Sänger Sebastian Krumbiegel über „Pop und Populismus“, über Verantwortung in der Musik.

Gäste aus Bulgarien

Auch einem besonnenen Mann wie Thorsten Ahrend, 1960 in Wittenberge geboren, ist anzumerken, wie die momentane Ungewissheit nervt. „Man muss immerzu umplanen“, sagt er. Denn selbst wenn Veranstaltungen stattfinden können, ist nicht klar, ob Autoren aus dem Ausland einreisen dürfen.

Georgi Gospodinov und Angel Igov zum Beispiel, deren Romane Andreas Tretner am 10. Juni vorstellt. Tretner war mit seiner Übersetzung von Igovs „Die Sanftmütigen“ für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert.

Für den Herbst ist eine Lesung mit Lisa Eckhart geplant, die ihr Roman-Debüt „Omama“ vorstellt. Josef Haslinger liest aus „Mein Fall“. Thomas Galli kommt mit „Weggesperrt. Warum Gefängnisse niemandem nützen“ zum Streitgespräch.

So viel scheint sicher. Eröffnen soll die neue Saison am 25. August Literaturnobelpreisträger J. M. Coetzee. Es würde sein einziger Deutschland-Auftritt sein. Wenn er anreisen kann.

Die ersten Veranstaltungen Im Rahmen der Kooperation mit dem Grassimuseum liest Teresa Präauer am 2. Juni aus „Tier werden“. Das Leben und Schreiben Algernon Blackwoods stellen Annemarie Mönch und Elmar Schenkel am 9. Juni im Literaturcafé (oder im Garten) vor. Der Bulgarische Abend mit Georgi Gospodinov, Angel Igov und Andreas Tretner findet am 10. Juni statt. Am 11. Juni sprechen Jens Balzer und Sebastian Krumbiegel über „Pop und Populismus„ und Verantwortung in der Musik“. Jeweils 19.30 Uhr, alle Veranstaltungen auf literaturhaus-leipzig.de

Von Janina Fleischer