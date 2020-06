„Zum Teufel mit Harbolla“: Tom Pauls in seiner einzigen Defa-Hauptrolle

Leipzig

Für Tom Pauls war es ein verdammt harter Job. Ein ungewollter noch dazu. Der 29-jährige Leipziger, damals im Ensemble vom Staatsschauspiel Dresden, wurde 1988 zum Dreh des Armee-Lustspiels „Zum Teufel mit Harbolla“ von Defa-Chef Hans Dieter Mäde vor die Kamera befohlen.

Tom Pauls nämlich war parallel für eine andere, begehrte, ziemlich attraktive Hauptrolle erst gecastet, dann besetzt worden: als Alexander von Humboldt in Rainer Simons „Die Besteigung des Chimborazo“ – mit verlockenden Drehorten ( Paris, Spanien, Ekuador).

Anzeige

Jan Josef Liefers durfte Humboldt spielen

Dummerweise meldete sich die Nationale Volksarmee bei Pauls – Auffrisch-Dienst in der Reserve. Wozu er, verständlich, natürlich keine Lust hatte. So wenig wie auf die Rolle von Leutnant Gottfried Engelhardt, die ihm Regisseur Bodo Fürneisen angeboten hatte.

Weitere LVZ+ Artikel

Da rief der Defa-Chef an und setzte ihm das Drehbuch auf die Brust: Reserve oder Harbolla!? So zog denn Tom Pauls die Kino-Unform an – und der 24-jährige Jan Josef Liefers als Humboldt erst in die Welt, dann in eine gesamtdeutsche Karriere.

Überraschend locker

Auch wenn „Zum Teufel mit Harbolla“, ab Februar 1989 im Kino, unterm Schatten der Ost-West-Star-Krimikomödie „Der Bruch“ (Januar 1989 gestartet) lag, pflegte er doch einen überraschend lockeren Umgang mit den seit Rolf Herrichts „Reserveheld“ unter heftigem Lachschutz stehenden bewaffneten Organen.

Lesen Sie auch

Da wackelt Chrustschows Porträt zum Rock ’n’ Roll, wird in der Kaserne bei „Sie tanzte nur einen Sommer“ gejohlt und gepfiffen, geht die FDJ-Versammlung völlig daneben (und keiner merkt es), macht ein Uhrhändler und Grenz-Schmuggler sich übers SED-Parteibuch lustig, wird die ideologische Verurteilung von Elvis in der „Jungen Welt“ ironisch vorgelesen und gibt Anita, die junge Geliebte des Ost-West-Spekulanten (exquisit: Gert Gütschow), dem verliebten Engelhardt nach der Liebesnacht einen Korb: Sie will auf keinem Armee-Kaff versauern.

Turbulente Nacht

Es ist das Jahr 1956, die Grenze offen und der junge Leutnant Engelhardt eher göttlich weich als ideologisch beinhart. Ausgerechnet dieser schüchterne Typ aber soll Unteroffizier Harbolla, Ex-Schmied, Ex-Zugführer, trink-, ess- und liebesfreudig, Feind jeder Disziplin sowieso, aus dem Oranienburger Armeeknast holen. So beginnt eine turbulente Nacht zwischen Tanzlokal, allerlei Fluchten und Annäherungen zwischen Engelhardt und Harbolla.

Trotz Erziehungsszenen und Moralsätzen gelingt es Regisseur Bodo Fürneisen (vielgelobt fürs TV-Drama „Komm mit mir nach Chicago“) in einem natürlich-heiteren Ton zu erzählen. Wozu die Musik einiges beiträgt. Allein das Gesangsduo Katrin Sass/ Walter Plathe ist Augenweide und Ohrenschmaus. Nun liegt „Zum Teufel mit Harbolla“ auf DVD vor – kurz vorm 70. Geburtstag von Bodo Fürneisen am 30. Juni.

Zum Teufel mit Harbolla, Bild: 1,85:1, Farbe, 85 Min., ab 14,99 Euro

Von Norbert Wehrstedt