Zum Verrücktwerden: Der scheinheilende „Dr. Zargota“

Leipzig

Henryk, Maria und Paul wollen eigentlich nur eins: wieder gesund werden. Sie suchen Hilfe beim berüchtigten Psychotherapeuten Eugen Zargota und ahnen nicht, dass der Arzt sie am Ende immer tiefer in den Wahnsinn treibt. Mit der Uraufführung von „Dr. Zargota“ verwandelte das TheaterPack in der Regie von Frank Schletter am Samstag den Keller des Beyerhauses in das Behandlungszimmer des zwiespältigen Psychotherapeuten. Vor rund 30 Gästen zeigte die Gruppe das erste Theaterstück aus der Feder von Poetry-Slammer und Literaturveranstalter Jan Lindner.

Schlapphut im Wunderland

Dass es in der Praxis nicht ganz mit rechten Dingen zugeht, ist schon beim Anblick des Bühnenbildes zu erahnen. Zwischen schachbrettartigen Bildern hängt ein großer roter Schlapphut an den Wänden, der an den verrückten Hutmacher aus Alice im Wunderland erinnert. Schmatzend, schniefend und mit zerzauster Frisur findet sich Dr. Zargota, gespielt von Mario Rothe-Frese, perfekt in dieses Bild hinein.

Überschätzung des eigenen Intellekts

Der ambivalente Therapeut wirft schnell die Frage auf, wer von den Protagonisten eigentlich behandlungsbedürftig ist. Denn in voller Überzeugung und Selbstüberschätzung seines eigenen Intellekts stellt Zargota seinen Patienten messerscharfe Diagnosen. „Sie sind krank“, lautet zum Beispiel die für Patient Paul ( David Leubner), der an selbstzerstörerischen Schuldgefühlen leidet.

In der Rolle der Mutter

Die stärkste Szene liefert Rothe-Frese als Dr. Zargota, als er in einer Sitzung mit Patientin Maria (Inka Wiederspohn) in die Rolle ihrer Mutter schlüpft. Als gefeierte Pianistin sah diese in ihrer Tochter immer nur eine Last, was bei Maria ein krankhaftes Bedürfnis nach Liebe ausgelöst hat. Konfrontiert mit diesen Vorwürfen stürzt Maria immer tiefer in ihr seelisches Ungleichgewicht. Durch eine geschickte Manipulation macht sie sich zeitweise sogar unbewusst zur Komplizin der wirren Intrige des Arztes.

Die Wiederkehr von Jimi Hendrix

Das passiert sehr zum Leidwesen von Henryk ( Fabian Trott), einem zerstreuten Musiker, der sich selbst für die „Reinkarnation von Jimi Hendrix“ hält und durch sein Drogenproblem ständig Angst vor dem Tod hat. Dabei ist er sich seinem viel realeren Problem gar nicht bewusst: Seine Abhängigkeit von der verführerischen Maria.

Starke Performance

Wie sehr sich das Leid von Maria, Hendryk und Paul im Verlauf der Geschichte ineinander verzahnt, wird neben den Gesprächen durch eine starke Performance der drei ausgebildeten Schauspieler unterstrichen, die – neben Pack-Urgestein Rothe Frese – mit dem Stück auch Premiere im Ensemble des TheaterPacks feiern.

Vielschichtige Charaktere

Sichtlich erfreut beobachtet Dr. Zargota, wie sich die Leidensgeschichten immer weiter ineinander verkeilen und seine perfide Intrige aufzugehen scheint. Die Texte sind dabei so vielschichtig wie die Charaktere: mal tiefgründig, mal absurd; und ab und zu scheint der Slam-Charakter durch die Interpretation der Darsteller.

Emotionale Abhängigkeit

„Dr. Zargota“ erzählt gleich vier Geschichten von Liebe, Sucht, Macht und emotionaler Abhängigkeit. Dass sich der Autor dabei von einfachen Beobachtungen menschlicher Beziehungen hat inspirieren lassen, mag man erst nicht glauben – und überrascht bei genauerer Betrachtung doch nicht.

Nächste Aufführungen am 13. und 20. November im Beyerhaus (20 Uhr) sowie am 16. November im Laden auf Zeit (20 Uhr); Karten für 15/10 Euro über www.theaterpack.com.

Von Elena Burbach