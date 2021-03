Leipzig

Bei schönem Wetter sieht man sie jetzt auf Straßen und in Parks: Menschen, die sich unterhalten, das Gespräch wahrscheinlich weniger gesucht als gefunden haben. Wobei es manchmal wirkt, als schrien sie einander an. Wie auch sonst bei über einem Meter Abstand, wo auch sonst als draußen.

Wie jede Art von Begegnung mit Kultur fehlt derzeit die gelingende Unterhaltung. Dabei sind die schönsten Gespräche oft die unverhofften. Wenn ein Gedanke den anderen ergibt, kann sich ein Glücksgefühl einstellen, zu dem das klassische Selbstgespräch nur selten führt. Manchmal bringt der Zufall einander Fremde zusammen, dann wieder ist es der Freundeskreis, von dem man schon weiß, dass nach ein paar Stunden die Welt als gerettet erscheint. Denn Gewissheiten entstehen beim Sprechen, in der Begegnung.

Reaktionen auf Debatten

Darum versammelt das neue Buch „Zahlen sind Waffen“ mehr als Protokolle. Das erste Gespräch haben die Journalisten Jens Balzer und Lars Weisbrod 2019 mit der Schriftstellerin Sibylle Berg und ihrem Kollegen Dietmar Dath geführt. Das zweite ist ein Interview aus dem gleichen Jahr von Maja Beckers und Thomas Vašek mit Dath. Das dritte ein Mail-Wechsel zwischen Beckers, Balzer und Berg. Zusammen sind sie in der Reihe „Fröhliche Wissenschaft“ im Verlag Matthes & Seitz erschienen, die schnelle Reaktionen auf aktuelle politische, philosophische und gesellschaftliche Debatten ermöglicht.

So überwältigend zügig ist die Reaktion nun auch wieder nicht, ließe sich mit Blick aufs Entstehungsjahr 2019 einwenden, bei der Lektüre stellt sich aber die Erkenntnis ein: „Gespräche über die Zukunft“, so der Untertitel, sind momentan sowieso schwer möglich. Sie brauchen einen Ausgangspunkt, auf den man sich jetzt stellt und der nachher noch gilt. Von einem Punkt im Jahr 2019 aus gesehen, war unserer Gegenwart Zukunft, ohne als Pandemie-Krise identifiziert worden zu sein. Verlässlich ist etwas anderes: der Mensch an sich in seiner Anfälligkeit für Versprechungen und Ängste.

Ob für ihre Vorstellung von Zukunft das Wort Dystopie das zutreffende ist – darum geht es im ersten Gespräch mit Sibylle Berg und Dietmar Dath. Berg hat 2019 ihren Roman „GRM“ veröffentlicht, Dath das Buch „Niegeschichte. Science Fiction als Kunst- und Denkmaschine“. Beide verweigern sich gängigen Lesarten und sowieso jeglichen Schubladen und sehen „Mainstream“ als Schreckensszenario.

„Das Verdeckte macht mir Angst!“

„Es geht doch nur darum, sich für die Welt zu interessieren. Und zwar die Welt außerhalb von uns selbst“, sagt Berg. Und diese Welt sei schlimm. Dath empfindet„die pure Freude“ dabei zu sagen: „Ein Teil von dem, was ich hier erfinde, ist Scheiße und kaputt!“ Science Fiction definiert er als „Kompliziertheit der Zeitverhältnisse, die eben nicht so sind, wie irgendein lineares Arschloch das gern hätte.“

Danach gefragt, ob sie Angstlust empfinde, wenn sie sich den Verfall der westlichen Welt ausmale, betont Berg die „Freude daran, zu zeigen, was sonst zugedeckt wird mit romantischem Scheißdreck. Das Verdeckte macht mir Angst!“ Beim Schreiben von „GRM“ sei es ihr um eine Einordnung der Überforderung gegangen, „die wir gerade erleben“. Ausgelöst von Kontrolle und Manipulation. Die Überforderung von vor zwei Jahren ist die von heute und wird die der Zukunft sein.

200 Jahre altes Genre

Wenn es analog zu den Maschinen, die mehr hören können als das menschliche Ohr und mehr sehen als das menschliche Auge, Maschinen gäbe, die mehr denken als das menschliche Hirn, dann wäre eine davon die Mathematik und die andere das Erzählen. So sagt es Dath im zweiten Teil, in dem noch klarer die Science-Fiction-Literatur im Fokus steht.

Ein etwa 200 Jahre altes Genre, sagt Maja Beckers. Sie fragt: „Wollen die Menschen heute mehr ,raus hier’ als früher?“, worauf Dath die Fantasy als „eine Mythologie der modernen Welt“ erklärt, zu Karl Marx kommt und zur Identitätspolitik, was auch diese Unterhaltung so auf- und anregend macht wie eine erhitzte, dabei sachliche Diskussion.

Das angehängte kurze Mail-Interview kann keine Unterhaltung sein, führt aber zum schönen Schlusswort von Sibylle Berg. Was sie optimistisch stimmt? „Dass die Menschen zu allen Zeiten dachten, das Ende der Welt wäre nahe.“

Es wird das Kommende also nicht unbedingt aus einer Krise heraus neu und besser gedacht. Der Zugang zur Gegenwart jedoch führt über die Zukunft: die befürchtete oder erwünschte. Man kann sie sich nicht schönreden, aber erzählen.

Sibylle Berg, Dietmar Dath u.a.: Zahlen sind Waffen. Gespräche über die Zukunft.Reihe: Fröhliche Wissenschaft. Matthes & Seitz; 120 Seiten, 10 Euro

Von Janina Fleischer