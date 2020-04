Zurück in die Zukunft: „Pixeltänzer“ von Berit Glanz

Leipzig

Ein Büro mit Panoramafenstern an der Spree. In der Ecke steht ein Kicker, daneben ein Flipper. Auf Loungestühlen in knalligen Farben schlürfen Mitarbeiter ihren Cold-Brew-Kaffee. Selbsternannte High-Performer in Cashmere-Pullis pitchen ihre Businessideen, bescheinigen sich gegenseitig eine „Can-Do-Ausstrahlung“, während das Kokain vom Wochenende noch seine Restwirkung entfaltet.

Digital ist besser?

Es ist die Berliner Start-up-Welt der Programmiererin Elisabeth, von allen nur Beta genannt. In ihrer spärlichen Freizeit probiert Beta sich durch die Eisdielen der Stadt, trifft sich auf belanglose Tinder-Dates und lässt sich jeden Morgen mittels einer App von einem fremden Anrufer wecken. Vieles klingt wie ein Klischee über die Berliner Tech-Szene – und vielleicht ist es das auch. Doch dann kommt alles anders in dem Debütroman der Greifswalder Literaturwissenschaftlerin Berit Glanz.

Reise in die 1920er

Eines Morgens wird Beta von Tobbogan geweckt, einem Anrufer mit einer mysteriösen Maske als Profilbild. Es beginnt eine virtuelle Schnitzeljagd, die Beta in die Welt des Künstlerpaars Lavinia Schulz und Walter Holdt entführt, das in den 20er-Jahren des letzten Jahrhunderts mit expressionistischen Ganzkörpermasken und Ausdruckstänzen die damaligen Grenzen der Kunst auslotete. Immer weiter gerät Beta in den Sog ihrer radikalen Kunst, der in ihr den Wunsch nach Veränderung befeuert – weg von der Verwertungslogik des Silicon-Valley-Kapitalismus.

Und vielleicht ist es das, was Glanz’ Buch in diesen Tagen so lesenswert macht in einer Welt, die sich in Quarantäne befindet: Auch in den virtuellen Räumen, auf die viele nun zwangsweise zurückgeworfen sind, warten Abenteuer und überraschende Begegnungen, die unseren Blick auf die Welt draußen verändern können.

Berit Glanz: Pixeltänzer. Roman. Schöffling & Co.; 256 Seiten, 20 Euro (gebunden), 15,99 Euro (Ebook Epub), ISBN: 978-3-89561-192-6

Von Bastian Schröder