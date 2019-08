Leipzig

Es ist gerade mal eine gute Woche her, dass sich Ralph Schüller und Bastian Bandt in Leipzig auf einer Bühne getroffen haben: In der naTo gaben sie mit Manfred Maurenbrecher ein „Heimspiel“. Nun, zumindest Schüller lebt tatsächlich in Leipzig. Und Bandt, geboren vor 41 Jahren in der Uckermark, erzählte in der naTo, dass sein häufigster Aufenthaltsort auch nicht weit entfernt sei: die A9.

Die Autobahn führt irgendwie auch Richtung Lene-Voigt-Park, und dort eröffnen Schüller und Bandt am Donnerstag das zweitägige 16. Leipziger Songfestival. Die Bühne teilen sie sich diesmal mit zwei Künstlern, deren Weg aus Berlin vielleicht ebenfalls über dieselbe Straße erfolgt.

Podium für den Nachwuchs

Sebastian Krämer begleitet seine Lieder anders als die meisten Kollegen nicht auf der Gitarre, sondern mit dem Klavier. Mit beißendem Witz und hintersinnigem Humor wird er häufig ins Kabarettfach einsortiert. Karl Neukauf spricht die Dinge dagegen trotz aller Lakonie gern auch mal geradewegs aus

Nach einem Tag Pause geht das Songfestival des Liedertour-Vereins am Samstag mit einem Podium für den Nachwuchs weiter. Mit Künstlern freilich, die ihre Qualität unter Beweis gestellt haben: Musikerin Nadine Maria Schmidt lädt im Reudnitzer Mühlkeller einmal pro Monat in den offenen Singer/Songwriter-Salon „Live2“ ein. Jetzt stellen sich die Entdeckungen der vergangenen Spielzeit einem größeren Publikum vor: Nikolas, Frau Pauli, Tim Köhler, Peggy Luck, Johanna Moll, Navin Rebello und Leander Gronem.

16. Leipziger Songfestival, Donnerstag, 20 Uhr, Samstag, 19 Uhr, Lene-Voigt-Park, Eintritt frei, 1 Euro Spende erbeten

Von mwö