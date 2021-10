Zwei Solitäre: Chemnitzer Kunstsammlungen zeigen Altenbourg und Claus

Chemnitz

Es ist eine großartige Ausstellung, wenngleich irritierend konfliktscheu. In „Nähe und Distanz. Carlfriedrich Claus und Gerhard Altenbourg im Dialog“ kommen im Chemnitzer Kunstmuseum zwei Künstler zusammen, die wahre Solitäre der Bildkünste waren. In Chemnitz wird das Archiv von Claus (1930–1998) bewahrt, der im nahen Annaberg-Buchholz lebte. Die Ausstellung ist eine Kooperation mit dem Altenburger Lindenau-Museum. Das besitzt am Wohnort des Künstlers (1926–1989), der eigentlich Gerhard Ströch hieß und den französisierten Orts-Nachnamen annahm, die größte Altenbourg-Sammlung.

17 Jahre Schweigen

Grundlage von „Nähe und Distanz“ ist der Briefwechsel der beiden, und damit ist das Problem der Ausstellung benannt. Er umfasst in den 31 Jahren nach 1960 paritätisch verteilt 51 Postsendungen, inbegriffen schon die Todesnachricht durch Altenbourgs Schwester. Nach der Initiative des 30jährigen Claus ging ein Drittel der Briefe bereits in den ersten anderthalb Jahren hin und her. Dann war ebenso lang Pause, ehe Altenbourg einer Bitte aus München folgend, einen Brief an Claus weiterleitete und etwas dazuschrieb; Claus antwortete. Dann vergingen drei Jahre. Zum neuen Anfang wurde 1966 eine Einladung zu Altenbourgs Ausstellung in Leipzig, die er Claus schickte. Claus antwortete, und bis 1972 gibt es zumindest keine längeren Unterbrechungen. Dann aber ist – von einem Geburtstagstelegramm Altenbourgs 1980 und Claus‘ kurzer Antwort abgesehen – 17 Jahre Schweigen, das paradoxerweise durch die Nachricht vom Unfalltod Altenbourgs beendet wird.

Altenbourg fühlt sich verstanden

Die ‚Nähe‘, von der der Ausstellungstitel spricht, hatte unbedingt bestanden. Altenbourg fühlt sich verstanden, als der Briefwechsel beginnt. In ihren avantgardistischen Bestrebungen waren die beiden in ihrer Umgebung völlig allein und stark beargwöhnt, auch juristisch belangt. Passenderweise lernten sie sich in einer Westberliner Galerie persönlich kennen. Per Brief tauschen sie Texte und Komplimente, später auch Grafiken und Zeichnungen. Altenbourg schreibt, es sei, die „Verbindung von Pflanzlichem mit Begrifflichem, die ich immer als mir gemäß empfunden habe, sie nun bei einem anderen zu sehen, berührt mich wie verwandt und macht mich froh“.

Carlfriedrich Claus: Affektuöse Landschaft, 1972 (Feder, Tusche schwarz, blau und gelb beidseitig auf Transparentpapier, 15 × 24,1 cm, Kunstsammlungen Chemnitz - Stiftung Carlfriedrich Claus-Archiv, Schenkung Dr. Friedrich Falke und Dr. Dietrich Falke). Quelle: Kunstsammlungen Chemnitz - Stiftung Carlfriedrich Claus-Archiv/László Tóth © VG Bild-Kunst, Bonn 2021

Man erfragt Kontakte und bittet um Vermittlung. Altenbourg wünscht einen Katalogtext über sich von Claus, was der aber ablehnt. Am meisten verband sie wohl die Neigung zu den „psychischen Exerzitien“. Sie wollten Un- und Unterbewusstes zur Kunst bringen, in die Randgebiete vorstoßen. Altenburg zerfasert seine Figuren, weil er sie bis in die Fasern der Psyche genau empfinden will. Claus sucht die Schwingung des Klangs im Wort und umgekehrt. Er will, was sein berühmtes Wort werden wird, kapillarliniengenau denken.

Tiefenbohrende Künstlerexistenzen

Die Ausstellung erfüllt alle Wünsche. Bis auf lichte Ausnahmen ist jedes Blatt eine Batterie oder ein Aggregat, wie Claus seine Denklandschaften auch nannte. Und Altenbourg ist ein Tupferer, ein Wischer, Stricheler, er zergliedert, puzzelt und lässt schlingern. Kurz, man schätzte sich gegenseitig als intensive tiefenbohrende Künstlerexistenz, und man empfand solidarisch angesichts der Postzensur und Überwachung. Es scheint sogar, dass Altenbourg – ihm ging es dank der Galerie Brusberg und seiner attraktiven Werke viel besser als dem lange prekären Claus – den Kollegen mit seinen Kauf- und Tauschangeboten wirtschaftlich unterstützen wollte.

Ausstellung und Katalog harmonisieren den praktischen Abbruch des Kontaktes nach zwölf Jahren und begründen ihn mit der Arbeitsüberlastung der beiden. Aber sollte das hinreichen? Gewiss, man traf sich jetzt auch in der Öffentlichkeit, zum Beispiel in der Galerie Clara Mosch.

Doch es macht hellhörig, dass das briefliche Gespräch der beiden Künstler ausgerechnet nach einem Besuch Altenbourgs mit dem Sammler Dr. Friedrich Falke bei Claus endet. Zumal die darauf unmittelbar noch folgenden Briefe merkwürdig sind.

Gerhard Altenbourg: Janus und die Kinder der Zeit (1955, Aquarell, Tempera auf Italienisch Ingres 48,3 × 62,5 cm, Lindenau-Museum Altenburg). Quelle: Lindenau-Museum Altenburg/Bernd Sinterhauf, Berlin © Stiftung Gerhard Altenbourg, Altenburg/VG Bild-Kunst, Bonn 2021

Altenbourg bedankt sich und schreibt wie rekapitulierend auch: „Elias Canetti spricht einmal von der Wahrheit, sie sei ein Meer von Grashalmen, das sich im Winde wiege. Sie wolle als Bewegung gefühlt, als Atem eingezogen sein. Lassen wir uns also von ihr wiegen und sehen wir zu, dass sie uns nicht den Kopf blutig schlägt.“

„Ich meine, the starting point liegt in der Veränderung der Eigentumsverhältnisse …“

Dachte der Annaberger Utopist über die Wahrheit in der Geschichte vielleicht anders? Bereits seine Achsen zwischen Paracelsus, Jakob Böhme, Ernst Bloch, Karl Marx und anderen sind schwer zu fixieren. Das Wort Kommunismus war ihm keine Bedrohung. Ausgerechnet der letzte Brief an Altenbourg ist geprägt vom Bloch’schen Vor-Schein des Zukünftigen. Claus bemüht einen Bogen von Thomas von Aquin her und gebraucht dann als Bedingung für die „Herausbildung neuer menschlicher Verhaltensweisen“ eine marxistische Kategorie: „Ich meine, the starting point liegt in der Veränderung der Eigentumsverhältnisse …“ Auch diese Briefpassage wirkt wie auf einen früheren Wortwechsel reagierend, nicht so sehr auf Altenbourgs Brief, der diesseits solcherlei Geschichtsphilosophie bleibt.

In ihrem jeweiligen Verhältnis zur Gesellschaft steckt eine radikale Distanz, es ist gut möglich, dass Altenbourg und Claus sich 1972 dessen auch grundsätzlich bewusst wurden. Allerdings freilich, bleibt man sich sehr gewogen. Altenbourg schreibt in diesem letzten Brief im Herbst 1972 abschließend: „Ich freue mich über Ihre Arbeit, und dass da einer ist, der auf einem Wege geht, einem bestürzenden Wege ohne Sicherung, dies ist in einer Zeit der Sterilität eine beglückende Einsicht. Solche Einsichten helfen leben …“

Info: Bis 14. November in den Kunstsammlungen Chemnitz (Theaterplatz 1); Öffnungszeiten: Di, Do–So, Feiertag 11–18 Uhr, Mi 14–21 Uhr; am ersten Freitag des Monats ist der Eintritt frei

Von Meinhard Michael