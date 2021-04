Zwei Theater-Premieren bei den Cammerspielen im April und Mai

Leipzig

Der Theaterbetrieb liegt weiterhin brach, zumindest im Hinblick auf den Publikumsverkehr. Zu sehen gibt es dennoch regelmäßig neues Material – Streaming sei Dank. Bei den Leipziger Cammerspielen stehen in den nächsten Wochen zwei Premieren ein.

Die erste, „It’s a man’s wor(l)d“, inszeniert von Anton Wozasek, versteht sich als „dokumentarisches Theaterstück“ und nimmt das in Film, Fernsehen und anderen Erzählungen überlieferte Bild des romantisierten, einsamen und vor allem männlichen Helden aufs Korn: Erzählt werden die vermeintlich typischen Lebensgeschichten dreier Männer, die von steilen Karrieren, Gefängnisstrafen, Kriegserlebnissen und Suchterkrankungen berichten – allerdings aus weiblicher Perspektive. Jennifer Demmel, Clarissa Schneider und Dawn Patricia Robinson sind in den Hauptrollen zu sehen und wollen einen Diskurs über den „Komplex Mann“ sowie die mit ihm verbundenen Stereotypisierungen anstoßen.

Die zweite Premiere steht Ende Mai an: „Ich fress dich auf!“ des Kollektivs M. Rrisk versteht sich als Theatercollage basierend auf dem Bilderbuch „Wo die wilden Kerle wohnen“ von Maurice Sendak und Samuel Becketts „Warten auf Godot“. Statt auf Godot wird jedoch auf Max gewartet, und dieses Warten wird „zum schrillen Zeitvertreib, zur melodischen Langeweile, zum kunterbunten Träumen von anderen Zeiten“, das Ende der Welt soll hier „krachend besungen“ werden.

„It’s a man’s wor(l)d“ am 22. und 23. April um 20 Uhr im Live-stream unter www.cammerspiele.de, Tickets zwischen acht und 15 Euro über www.tixforgigs.com. „Ich fress dich auf“ am 26., 28. und 29. Mai um 20 Uhr sowie am 30. Mai um 18 Uhr, ob per Stream oder Präsenz steht noch nicht fest.

Von CN