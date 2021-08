Leipzig

Die Leipziger Liederszene lädt fürs Wochenende zu den zweiten Leipziger Liedernächten – am Freitag, Samstag und Sonntag im Innenhof des Grassi-Museums und am Sonntag zusätzlich im Budde-Haus mit einem Festival für zeitgenössische Liedkultur.

Zum Auftakt am Freitag vereint die „Lieder-Revue“ ab 19 Uhr drei Konzerte: Auf Ben Sands von der Sands Family mit traditionellen irischen Klängen folgen Broken Forest mit atmosphärisch-melancholischen Indie-Folk. Der deutschsprachige Songwriter Max Prosa präsentiert seine poetischen Geschichtenlieder im Duo mit Sascha Stiehler.

Folkländer feiern Geburtstag

Der Samstag steht ganz im Zeichen des Gründungsgeburtstags der Folkländer. Im Jahr 1976 von Jürgen B. Wolff an der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst gegründet, hat die Band später auch unter dem Namen Bierfiedler und Die sieben Leben Liedgeschichte geschrieben. Im Grassi-Hof stehen die Folkländer in Urbesetzung auf der Bühne, um ihre neue Platte vorzustellen, kündigt der Leipziger Verein für Lied, Folk und Weltmusik an und verspricht „musikalische Gratulationen“ von „hochkarätigen internationalen Gästen“.

Der Sonntag steht im Zeichen familiären Zusammenspiels mit Freude am Experiment: „ImmerLiederSonntags“ bildet den Festivalabschluss im Garten des Budde-Hauses. Das ursprünglich angekündigte Kinderprogramm muss leider ausfallen.

Info: Karten für den 20. August (19 Uhr, Grassi-Innnenhof, Johannisplatz 5–11) kosten 20/15 Euro im Vorverkauf und 25/20 Euro an der Abendkasse; für den 21. August (19 Uhr) 25/20 beziehungsweise 30/25 Euro; für den 22. August: ImmerLiederSonntags (16 bis 18 Uhr im Garten des Budde-Hauses) 5 Euro (Kinder) und 10 Euro (Erwachsene); Vorverkauf bei TixforGigs; www.leipziger-liederszene.de

Von LVZ