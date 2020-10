Leipzig

„Wir waren heute noch im Gespräch mit dem Gesundheitsamt Leipzig, wegen der Rahmenbedingungen unseres neuen Hygienekonzepts. Das treiben wir so lange weiter, bis uns die neuen Anweisungen überholen“, sagt Dirk Steiner, Pressesprecher vom Gewandhaus Leipzig.

Am Donnerstag tritt in Leipzig eine Allgemeinverfügung in Kraft, die die Ausbreitung des Coronavirus in der Messestadt eindämmen sollte. Die Hygienekonzepte der Leipziger Veranstalter sind noch nicht einmal mit dem Gesundheitsamt der Stadt fertig ausgehandelt, da verkündet die Bundeskanzlerin den nächsten bundesweiten Lockdown ab dem 2. November.

Das Virus breitet sich sehr schnell aus

Laut des Redaktionsnetzwerks Deutschland sagte Angela Merkel am Mittwoch im Anschluss an die Bund-Länder-Gespräche, dass das schnelle Tempo, mit denen sich die Corona-Zahlen entwickelten, ein Handeln notwendig mache. “Die Kurve muss wieder abflachen”, damit die Nachverfolgbarkeit wieder hergestellt werden kann, so Merkel.

Bisher kann davon ausgegangen werden, dass der Einzelhandel, Schulen und Kitas weiter geöffnet bleiben. Die Gastronomie und jegliche Freizeiteinrichtungen sollen dagegen geschlossen und Veranstaltungen abgesagt werden. Bis das Land Sachsen aber eine Konkrete Verordnung heraus gegeben hat, gilt für Leipzig noch die Städtische Allgemeinverfügung.

Schwebezustand zwischen Leipziger Corona-Verordnung und neuem Lockdown

Die Großveranstalter hängen daher nun in der Schwebe. „Es wird sich zeigen ob die Beschlüsse des Bundes eins zu eins von den Ländern umgesetzt werden müssen“, sagt Steiner vom Gewandhaus. Er hoffe, dass es, wie in der aktuellen Verordnung des Landes, Ausnahmeregelungen für Veranstalter mit Hygienekonzept geben wird.

Der Freizeitpark Belantis hat Glück, denn dieser verabschiedet sich ohnehin ab 2. November in die Winterpause. Laut Sprecher Markus Langnickel können dort noch am Wochenende alle Besucher Halloween feiern, die bereits ein Ticket erworben haben.

Veranstalter wollen und können sich noch nicht äußern

Der Zoo Leipzig möchte sich bisher zu dem geplanten Lockdown und dessen Folgen nicht äußern. „Wir müssen abwarten und wollen noch nicht vorgreifen“, begründet dies die Sprecherin Maria Saegebarth. Einen Tipp für die Besucher hat sie aber noch: „Fakt ist, dass es besser ist, Online-Tickets zu kaufen“. Diese seien datiert und dadurch im Fall der Fälle leichter umtauschbar.

Auf Anfange teilt auch Caroline Telge von der Arena Leipzig mit, dass man nach Bekanntgabe der neuen Corona-Maßnahmen, „diese intern auswerten“ wolle und erst im Laufe des Donnerstags „mehr dazu sagen“ könne.

DOK Leipzig findet noch statt

Auch vorsichtig mit vorschnellen Äußerungen ist das Cinestar Leipzig. Sprecherin Sandra Backhaus bittet „um Verständnis, dass wir eine Stellungnahme erst zu einem späteren Zeitpunkt abgeben können“. Immerhin ist das Internationale Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm, dass momentan in den Leipziger Lichtspielhäusern stattfindet, nicht von einer möglichen Kinoschließung ab kommenden Montag betroffen. Das DOK endet bereits am Sonntagabend.

Spätestens am Freitag soll es Klarheit darüber geben, wie genau sich der Lockdown ab Montag auf die Event-Branche Leipzigs auswirken wird.

Von Pauline Szyltowski