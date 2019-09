Begegnung von Bildwelten

Leipzig

Eng dürfte es am kommenden Wochenende wieder in den Ausstellungsräumen des Lindenauer Tapetenwerks werden. Zum zweiten Mal präsentieren dann zehn junge und junggebliebene Leipziger Fotografen ihre Arbeiten in der Öffentlichkeit. Nach dem überraschenden Erfolg erlebt der „Schichtwechsel“ hier seine nächste Auflage.

Mit rund 1000 Besuchern wurde die 2018er Premiere regelrecht überrannt. So waren am Eröffnungsabend nach kurzer Zeit alle Getränkevorräte konsumiert. „Wir hatten höchstens 100 bis 200 Besuchern erwartet – übers ganze Wochenende“, erinnert sich Mitorganisator Benjamin Rühle an die Schau im vergangenen Jahr. Am ersten Abend waren es zu seinem Erstaunen bereits knapp 500 Interessierte.

Zehn Leipziger Fotografen stellen aus

Rühle gehört auch in diesem Jahr wieder zu den Ausstellern und Organisatoren, der Erstlingserfolg hat dem Fotografenkollektiv Appetit auf mehr gemacht. Die teilnehmenden Fotografen Tom Thiele, Jan Möbius, Eric Kemnitz, „Hammermännchen“, Strohhut Pictures, Dean Nixon, Janusz Sisik, Panoral Foto und Martin Neuhof haben in den sozialen Medien Tausende Fans, wollen mit neuen Arbeiten neu überzeugen. In unterschiedlichen Kategorien werden in der Halle C01 unter anderem lichtstarke Stadtansichten und stimmungsvolle Porträts – auf verschiedene Materialien gezogen – ausgestellt.

Gesprächsmöglichkeiten auf der Vernissage

Die Neuauflage des „Schichtwechsels“ möchte die digitalen Bildwelten aus den vielen Internetportalen und sozialen Netzwerken in die Realität holen, sie analog auf großen Formaten sichtbar machen und dem Publikum einen direkten Zugang zu den ambitionierten Künstlern geben. Zur Vernissage werden alle zehn Fotografen anwesend sein, sie stehen in der lockeren Atmosphäre des Tapetenwerkes zum Gespräch bereit. Übrigens: Für ausreichend Getränke dürfte diesmal sicher gesorgt sein.

Von Frank Schmiedel

Schichtwechsel 2.0: Vernissage am Freitag um 18.30 Uhr; die Ausstellung ist am Samstag und am Sonntag jeweils zwischen 13 und 18 Uhr im Tapetenwerk zu sehen (Lützner Straße 91).