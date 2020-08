Leipzig

In Amerika hatte sich in den 80er Jahren unter dem Signum „Young Lions“ nachdrücklich eine neue Jazzgeneration gemeldet. Mit Ausnahme des Pianisten gehörten alle Mitglieder dieses Quartetts irgendwie zu diesen Auffrischern von Jazztraditionen. Exzellent ausgebildete Musiker waren sie, die ihre Rückspiegel in Richtung Historie ausklappten. Das hatte mit Selbstbewusstsein zu tun, aber auch mit einer publikumswirksamen Konservierung des Gewesenen.

1994 hatten Saxofonist Joshua Redman, Schlagzeuger Brian Blade und Kontrabassist Christian McBride mit dem Pianisten Brad Mehldau als Quartett die Platte „MoodSwing“ aufgenommen. Sie hatten mehr oder weniger erst ihr zwanzigstes Jahr überschritten, und doch wurden die Aufnahmen umgehend als Klassiker gefeiert.

Überdurchschnittliche Karrieren

Alle Beteiligten standen am Anfang ihrer später ausnahmslos weit überdurchschnittlichen Karrieren. Nur ein reichliches Jahr hielt ihr gefeiertes Quartett, danach ging jeder eigene Wege, wobei sie einander immer wieder in den unterschiedlichsten Formationen begegnet sind.

Allesamt wurden sie Bandleader, waren aber auch nachgefragte Sidemen bei den angesagtesten Stars der Branche. Jeder zählt bis heute zu den unangefochtenen Poll-Gewinnern auf seinem Instrument. Und es wird wohl vor allem eine Frage der jeweiligen Zeitpläne gewesen sein, wenn sich ihr Quartett so lange zu keiner Reunion zusammenfand. In diese Richtung hat dann Joshua Redman gut ein Vierteljahrhundert später neue Aktivitäten gestartet. Lust hatten ohnehin alle Beteiligten auf so eine Wiederbegegnung.

Jazz als dialogische Kunst

Man probte einen Nachmittag, gab dann an zwei Abenden Konzerte im mehr als ausverkauften Club The Falcon in Marlboro, New York, und das genügte bei derart exzellenten Musikern als Vorbereitung fürs Studio. „In dem Moment, in dem wir zu spielen begannen, war die Magie nach all den Jahren immer noch dieselbe“, erinnert sich Redman, der betont, vielleicht der Initiator, nicht aber der Bandleader dieser Supergroup zu sein.

Er versteht sich ganz ausdrücklich als Teamplayer. In keinem seiner vielfältigen Projekte ging es ihm darum, als exponierter Solist seine jeweiligen Mitspieler zu dienenden Statisten zu machen. Er versteht Jazz ausdrücklich als dialogische Kunst.

Schlicht atemberaubend

Genau das macht den suggestiven Reiz dieser sieben Stücke der jetzt unter dem Titel „RoundAgain“ erschienenen Aufnahmen aus, zu denen jeder mindestens eine Komposition beigesteuert hat. Es ist schlicht atemnehmend, wie hier alle in der Lage sind, spontan und substanziell auf die Ideen der Mitspieler einzugehen, zu antworten und Anregungen zum Weiterspinnen des Erzählfadens zu geben.

Es ergibt eine Lehrstunde ganz großer Kunst der Improvisation, wie hier alles in absoluter Gleichberechtigung geschieht, wie jeder hellwach fortwährend Impulse setzt, wenn er nicht ohnehin mit seinem Chorus im Vordergrund steht. Temposcharf vertrackt sind die Unisono-Linien von Piano und Saxofon, griffig und viel fintenreicher als gewöhnlich die Aktionen am Kontrabass, dezent und doch prallvoll mit ausgefuchsten Details die Elastizität der Rhythmik von Schlagzeuger Brian Blade.

Teamarbeit

Der fasst das Besondere zusammen: „Zwischen uns gibt es eine Chemie, die nur von einer höheren Macht gelenkt werden kann.“ In sehr warmherzigen Linernotes bemüht sich Joshua Redman um erdverbundenere Erklärungen. Er spricht von den immerwährenden Selbstzweifeln, die vor allem dann wachsen, wenn man zu viel weiß, und davon, wie gut es ist, zu ihrer Überwindung Gleichgesinnte um sich zu wissen. Und je besser die sind, umso besser spielt man selbst, weil Improvisation im Team gedeiht.

Diese CD demonstriert unangestrengt und unaufdringlich, zu welchem intuitiven Verstehen sich aktueller Jazz in seinen besten Momenten aufschwingen kann.

Redman, Mehldau, McBride, Blade: RoundAgain. Nonesuch/Warner

