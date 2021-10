Leipzig

Während es draußen dunkler wird, erstrahlen im Kunstkraftwerk die Lichter umso heller. Dort fiel am Donnerstag der Startschuss zur zweiten Ausgabe des „Bright Festival Connect“, noch bis Sonntag lädt man dort zu einer, so heißt es vor Ort, „immersive art experience“ ein – zu einer immersiven Kunsterfahrung.

Was zunächst nach PR-Schlagwörtern klingt, ordnen Markus Löffler vom Kunstkraftwerk sowie anwesende Kuratoren und Künstler jedoch wie folgt ein: Immersiv bezeichne einen vergleichsweise neuen Kreativansatz, bei dem der Betrachtende, statt sich vor ein Gemälde zu stellen, im Zentrum des Werkes steht, das sich um ihn herum entblättert und ausspielt. Und mit dem Begriff „Erfahrung“ wolle man sich bewusst von dem der „Ausstellung“ abgrenzen; statt wie in einem klassischen Museum nur zu schauen, wolle man ein Erlebnis bieten, das so nur mit einem Besuch möglich sei. Wohl auch ein Ansatz, der im digitalen Zeitalter, in dem die Kunst zunehmend per Smartphone und Computer zum Publikum kommt, wieder mehr Menschen anlocken soll. Denn das ganze, eigentliche Erlebnis entfaltet sich tatsächlich erst vor Ort.

Überwältigende Videoinstallationen

So viel zum Anspruch, dem das „Bright Festival“ in der Praxis auch gerecht wird. Ein Rundgang mit sieben Stationen wartet auf das Publikum, die meisten davon erklären eine Symbiose aus Licht und Musik zu ihrem zentralen Gestaltungselement. Und schon die ersten beiden sind in ihrer Wirkmacht geradezu überwältigend: In zwei Hallen werfen je 24 Projektoren eine Reihe von Kurzfilmen an die Wände – 17 sind es an der Zahl –, die den gesamten Raum ausfüllen und von abstrakt-formalistisch bis experimentell-narrativ reichen. Ein Decken und Boden ausfüllendes Netz erweckt zunächst ein Gefühl von Gefangensein, bricht auf und verflüssigt sich in einem Akt der Befreiung zu Wellen. Riesige Hände wabern über die Wände, klatschen, schnipsen und trommeln zunächst einzeln, finden sich schließlich zu einem Chor der Geräusche zusammen. Und ein menschliches Gesicht löst sich Schicht für Schicht auf, wird digitalisiert und mechanisiert und letztlich zum liebeshungrigen Roboter. Alles über hunderte Quadratmeter Fläche ausgebreitet, und mittendrin: man selbst, immer wieder visuelle Ankerpunkte suchend und findend.

Die bewegliche Lichtinstallation „Mesh“ der italienischen Künstler Expect Nothing, Kineticshow und Matisse. Quelle: André Kempner

Exakt das ist der immersive Ansatz, von dem sich Stefano Fake, der in den oberen Stockwerken einen Raum mit knallbunten Farbmustern plus UV-Licht sowie ein Selfie-Studio gestaltet hat, überzeugt zeigt, dass er einen Paradigmenwechsel einleite. Die Kunstwelt werde in 100 nicht mehr wie die Kunstwelt der vergangenen Jahre aussehen, sagt er – sondern womöglich so, wie es dieser Tage in der Saalfelder Straße zu erleben ist: Kunst in steter Symbiose mit Wissenschaft und Technik, den Betrachter mit einbeziehend, und bisweilen auch interaktiv. Was im selben Atemzug zur Frage führt, ob sie denn weiterhin ein rein menschliches Produkt sein wird – oder ob nicht bald auch Computer Musik komponieren, Gemälde entwerfen und Drehbücher schreiben könnten.

E-Musik Konzerte am Samstag

Man kann sich dem „Bright Festival“ entweder mit solchen Gedanken nähern oder sich schlicht dem Rausch der Lichter, Farben und Töne hingeben, sich in jedem neuen Raum überraschen lassen von den Installationen, die den Köpfen von insgesamt 25 Künstlerinnen und Künstler entspringen. In den Abendstunden auch im Außenbereich und am Samstagabend bei sogenannten E-Music Konzerten in den Räumlichkeiten des ehemaligen Heizkraftwerks, die Tanz und Kunst verbinden sollen.

Das „Bright Festival Connect“ läuft noch bis Sonntag im Kunstkraftwerk, Saalfelder Straße 8b, täglich ab 11 Uhr, freitags bis 22, samstags bis 21, sonntags bis 16 Uhr. Eintritt ca. 15 Euro. Einlass nach 2G-Regel nur für Geimpfte und Genesene. Weitere Informationen unter www.kunstkraftwerk-leipzig.com.

Von Christian Neffe