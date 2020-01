Zwenkau: Malereien „Aus Feld und Flur“ in der Lehmhaus-Galerie

Zwenkau

„Aus Feld und Flur“ heißt die aktuelle Ausstellung in der Lehmhaus-Galerie Zwenkau. Die Schau gibt einen Einblick in das malerische Schaffen der Lützschenaerin Marianne Riedel. Passender könnte ein Titel nicht gewählt sein – tragen ihre 32 Bilder in Aquarell und Tempera doch Namen wie „Feldblumenstrauß“, „Kapuzinerkresse“, „Wiesenblumen in braunem Topf“, „Vorfrühling an der Weißen Elster“ oder auch „Herbstlandschaft“.

Künstlerin ist naturverbunden

Der Titel „Aus Feld und Flur“ erzählt vieles über die Malerin selbst. „Ich bin früh los und abends nach Hause gekommen“, berichtet die naturverbundene Künstlerin von ihren Streifzügen. „Gemalt habe ich immer nach der Natur und nie nach Fotos. Mir gefällt das Ursprüngliche. Feldblumen gehören zu meinen Lieblingspflanzen“.

Während ihres Studiums an der Abendakademie der Hochschule für Grafik und Buchkunst habe sie den freien Umgang mit dem Pinsel gelernt. Locker sein – das habe ihr auch der Leipziger Künstler Günter Albert Schulz in seinen Kursen geraten. Dieses Lebendige ist den Blumen von Marianne Riedel anzusehen. „Es ist, als wären sie gerade gepflückt“, findet Lehmhaus-Galeristin Catherine Scholz. Ein Zauber, dem sich auch die Betrachter der Ausstellung nicht entziehen können. Mal begeistern die in vielen Farbnuancen schillernden Blüten, mal ist es der Lichtwechsel, den die Künstlerin einfängt. Mal funkelt das Mittagslicht, das sich in Blättern, Blüten, Trieben verfängt, mal vertiefen sich die Tönungen im Abendlicht. Neben den Blumenmotiven beeindrucken ihre Landschaften. „An der Steilküste“, „In den Dünen“, „Kleiner Waldsee“ oder die Bilder der Leipziger Aue beweisen ihre Liebe zur heimischen Natur. „Ich will mit meinen Bildern Freude bringen und für die Betrachter Ruhepunkte schaffen in der Bilderflut, die täglich auf uns hereinstürzt“, betont die überzeugte Realistin. „Die Mode zum Abstrakten habe ich nicht mitgemacht.“

Malerei kam nach dem Berufsleben

Zur Malerei sei sie erst gekommen als Kinder und Beruf geschafft waren, erzählt die 1930 in Dresden geborene gelernte Fotolithografin und studierte Flachdrucktechnikerin. Seit 1987 ist die Künstlerin freiberuflich tätig. Sie engagierte sich im Bund Bildender Künstler und gehörte der Leipziger Künstlerinnengruppe Gedok an. Unter dem Motto „Der Kultur eine Lobby geben“ gründete Marianne Riedel gemeinsam mit ihrem verstorbenen Lebensgefährten, dem Naturwissenschaftler Peter Möckel, 2003 den Lützschenaer Künstlerkreis. Seitdem bereichert dessen Wirken das künstlerische Leben in der gesamten Leipziger Region.

Die Ausstellung ist noch bis zum 15. Februar von Donnerstag bis Sonnabend zwischen 14 und 18 Uhr oder nach telefonischer Absprache unter 034203 32588 zu sehen.

Von Ingrid Hildebrandt