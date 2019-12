Zwischen Gans und Flügelsalat: Warum Weihnachten ohne Engel nicht zu machen ist

Leipzig

Zu den fröhlichen Tagen, bei denen die Deutschen kein Pardon kennen, gehört das Weihnachtsfest. Das sind Glaubensfragen: Kaninchen, Karpfen oder Gans? Roulade oder Linseneintopf? Kartoffelsalat oder Neunerlei? Es gibt Dörfer in Sachsen, da gilt Ziegenkäse-Raclette schon als Überfremdung.

Wird der Christstollen Heiligabend erst angeschnitten, oder zerkrümelt kurz vor der Bescherung nur noch dessen trauriger Rest? Gehört sich Lametta, echte Kerzen oder diesmal gar kein toter Baum? Schenken wir uns etwas – oder schenken wir uns nichts? Die eigentliche Frage aber lautet: Gibt es Wünsche?

Quadratur des Familienkreises

Den Weihnachtsfeiertagen sehen die Deutschen mit einer Erwartung entgegen, die Enttäuschung provoziert. Denn: Perfekt soll das Fest sein. Und: wie immer. Das sind Ansprüche, die einander ausschließen, weshalb Psychologen schon seit Ende November Warnschilder hochhalten, sich und andere nicht zu überfordern mit der Quadratur des Familienkreises. Am besten seien sie vorher zu besprechen: die Bedürfnisse – und eben die Wünsche.

Dabei steht die Tagesordnung seit Jahrzehnten fest. Deshalb muss eigentlich nicht alle Jahre wieder ausdiskutiert werden, ob Vögel-Doku auf Arte, Krimi auf RTL 2 oder auf alle Fälle Christvesper mit Krippenspiel. Jeder Vierte will zu Weihnachten einen Gottesdienst besuchen, hat das Meinungsforschungsinstitut Insa ermittelt. 21 Prozent haben mit „weiß nicht“ geantwortet oder gar keine Angaben gemacht. Und ganz genau so ist das mit dem Wünschen.

Im Herzen weiter

„Schenken ist eine Sprache ohne Worte“, sagt Radio-Pfarrer Florian Ihsen. Auf der Gegenfahrbahn sind Wünsche ein stummer Schrei nach Trost. Keine zu haben, kann heißen, untröstlich zu sein. Wer zu viel verlangt, der ist wohl nicht bei Trost.

Kinder sehen es als Spiel. Sie reichen die Inventarliste eines Spielzeugfachgeschäfts als Wunschzettel ein, um es der Verwandtschaft nicht so schwer zu machen. Ihre Träume kann jeder sehen, während Erwachsene oft nicht sehen, wovon sie träumen.

Im Herzen sind Kinder weiter. Mindestens die Hälfte wünsche sich „Sachen, die man nicht kaufen kann“, sagt Britta Töllner, Sprecherin der Deutschen Post für die Christkind-Filiale in Engelskirchen. Zum Beispiel „mehr Zeit mit dem Papa“, einen „schönen Tag mit Freunden“ oder „dass die Oma wieder gesund wird“.

Von guten Mächten treu und still umgeben – so erhoffte es Dietrich Bonhoeffer im Winter 1944. „Frieden auf Erden“ wünschen Kinder sich auch. Und „dass der Plastikmüll aus den Meeren verschwindet“.

Geflügelte Botschafter

Hier wird Hoffnung freundlich verschnürt mit einem Band der Verpflichtung. Es ist jene Hoffnung, um die es eigentlich geht, während die einen auf Gans bestehen und die anderen auf Karpfen, die einen auf Bio-Lametta und die anderen auf Schwibbögen aus Tropenholz.

Botschafter jeder Hoffnung sind die Engel. Ihre Beliebtheit verdanken sie ihrer positiven Ausstrahlung, die nie mehr als einen Flügelschlag von der Erfüllung entfernt scheint. Weniger allerdings auch nicht. Sie hängen am Baum, am Geschenk und im Internet herum. Glück sollen sie bringen, Schutz sollen sie bieten. Manchmal tarnen sie sich als Gefühl. Glauben Menschen, schon alles zu haben, fängt ihre Arbeit erst an.

Mehr als Deko

Mitunter treten sie recht lustvoll in Erscheinung: „Und seine Flügel, Mensch, zerdrück sie nicht“, mahnt Bertolt Brecht in seinem Sonett „Über die Verführung von Engeln“, das allerdings für Jugendliche unter 16 Jahren nicht geeignet ist.

Natürlich haben auch Fest- oder Alltags-Engel manchmal einen schlechten Tag. Kein Grund, ihnen ein Ende im Flügelsalat zu wünschen. Denn ob man’s glaubt oder nicht: Gute Engel halten mehr, als Menschen sich von ihnen versprechen. Sie machen Wünsche nicht wahr, sondern deutlich. Alle anderen sind Dekoration.

Von Janina Fleischer