Zwischen Kulturschock und Euphorie: Ein Tag auf dem „Ancient Trance“-Festival 2021

Ob ich denn nicht Lust hätte, beim Maultrommel-Festival „Ancient Trance“ vorbeizuschauen und darüber zu schreiben, werde ich vor einigen Tagen von meinem Chef gefragt. Nun kann ich mit Maultrommeln ungefähr so viel anfangen wie Katzen mit Hunden, sage aber trotzdem zu. Denn einerseits habe ich – zu meiner Schande – noch nie von diesem „Ancient Trance“ gehört und möchte wissen, was es damit auf sich hat, schließlich findet das Ganze schon zum neunten Mal in Taucha statt. Andererseits drängt sich mir die Frage auf: Wie organisiert man eigentlich ein Festival inmitten einer Pandemie?

Also ab nach Taucha, wo bereits bei der Anfahrt laute Musik und bunt gekleidete Menschen davon zeugen, dass das hier eine Veranstaltung der besonderen Art ist. Auf die Frage mit dem Organisieren findet sich dann auch schnell eine Antwort: mit vorbildlichen Sicherheitsmaßnahmen. Gleich zwei Festivalbändchen gibt es – eines für das Festival an sich, eines für den jeweiligen Tag in unterschiedlichen Farben, das es nur gegen Vorlage eines Impfnachweises oder eines tagesaktuellen Schnelltests gibt.

Woodstock light

Als mich der Sicherheitsmann am Einlass passieren lässt, erlebe ich einen mittelgroßen Kulturschock. Von der Bühne – einer von fünf – erklingt sphärische und ansonsten nur schwer beschreibbare Musik, davor etliche Menschen, die wahlweise tranceartigem Tanz oder tanzartiger Trance verfallen sind. Überall wuseln gut gelaunte Besucher herum, von Kindergartenalter bis Ende 60 erstreckt sich die Altersspanne, viele in farbenfrohen Klamotten, andere nur mit Hose, am Pool und im FKK-Bereich tummeln sich auch einige Nackedeis herum. Und überall sprüht es nur so vor Leben: Kinder toben auf Spielplätzen, Artisten jonglieren, Menschen entspannen in der Sonne, lümmeln auf Decken, Schaukeln, Slack-Lines und Rutschen herum oder stehen an den unzähligen Verkaufs- und Essensständen an. Wer völlig transzendieren möchte, kann sich gar einer sogenannten Klangmassage unterziehen. Es kommt mir vor, als wäre ich in eine andere Welt gestolpert. So ähnlich muss sich Woodstock zwar nicht angehört, aber zumindest angefühlt haben.

Diesen Woodstock-Vergleich hat Organisator Clemens Voigt in den vergangenen Jahren immer wieder gehört – und nimmt ihn mit einem Lächeln hin. Überhaupt ist er bester Laune: Die Mühen der vergangenen Wochen scheinen sich ausgezahlt zu haben. „Wir haben die Situation sehr lange beobachtet“, erzählt er mir und meint damit, dass es mit den Planungen erst im Frühsommer konkret wurde. Dank des Programms „Neustart Kultur“ habe man erstmals eine „ernstzunehmende Förderung“ für das Festival bekommen, das Hygienekonzept wurde drei mal angepasst. „Es war erst Ende Juni klar, dass all das funktioniert“, sagt er. Mit weniger Internationalität – „Die Künstler stammen hauptsächlich aus Deutschland und umliegenden Ländern, eingeflogen haben wir diesmal niemanden.“ – und geringerer Auslastung. Heißt: anstatt wie 2019 noch mit 5000 Besuchers in diesem Jahr nur mit maximal 2500 Erwachsenen plus 500 Kindern, in der Praxis liege man etwas darunter. Viele hätten sich aber ohnehin gewünscht, dass das „Ancient Trance“ wieder etwas kleiner werde. Zwei Fliegen mit einer Klappe also.

Organisator Clemens Voigt (2.v.r.) bei einer Besprechung mit seinem Team - Ancient Trance Festival am 07.08.2021 in Taucha (Sachsen). Quelle: Christian Modla

Beim weiteren Rundgang über die beiden Gelände – eines um den Schoppenteich herum, das andere auf der Festwiese errichtet – weicht der anfängliche Schock langsam einer gewissen Euphorie angesichts all der Eindrücke. Angefangen mit dem betörenden Geruch ätherischer Öle, der an allen Ecken zu vernehmen ist, über das uneinheitliche Bild der Besucher und die völlige Müllfreiheit des Geländes bis zur liebevollen Gestaltung der aus Holz zusammengeklöppelten Wegweiser und Essensstände, die von den langweiligen Volksfest-Bierbuden kaum weiter entfernt sein könnten. Überhaupt ist die kulinarische Verpflegung alles andere als Standard. Benito, 35, etwa schenkt nahe der Teichbühne Wein in allen erdenklichen Geschmacksarten aus, am Stand von „Vegandalf“ wird mir ein mit viel Liebe zubereiteter Soja-Gyros-Wrap über die Theke gereicht, es gibt Eis-, Kakao- und Pizza-Stände, die ich am liebsten alle durchprobieren würde. Zunächst will ich mich aber noch unter den Besuchern umhören.

„Nicht durchkommerzialisiert“

In Sachen Euphorie und Sinnesüberwältigung scheint es vielen ähnlich zu gehen wie mir. Maxi, 38, und Micha, 31, aus Eisenach etwa, zum zweiten Mal hier, sprechen davon, dass man an jeder Ecke überrascht werde, und verweisen auf die überragende Atmosphäre. Letzteres betonen auch Alexandra, 52, und Sven, 47, beide aus Brandenburg angereist. Alexandra ist inzwischen Stammgast beim „Ancient Trance“, hat ehrenamtlich beim Aufbau mitgeholfen, der am 26. Juli begann, und hebt nochmal eine Besonderheit dieser Veranstaltung hervor: „Es ist im Gegensatz zu so vielen anderen Festivals nicht durchkommerzialisiert, sondern selbstorganisiert. Da helfen auch ganz viele Ehrenamtliche mit.“ So wie auch sie.

Alexandra und Sven aus Eberswalde - Ancient Trance Festival am 07.08.2021 in Taucha (Sachsen). Quelle: Christian Modla

Martina, 29, aus Bamberg, ist hingegen das erste Mal vor Ort und liebt das „Körpergefühl“, das aus der Kombination aus sphärischer, spiritueller Musik und ihren Jonglierkünsten erwachsen. Sie ist eine von den vielen Artisten, die vor der Teichbühne ihr Können zeigen, hantiert mit einer durchsichtigen Acryl-Kugel – Kontaktjonglage nennt sich das – und lädt mich kurzerhand ein, das doch einmal selbst ausprobieren. Nachdem die Kugel das zehnte Mal zu Boden geplumpst ist, gebe ich resigniert auf, auch wenn mir Martina weiterhin gut zuredet. Spätestens jetzt fühle ich mich hier willkommen.

Martina aus Bamberg beim Kugeln - Ancient Trance Festival am 07.08.2021 in Taucha (Sachsen). Quelle: Christian Modla

Am Ende räume ich fast wehmütig das Gelände. Gerne, gerne wäre ich noch länger geblieben, aber irgendwann muss der Artikel ja auch geschrieben werden. Mit Maultrommeln kann ich nach wie vor nichts anfangen. Aber dieses „Ancient Trance“, davon wurde ich in nur wenigen Stunden überzeugt, ist eine Veranstaltung der ganz besonderen Art. Vielleicht schaue ich nächstes Jahr nicht beruflich, sondern privat vorbei.

Von Christian Neffe