Zwischen Kunst und Kommerz: Die Leipziger Filmkunstmesse hat begonnen

Leipzig

Ein Bilderbuch-Start. Die Leipziger Filmkunstmesse begann mit einem deutschen Schicksal. Einem Leben zwischen Ost und West. Im Zentrum: Thomas Brasch (1945–2001), Sohn eines höheren SED-Funktionärs, Schriftsteller und Filmemacher, zerrieben im Konflikt mit dem Vater, zerstört vom Alkohol, schwieriger Rebell und Heimatsuchender. Kein Biopic. Ein Seelenbild. „Wir wollten einen Blick auf Deutschland, der keine Klischees bedient“, sagt Regisseur Andreas Kleinert. So mischt „Lieber Thomas“ (Kinostart 11. November) spielerisch Fiktion und Fakten, wirkliche Ereignisse und mögliche Erinnerungen – und lässt auch weg. Cinemascope, gedreht mit historischen Objektiven, schwarz-weiß, zweieinhalb Stunden lang und kein bisschen langweilig. Einhellige Meinung der Premierenbesucher in der Passage am Montagabend.

Szene aus „Lieber Thomas" von Andreas Kleinert – mit Albrecht Schuch als Thomas Brasch. Quelle: Wild Bunch

Es gehört ja zu den Besonderheiten des europaweit einzigartigen Treffs von Kinobetreibern, Verleihern und Produzenten, dass etliche der Filme, teilweise lange vor dem Kinostart, öffentlich laufen. 27 in diesem 21. Jahrgang, in Passage und Schauburg.

Kinoprogrammpreise vergeben

Filmkunstmesse heißt aber nicht nur Sichtung, sondern auch Preise und Diskussion. So vergab zur offiziellen Eröffnung am Dienstag in den Salles de Pologne die in Leipzig ansässige Mitteldeutsche Medienförderung erneut ihre Kinoprogrammpreise, 2021 das zweite Mal auf 300 000 Euro aufgestockt. Die Hauptpreise gingen an das Metropol Chemnitz und an das Dresdener Clubkino im Lingnerschloss. Acht Kinos aus Leipzig wurden ebenfalls prämiert.

Wenn die Filmkunstmesse diskutiert, dann am liebsten in der Handelsbörse – und über Corona. Mit Blick nach vorn, versteht sich. Was also heißt Neustart? Antwort: alte Probleme und ein paar neue. Der Markt hat sich geändert. Das Kino ist immer noch ein Kulturort (das wird immer wieder beschworen), Zuschauer kommen wieder ins Kino (bei vielen war der Juli so gut wie der Juli 2019, nur ein Dutzend ist insolvent), aber sie sind auch Streamer geworden. Wie also lockt man sie? Was muss laufen?

Filme zeigen, für die man das Haus verlässt

Christian Bräuer, Vorsitzender der AG Kino, Chef der Yorck-Kino-Gruppe, die demnächst eine eigene Streaming-Plattform startet: „Wir müssen uns mehr denn je um unser Publikum kümmern.“ Was vor allem heißt: Filme zeigen, für die man das Haus verlässt. Doch wie findet man die im Arthouse-Bereich? Schwierig: „Mehr Filme zu fördern, führt nicht zu mehr Qualität und Zuschauer.“ Da hat er zweifellos recht. Aber so lange es Standort- statt Qualitätsförderung gibt, ist das undenkbar. Außerdem gehöre, so Christian Bräuer, ein Drittel des Produktions-Etats in die Werbung. Damit der Film im weiter steigenden Überangebot überhaupt wahrnehmbar wird.

Wovon seit Jahren geredet wird – ohne sichtbare Veränderung. Kann Talentförderung, wie Svenja Böttger, Chefin des Max-Ophüls-Festivals, anregte, dagegenhalten? Kaum – oder woran macht man Talent denn fest? Die Saarbrückerin plädierte dafür, dass nicht nur Kinofilme ins Kino gehören, sondern auch Festivals als ihre Plattformen. Dass mit hybriden Ausgaben neue Zuschauer gewonnen werden können, ist offenbar bis ins Saarland noch nicht durchgedrungen.

Der lange Weg durchs Fördersystem

Filmhits werden im Kino gemacht. Klar. Kein Widerspruch. Aber sind Netflix & Co. wirklich große Feinde? Bettina Brokemper, die Chefin von Heimatfilm aus Köln („Aus nächster Distanz“), rechnete vor, dass sie drei bis fünf Jahre durchs Fördersystem brauche, um produzieren zu können: „Da ist jede neue Idee dann alt.“ Bei Netflix geht’s hingegen ruckzuck – mit der Abgabe aller Rechte. Deshalb bleibe sie lieber unabhängig und dem Kino treu. Jan-Ole Püschel vom Bundes-Kulturministerium stellte zweifelnd die Frage: Haben Kino und Streaming eigentlich den gleichen Markt? Das regt zum Nachdenken an.

Thorsten Frese, Chef von Neue Visionen, vermerkte nüchtern: Auch qualitative Filme kommen derzeit schwer ans Publikum. Wofür er als Ursache auch das Eindampfen der Film-Berichterstattung in den vielen Medien sieht. Gerade hat das MDR-Fernsehen sein Kinomagazin vom Sender verbannt. Was also tun?

Antworten gab es keine, aber einige Anregungen, die auch nicht eben taufrisch sind. Eine heißt: Film in der Schule. Ein alter Traum, den jeder träumt, der mal gesehen hat, wie das in Frankreich im Alltag funktioniert.

„The French Dispatch“: Romantische Nostalgie trifft bonbonbunte Illustration

Den größten Kartenansturm löste bei der Filmkunstmesse „The French Dispatch“ des Kino-Querkopfs und Surrealisten Wes Anderson aus. Er erweckt, originell, brillant, ironisch, nostalgisch und satirisch, aus einer US-Zeitschrift das ganz gewöhnlich verrückte Leben in einer Stadt in Frankreich. Romantische Nostalgie trifft bonbonbunte Illustration. Der Film (Kinostart 21. Oktober) ist im Verleih von Disney (Marktanteil weltweit und in Deutschland 2019 rund 30 Prozent). Das drückt ihn in die Kinocenter, wo er schlichtweg nicht hingehört. Da findet er gar kein Publikum. Was jedoch die verdammt vertrackte Situation des Kinos zwischen Kunst- und Kommerz-Ort exemplarisch vorführt – und das nicht erst seit den Corona-Monaten.

Filmtipps für Mittwoch Der Sieger des Cannes-Festivals läuft am Mittwoch als Mitternacht-Special um 23.30 Uhr (Passage). „Titane“ verlangt allerdings einen Magen, der Schockbilder vertragen kann. Davor, um 21 Uhr (Passage): „Ein Triumph“. Ein wenig beschäftigter Mime trimmt im Knast Gefangene fürs Theaterspiel – mit Kad Merad, dem Star aus den „Schtis“. Um 20.30 (Passage) sucht ein Fensterputzer in Irland, verlassen von seiner Frau und todkrank, für seinen kleinen Sohn eine Familie. Sehr berührend „Nowhere special“. Gäste 20 Uhr in der Schauburg: York-Fabian Raabe (Regie) und Eugene Boateng (Darsteller) für „Borga“. Ein Junge aus Ghana flieht nach Deutschland, kommt zu Geld, aber nicht zum Glück. Originell und anders erzählt.

Von Norbert Wehrstedt