Zwischen Pandemie und Zukunft: die 31. euro-scene Leipzig beginnt am Dienstag

Leipzig

Wenn die 31. euro-scene am Dienstag im Schauspiel Leipzig eröffnet wird, darf man sie als erste einer neuen Zeitrechnung zählen: Als erste euro-scene in der Pandemie, deren soziale Folgen längst auch künstlerisch verhandelt werden. So wie zum Auftakt in „The Köln Concert“, die erste Arbeit der neuen Tanzcompagnie am Schauspielhaus Zürich. Hausregisseur Trajal Harrell, gebürtiger US-Amerikaner, aber schon lange von Athen aus in Europa tätig, verarbeitet die Erfahrung des Lockdowns mit einer Choreografie, die nach einer Sprache sucht, Nähe trotz erzwungener Distanz zu ermöglichen. Gerahmt wird der Abend musikalisch von Keith Jarretts legendärem Soloklavier-Konzert „The Köln Conert“ und Songs von Joni Mitchell.

Das zweite Stück des Auftakt-Abends steht programmatisch für die Neuausrichtung des europäischen Tanz- und Theaterfestivals, das seit diesem Jahr unter der Leitung von Christian Watty steht. „Einblicke“ gibt, wie im etwas nichtssagenden Titel festgehalten, Einblicke in die Arbeit der am Lofft angesiedelten Forward Dance Company, der ersten professionellen Mixed-abled-Company Sachsens. Die Uraufführung steht für den Anspruch des Festivals, sich als Produktionsort zu etablieren. Eine Entwicklung, die mit den beiden jeweils für Mittwoch und Donnerstag angesetzten internationalen Koproduktionen „Amores de Leste“ und „Grand Reporterre #4, Deadline“, unterstrichen wird. Zudem steht „Einblicke“ für den Versuch, die euro-scene enger mit der regionalen Szene zu verknüpfen. Nicht nur auf der Ebene der Produktionen, die in Zusammenarbeit mit Lofft und Schaubühne entstehen.

Leipzig webt sich in das Netzwerk Studiotrade ein

Es geht auch darum, junge Künstler zu vernetzen und ihnen ein Sprungbrett zu bauen. Etwa durch den Workshop der Theaterhochschulen Leipzig und Lyon mit einer öffentlichen Abschlusspräsentation am Freitag. Oder durch die sogenannte „Plattform Studiotrade“, die am Freitag und Sonntag Einblicke gibt in die unabhängige Tanzszene Europas. Im Netzwerk Studiotrade tauschen sich seit 2010 Choreografen und Produzenten von Cannes bis Reykjavik aus und unterstützen sich mit Studioräumen, Recherchen oder beim Erschließen neuer Märkte. Leipzig gehört ab sofort zu diesem Netzwerk, hiesige Tanzschaffende sollen davon profitieren.

Überhaupt lohnt sich ein Blick auf das Programm jenseits der gezeigten Produktionen. Eine Film-Doku stellt am Freitagnachmittag Sasha Waltz vor, die am Abend tatsächlich zum ersten Mal mit „Allee der Kosmonauten“ ein komplettes Stück in Leipzig zeigt.

„ReLOVEution NOW!“, die Gesprächsrunden mit Joulia Strauss in Kooperation mit der Friedrich-Böll-Stiftung Sachsen, drehen sich – online übertragen aus dem Institut für Theaterwissenschaft – um alternative Gesellschaftsmodelle. Die Künstlerin Strauss entstammt dem Volk der Mari, eine der letzten indigenen Kulturen Europas mit einer schamanistischen Tradition. Am Samstag findet das Gespräch unter anderem mit dem Transformations-Forscher Harald Welzer statt. Am Sonntag sind der Biologe Andreas Weber, Autor des Buches „Indigenialität“, und Juristin Jula Zenetti dabei, die am Leipziger UFZ zum gerade heiß diskutierten Thema „Eigenrechte der Natur“ forscht.

Das Thema Nachhaltigkeit spielt eine Rolle – auf und neben der Bühne

Inhaltlich geht es in den Gesprächen letztlich um das gesellschaftliche Großthema Nachhaltigkeit, von dem sich das Festival künftig leiten lassen will. Das hatte Watty bereits bei seiner ersten Leipziger Pressekonferenz im Sommer angekündigt. Außerdem will die euro-scene sich verstärkt dem Thema Inklusion widmen. Die Zugänglichkeit für das Publikum soll verbessert werden, wozu auch ein verändertes Preissystem gehört. Außerdem soll die Bühne selbst diverser werden. Womit man wieder bei der Forward Dance Company ist. An deren Auftritte schließt sich am Mittwoch die Fachtagung „Unprofessionelle Welten“ im Lofft an. Diskutiert wird die Studie „Move2gether!“, die nach den notwendigen Voraussetzungen fragt, dass mixed-abled Tanz unter professionellen Bedingungen ausgeübt werden kann.

Trotz gut laufendem Vorverkauf werden für alle Veranstaltungen noch Restkarten an der Abendkasse angeboten, sagt Festival-Sprecher Sebastian Göschel. Insgesamt zwölf Stücke sind zu sehen mit und von Künstlern aus ganz Europa von Portugal bis Russland.

Neben reichlich Tanz und den benannten Koproduktionen wirft Tatiana Frolova in „Das Glück“ einen Blick auf die Situation des gegenwärtigen Russland. Das Theaterstück „Pleasant Island“ schaut auf den Inselstaat Nauru und erzählt von einem ökonomischen und ökologischen Desaster. Den Schlusspunkt auf der Bühne setzt am Sonntag das Tanzstück „Soul Chain“ von Choreografin Sharon Eyal, das 2018 mit dem Deutschen Theaterpreis Der Faust ausgezeichnet wurde.

Danach geht die euro-scene mit ARTE und Accentus Music vom 8. bis 10. November in die Verlängerung und produziert einen Filmessay über vier junge Choreografinnen und Choreografen. Der Film dreht sich, heißt es im Ankündigungstext, um „die Anpassungsfähigkeit von Körpern an eine sich ständig wandelnde Umwelt“. Zuschauen im Kunstkraftwerk ist möglich. Statisten werden noch gesucht. Details verrät die Festival-Homepage.

Von Dimo Rieß