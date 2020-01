Zwischen „Plan“ und „Propaganda“: G2 Kunsthalle in Leipzig zeigt Neo Rauch

Leipzig

Eigentlich stellen die Sonderausstellungen in der G2 Kunsthalle Künstlerinnen und Künstler vor, die noch nicht so sehr im Rampenlicht stehen. Zum fünfjährigen Jubiläum der Einrichtung hat man sich aber entschieden, einen Mann zu zeigen, der lange kein Geheimtipp mehr ist. Einen gewissen Beitrag zu seinem Erfolg hat die LVZ geleistet, Neo Rauch war 1997 der zweite mit dem Kunstpreis der Zeitung geehrte Künstler, was mit seiner ersten musealen Personalausstellung in Leipzig verbunden war.

Nun also Rauch bei G2, der privaten Kunsthalle des Immobilienunternehmers Steffen Hildebrand. Ein Ersatz für die abgesagte Schau im Museum der bildenden Künste zum 60. Geburtstag des Künstlers kann und soll das nicht sein, schon des Umfanges wegen. 25 Werke sind zu sehen, darunter 10 Gemälde. Zwar wird nicht der gesamte Bestand aus der Sammlung gezeigt, doch die Auswahl kann schon aufgrund des subjektiven Geschmacks des Sammlers natürlich keiner Museums-Retrospektive Konkurrenz machen.

Deutlich wird, wie sich Rauch die Raumtiefe erschließt

Ob Neo Rauch tatsächlich sein Frühwerk weitgehend vernichtet hat, wie zuweilen zu lesen war, ist nicht bestätigt. Im ersten Raum der Ausstellung sind jedenfalls einige Arbeiten aus der Mitte der 90er Jahre zu sehen. Sie unterscheiden sich deutlich von dem, was seit etwa 20 Jahren sein international bekanntes Markenzeichen ist. Am besten wird das an dem 1,8 Meter messenden Tondo „Plan“ von 1994 deutlich: flächige, holzschnittartig wirkende Figuren und Objekte, wenige Farben, collagierte Komposition. An zwei kleineren Bildern in ungewöhnlich schmalem Querformat wird ablesbar, wie sich Rauch zunehmend die Raumtiefe erschließt.

Zeitlich klafft dann eine Lücke. Aus den 2000er Jahren ist nur die einzige Filzstiftzeichnung präsent. Der Hauptteil der Exponate stammt aus dem zurückliegenden Jahrzehnt, darunter sind vier großformatige Gemälde. „Das Treffen“ von 2013 ist Besuchern der Kunsthalle schon aus der Dauerausstellung bekannt, es hat nur den Platz gewechselt.

Zur Galerie Bis 10. Mai ist in der G2 Kunsthalle in Leipzig die Kunst Neo Rauchs zu sehen. Hier ein Blick in die Ausstellung.

Erstmals zu sehen: „Propaganda“ von 2018

Erstmals öffentlich zu sehen ist „Propaganda“ von 2018. Wie so häufig ist eine provinziell kleinbürgerliche Umgebung Schauplatz, reptilienartige Monster scheinen die menschlichen Akteure aber nicht sonderlich zu beunruhigen. Zentralfigur ist eine Frau mit kindlich kleinem, gelben Megaphon. Angesichts mancher Äußerungen Rauchs in Interviews jüngerer Zeit lässt sich in das Werk mit dem programmatisch erscheinenden Titel sicherlich viel hineininterpretieren, während er selbst die „pflanzenhafte Selbstverständlichkeit“ seiner Schöpfungen, die quasi Lebewesen seien, betont.

Eine der wenigen Skulpturen Rauchs

Bezüglich der Techniken ist die Ausstellung sehr breit aufgestellt. Neben der unverzichtbaren Malerei in unterschiedlichsten Formaten gibt es Lithografie, Zeichnung, Mischtechnik und sogar eine Bronzeplastik namens „Nachhut“ von 2011 zu sehen. Eine Art von Zentaur schleppt zwei Bezinkanister.

Auch wenn Direktorin Anka Ziefer eine gewisse Konstanz von Brauntönen in Rauchs Werk hervorhebt, ist die einzige Leihgabe nicht der durch einen anderen Immobilienunternehmer erworbene „Anbräuner“, die karikierende Auseinandersetzung des Künstlers mit dem Kunsthistoriker Wolfgang Ullrich. Vielmehr nennt sich das ganz in rötlichen Nuancen gehaltene Gemälde „Der Blumenhof“. Mehrere Personen in einem Altbauambiente bewundern Glockenblumen von etwa sechs Meter Höhe.

„Standort“ Leipzig

Dass die Farblithografie, mit der man in der Kunsthalle empfangen wird, „Standort“ heißt, kann man als Motto verstehen. Rauchs räumlicher Standort ist ganz klar Leipzig, auch wenn in den Bildern Aschersleben häufiger die Anregung zu sein scheint. Nach dem frühen Unfalltod der Eltern ist er dort aufgewachsen. Sein konservatives Heimatverständnis ist auch eine Art von Standort.

Übrigens gibt es im neu gestalteten angrenzenden Raum der Dauerausstellung viele junge Kunst zu sehen, darunter von Anna Nero oder Kristina Schuldt, die eine viel kosmopolitischere Sichtweise auf die Welt haben.

Infos zur Ausstellung Neo Rauch. Werke aus der Sammlung Hildebrand in der G2 Kunsthalle (Dittrichring 13); bis 10. Mai, Mi 15–20 Uhr, Sa 12–17 Uhr und zu öffentlichen Führungen; Weitere Ausstellungen mit Kunst von Neo Rauch in diesem Jahr: In der Galerie Eigen + Art in der Leipziger Spinnerei sind zum Herbstrundgang ab 12. September neue Werke zu sehen. „ Rauch“ heißt die kommende Ausstellung der Grafikstiftung Neo Rauch in Aschersleben ab 6. Juni.

Von Jens Kassner