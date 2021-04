Leipzig

Als zum Wochenbeginn mögliche und unmögliche Kanzlerkandidatinnen und -kandidaten vor die Mi-krofone traten, wurde zwar mit Spannung erwartet, was sie sagen. Das Interesse galt aber auch dem: Wie? So war schon Montagmittag klar, was viel später erst offiziell werden sollte: Laschet macht’s. Man hat es in seiner Stimme gehört.

Zum einen spiegelt Stimme die Stimmung, zum anderen verschafft sie der Seele Gehör. Für den Leipziger HNO-Mediziner Michael Fuchs ist die Stimme die emotionalste Ausdrucksform überhaupt, und sie rufe auch die tiefsten Emotionen hervor. Wer nicht über Gefühle sprechen kann, kann also nicht verhindern, dass sie dennoch aus ihm sprechen.

Lärm aus Hilflosigkeit

Singen hilft. Allerdings: „Wie die meisten Chöre kann sich auch der Leipziger Universitätschor derzeit nur online mit Zoom und Twitch begegnen“, sagt Universitätsmusikdirektor David Timm. Er spiele dabei oft die Chorstimmen auf der Orgel mit, um den Sängerinnen und Sängern das Gefühl zu geben, in einen Gesamtklang eingebettet zu sein. „Die Mikrofone sind ausgeschaltet – ich höre derzeit also nicht, wie mein Chor klingt.“

Diese Art zu proben „kann – ohne das Fehlen des gemeinschaftlichen Klangs schönreden zu wollen – den Singenden theoretisch auch einen Lerneffekt für zukünftiges Chorsingen und sogar Zutrauen bringen“, sagt die Dirigentin und Musikerin Christiane Bräutigam, die das Leipziger Musikfestival „Klassik für Kinder“ leitet, denn: „Die Sängerinnen und Sänger hören nun viel stärker ihre eigene Stimme.“

Als Stimme, die jeder zu jeder Zeit hören kann, gilt die innere. Nicht immer ist es ein Vergnügen – und sowieso eher eine Frage des Vertrauens als der akustischen Wahrnehmung. Das zu trainieren, füllen Ratgeber die Bücherregale. Wie diese Glücks-Versprechen haben es die Wahl-Versprechen auf die Stimme abgesehen, allerdings die abzugebende. Bis es wieder soweit ist, wächst gerade der Eindruck, als Bürgerin und Bürger kaum noch eine Stimme zu haben. Das Interesse an der Gesundheit übertönt das an der Freiheit der eigenen Entscheidung. Der Ruf nach einer Ausgangssperre ist Symbol gewordener Lärm aus Hilflosigkeit.

Uns was ist mit Kultur?

Es ist zuletzt viel darüber geschwiegen worden, warum Kultur zum Beispiel kaum noch erwähnt wird im Reden über „Maßnahmen“, die Demokratie mit einem Infektionsschutzgesetz übertönen, über das geredet und geredet und geredet wurde. ein Chor, aus dem vor allem Christian Drosten und Karl Lauterbach herauszuhören sind.

Drosten hat, schon bevor er zur bekanntesten erzgebirgischen Räuchermännchenfigur der Republik wurde, eine recht neue Kommunikationsform massentauglich gemacht: den Podcast. Das Talkformat fürs Telefon kann als gemischtes Solo für immer mit den Jahren der Pandemie assoziiert werden.

Im Juni wird der „Deutsche Podcast Preis“ vergeben, dafür hat eine Jury von 200 Expertinnen und Experten aus 950 Einreichungen in dieser Woche 41 Finalisten in 7 Kategorien gefiltert. Es wird ein unerhörtes Interesse an Podcasts deutlich, die „Die Pochers hier!“ und „Baywatch Berlin“ heißen, „Linda Zervakis präsentiert: Gute Deutsche“ und „1,5 Grad – der Klima-Podcast mit Luisa Neubauer“, „Kanackische Welle“ und „Alles gesagt?“.

Labern gegen sie Stille

Und es scheint eine enorme Beruhigung davon auszugehen, anderen beim Denken – mal mehr mal weniger – zuzuhören. Das uneingeschränkte Vertrauen in die Kompetenz einer Stimme, die nicht mal prominent sein muss, ist verblüffend und setzt sich im tatsächlich neuen Trend „Clubhouse“ fort, einer Audio-Plattform für Apple-Nutzer, einem Podcast zum Mitreden, wenn die Moderatoren es zulassen. Reden ist Silber und Silber das neue Gold.

Stille ist Schwäche. Deshalb werden Sprechpausen beim Telefonieren als unangenehm empfunden und vermieden durch das Senden von Sprachnachrichten. Statt ein Gespräch zu führen, labern Menschen einander wechselseitig in die App. So kommen sie in den Genuss so schmerzlich vermisster Stimmen, können dem geliebten Timbre lauschen, der charakteristischen Heiserkeit, dem süßen Lispeln. Alles Quatsch – sie sind zu faul zum Texten, wie das Tippen jetzt heißt, weil es Schreiben nicht zu nennen ist.

Kratzen im Hals

Stimmen zu hören, simuliert immerhin Sozialkontakte. Denn seit die Evolution nicht mehr vor die Tür kommt, dreht sie sich im Kreis. Die Tür zu finden, wird schwer. „So viel habe ich seit Monaten nicht mehr gesprochen“, sagt eine Schauspielerin nach Besuch auf dem Nachbarbalkon. Ein leichtes Kratzen im Hals muss nämlich kein Krankheitssymptom sein, sondern hängt vielleicht damit zusammen, der Stimme lange keinen Auslauf gegeben zu haben.

„Wer nicht fühlen darf, muss hören“ hieß eine Lesung der DEO Lesebühne vom Dach der Berliner „Werketage“. Es war 2020, und also kam sie per Video. Kultur zu streamen heißt, Stimmen zu sehen. Doch wer weiß, wie viele wichtige Sätze ungehört bleiben, weil die Sprecher in Videokonferenzen stummgeschaltet waren. Der meistgesagte Satz der Saison lautet „Dein Mikro ist aus!“

Von Janina Fleischer