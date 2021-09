Leipzig

Dennis Russell Davies bittet am Sonntagvormittag das Publikum im mit über 600 Gästen gut corona-gefüllten großen Saal des Gewandhauses, auf Applaus zwischen den Stücken zu verzichten. Er wolle Anton Bruckner und Arvo Pärt (der am Vortag seinen 86. Geburtstag feierte) in einen Dialog miteinander bringen und ihre Werke hintereinanderwegspielen. Derlei ist gefährlich – zumal im ersten Konzert des Rundfunkorchesters in großer Besetzung nach anderthalb Jahren. Da wollen viele vor allem wieder Normalität.

Endlich wieder in großer Besetzung: Dennis Russell Davies und die MDR-Klangkörper. Quelle: Peter Korfmacher

Doch Davies’ Rechnung geht auf. Zumindest vorn: Im Verlauf von Pärts „Salve Regina“ für Chor, Celesta und Streichorchester setzt der von seinem Chef Philipp Ahmann einstudierte großartige halbe Rundfunkchor im Niemandsland zwischen Mozart-Requiem, Mondscheinsonate und Spieluhr so viel spirituelle Energie frei, so viel Schönheit, Rätsel, Zärtlichkeit und Kraft, dass die Zeit als Kategorie aus der Wahrnehmung verschwindet. Und so kann Dennis Russell Davies mit den Geigen fast unbemerkt von der einen Welt in die andere hinübergleiten. Zumal sich das ferne Zucken der mit Punktierung und Triole rhythmisierten Tonwiederholungen am Beginn von Bruckners Sechster sehr geschmeidig aus Pärts Selbstzerstäubung herleiten lässt.

Konzentrierte Stille

70 Minuten später läuft es nicht so glatt. Denn das statische Tutti, mit dem Bruckner eher aufhört als endet, schwächt Pärts knapp gestammeltes „Da pacem“ eher ab. Das ändert indes nichts am ausführlich, lautstark und weiträumig stehend vorgetragenen Jubel, mit dem das Publikum sich selbst für gut anderthalb Stunden konzentrierter Stille belohnt.

Die Reaktionen zeigen, dass sie allen Unkenrufen zum Trotz doch groß ist, die Sehnsucht nach großen anspruchsvollen Konzerten – und sie zeigen, dass der MDR in Gestalt Dennis Russell Davies’ endlich den richtigen Chef gefunden hat.

Kluge und originelle Programme

Der hat Freude an so klugen wie originellen Programmen und Lust darauf, mit seinem Orchester richtig zu arbeiten. Das zeigt sich nach den vielen Monaten der Entwöhnung in guter Verfassung. Gewiss: Schon der allererste gestrichene Pärt-Auftakt ist nicht zusammen, das etwas ungepflegt rumorende Blech interessiert sich wenig für die blühenden Ebenen zwischen dem An-Berg und dem Aus-Tal, und die immer neuen Figurationen, die Bruckner aus seinen Motivzellen ableitet, tendieren zur Heterophonie. Doch übers Ganze folgt die Kapelle dem Bruckner-Kenner Davies souverän durch diese seltsamste aller Sinfonien des Linzers, entlang an den vielen offenen Schweißnähten einer vor aller Ohren sich vollziehenden Selbstzeugung von Musik.

Auf schmalem Grat

Beim Kopfsatz der Sechsten verläuft ein sehr schmaler Grat zwischen pauschaler Kleisterei und tönendem Analyse-Aufsatz. Doch Davies folgt ihm mit sicherem Tritt. Die Schönheiten, die er sein Orchester zwischen Marsch und Choral, Poesie und Naturlaut zutage fördern lässt, genügen sich nie nur selbst, sondern sind gleichermaßen Ergebnis wie Ursache. Ganz natürlich wächst diese sinfonische Kathedrale aus eigener Kraft aus der Ebene empor – mit großem Atem, der über alle vier Sätze trägt.

Leipzig ist Bruckner-Stadt, und die Gewandhaus-Konkurrenz hat unter Blomstedt, Chailly und zuletzt Andris Nelsons Maßstäbe gesetzt. Ästethisch kann der Funk mithalten mit seinem neuen Chef, der für diese Saison einen ganzen Bruckner-Zyklus plant. Und sein Orchester ist auch wieder auf einem guten Weg.

Von Peter Korfmacher