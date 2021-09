Leipzig

Ein Zweistunden-Solo zum Thema Euthanasie, über unaufgearbeitete Nazi-Verbrechen in Wien, die ungesühnt in den 1970er Jahren erneut aufflackern, als Puppenspiel? Ann-Elisabeth Wolff, daraus macht sie keinen Hehl, war mehr als skeptisch vor ihrem ersten Besuch von Nikolaus Habjans „F. Zawrel – erbbiologisch minderwertig“. Und am Ende zutiefst ergriffen.

2015 war das. 2016 lud Wolff, bis 2020 Direktorin der euro-scene Leipzig, den jungen österreichischen Regisseur und Puppenspieler zu einer Werkschau ein. Vergangenen Herbst hätte Habjan erneut gastieren sollen. Die Geschichte ist bekannt: Die Pandemie verhinderte das 30. Festival. Es wäre das letzte gewesen der Ära Wolff. Das Finale blieb ihr versagt.

Vor gelichteten Reihen darf längst wieder gespielt werden. Und bevor vom 2. bis 7. November die 31. Festival-Ausgabe unter dem neuen Leiter Christian Watty stattfindet, verabschiedet die euro-scene ihre langjährige Direktorin mit einer Sonderveranstaltung. Dass sie sich Nikolaus Habjan erwählt hat, ist kein Zufall. „Er hat eine neue Etappe des Festivals aufgeschlagen“, sagt Wolff und spielt auf die künstlerische Vielseitigkeit Habjans und seine gesellschaftlich brisanten Themen an, die er mit souveränem Humor bewältigt.

Burkhard Jung: „Sie können stolz auf ihr Lebenswerk sein!“

Vor der ersten Vorstellung – Habjan steht Montag und Dienstag auf der Bühne des Schauspiels – wird Wolff offiziell durch Oberbürgermeister Burkhard Jung und Christian Watty verabschiedet. Jung, Schirmherr der euro-scene, hatte sich unmittelbar nach der Absage brieflich an Wolff gewandt und das Festival als „kulturellen Höhepunkt der Stadt“ und eines der „bedeutendsten seiner Art in ganz Europa“ gewürdigt. „Daran wird auch die Corona-bedingte Absage nichts ändern. Sie können stolz auf Ihr Lebenswerk sein!“

Zu den programmatischen Entscheidungen Wolffs gehörte es, herausragende Künstler mehrfach einzuladen, um das Publikum an Entwicklungen teilhaben zu lassen. Niemand hat die euro-scene dabei so geprägt wie Alain Platel, der ab 1996 mit neun Stücken gastierte. „Nach 30 Jahren, die wir mit unserer Compagnie les ballets C de la B durch die ganze Welt gereist sind, bleiben manche Orte als wertvolle Erinnerung. Die euro-scene gehört definitiv dazu. Neun Auftritte gaben uns die Gelegenheit, eine intensive Beziehung zum Publikum aufzubauen, die auch für unsere Arbeit sehr befruchtend war. Die Arbeit, die Ann-Elisabeth Wolff für Leipzig geleistet, und die enorme Unterstützung, die sie den Künstlern zuteil werden ließ, kann nicht unterschätzt werden“, sagt der belgische Regisseur.

Niemand gastierte so oft bei der euro-scene Leipzig wie der belgische Regisseur Alain Platel. Quelle: Chris van der Burght

Auf Platel geht auch der Wettbewerb „Das beste deutsche Tanzsolo“ zurück. Die Leipziger Choreografin Irina Pauls, ebenfalls schon zur euro-scene eingeladen, erinnert sich: „1997 – das erste Mal tanzen auf einem runden Tisch. Was für ein großartiges Ereignis konnte sich innerhalb der euro-scene etablieren.“ Sie schwärmt vom „Ausdruckswillen der Menschen, die sich offenen Herzens der Vorauswahl“ stellten. „Eine Offenbarung!“

Ein Fenster, in die internationale Welt des Tanzes und des Theaters

Der italienische Regisseur Romeo Castellucci, der in diesem Jahr bei den Salzburger Festspielen „Don Givanni“ inszenierte, gastierte mit fünf Werken in Leipzig und verweist auf persönliche Bindungen, die Wolff zu Künstlern knüpfte. „Sie hat es in all den Jahren verstanden, feste Freundschaften im Zeichen der Theaterkunst zu pflegen.“

Nicht nur Künstler äußern sich auf LVZ-Anfrage. Nele Hertling, einst Intendantin des Hebbel-Theaters Berlin, Vizepräsidentin der Akademie der Künste Berlin und lange Jahre Mitglied im Künstlerischen Beirat der euro-scene, erinnert sich an die Anfänge: „Es war bewundernswert, wie Ann-Elisabeth Wolff in schwierigen Zeiten durch ihr Engagement das Festival für Leipzig gerettet hat. Seitdem hat sie der euro-scene eine besondere Eigenständigkeit gegeben. Unermüdlich in der Welt unterwegs, hat sie ihre Entscheidungen unabhängig von modischen Einflüssen getroffen.“

Die frühen Jahre hat auch der damalige Kulturbürgermeister Georg Girardet mit ermöglicht. „Typisch für ein freies Festival, gab es immer wieder existenzbedrohende finanzielle Probleme“, sagt Girardet. Die Stadt verdanke Wolff „ein großes Fenster in die internationale Welt des Theaters und des Tanzes. Mich persönlich hat vor allem das grausame Puppenspiel von Nikolaus Habjan ’F. Zawrel’ nachhaltig beeindruckt. Ich hatte mir vorher nicht vorstellen können, dass man ein solch schreckliches Thema als Puppenspiel auf die Bühne bringen könnte.“

Das berührende Theaterstück, basierend auf zahlreichen Recherche-Gesprächen mit dem 2015 verstorbenen Friedrich Zawrel, ist jetzt erneut zu sehen. Ein würdiger Schlusspunk hinter 30 Jahre euro-scene.

Verabschiedung Ann-Elisabeth Wolff und im Anschluss „F. Zawrel“, Schauspiel Leipzig, Montag, 19.30 Uhr. Am Dienstag, 19.30 Uhr: „F. Zawrel“ mit Nachgespräch. Kartentelefon im Schauspiel: 0341 1268168

Von Dimo Rieß