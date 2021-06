f/stop-Festival: Leipzig feiert die Fotografie mit „TRUST/vertrauen“

Leipzig

Vertrauen ist eine Frage der Geste. Geöffnete Hände können es signalisieren, ineinander verschränkte Finger besiegeln. In der Werkschau (Halle 12) der Leipziger Spinnerei sind es gleich drei Künstlerinnen, deren Bilder Hände zeigen, damit arbeiten, sie arbeiten lassen. Sie sind zu sehen in der Hauptausstellung des 9. f/stop Festival für Fotografie Leipzig, das am 25. Juni eröffnet wird und vom 26. Juni bis 4. Juli an vielen Orten der Stadt zu sehen ist. Es steht unter dem Titel „TRUST/vertrauen“. Nach einer Pause seit 2018 nun an den Lindenauer Kunstraum D 21 angebunden, hat es mit Stefanie Abelmann und Christian Bodach ein neues Führungsduo.

Einen Auftakt gab es indirekt schon am Mittwoch mit der Ausstellung „Social Distance – Juxtaposition“ in der Alten Handelsschule (noch bis Sonntag, 16–19 Uhr). Die elf Fotografien von Susanne Brodhage, Rainer Jacob, Olaf Martens und Roland Wirtz irritieren und spielen – durch verzerrte Fjordlandschaften (Brodhage) oder eine geheimnisvoll verlassene Abendmahl-Tafel (Martens) – auch auf schwindendes Vertrauen an.

Ein weiterer der 25 f/stop-Satelliten, zu denen der Kunstraum D21 und das Museum der bildenden Künste gehören, ist auf dem Spinnereigelände in Halle 14 zu sehen. Dort setzen sich 20 Arbeiten von 21 Studierenden der Hochschule für Grafik und Buchkunst (HGB) mit Vertrauen auseinander. Alle vom ersten Studienjahr bis zu den Meisterschülern konnten sich für „Come Closer“ bewerben – eine Idee von Vertrauen, die in die Arbeiten zurückgewirkt hat, in denen Berührungen, das Körperliche dominiert.

Jana Beran nutzt das Fotoarchiv ihres Großvaters, um zu befragen, wie wir uns erinnern und ob der Geschichte zu (ver)trauen ist. Wie sie studiert Tess Marschner bei HGB-Professorin Tina Bara und geht mit einer akustischen Zusammenstellung dem Phänomen nach, dass die Stimmen von Frauen in den zurückliegenden Jahren tiefer geworden sind. Als mögliche Erklärung gilt die Emanzipation, dass Frauen gewissermaßen die Stimme senken, um sie zu erheben. Nicht nur im Klischee wird tieferen Stimmen mehr Vertrauen geschenkt.

„Gesten verändern sich mit der Erfahrung“, sagt Ingrid Eggen

Der Umgang mit Veränderungen prägt diese f/stop-Ausgabe, deren Konzept ein Kuratorinnen-Duo erarbeitet hat: Nina Strand (Oslo) und Susan Bright (London). Sie haben sieben Künstlerinnen und Künstler ausgewählt und ein digitales Begleitprogramm zusammengestellt. Liebe und Neugier nennt Nina Strand die Leitmotive der sieben kleinen Einzelausstellungen Wand an Wand – und Hand in Hand. Im gesellschaftlichen Alarmzustand nach der Ermordung des Afroamerikaners George Floyd und angesichts von Fake News, MeToo oder auch der Pandemie sei Vertrauen auch jetzt „das Wichtigste“.

Acht der zehn Fotografien von Ingrid Eggen aus Norwegen sind eigens für f/stop entstanden. Sie zeigen Hände, deren Finger sich zu Gebilden formen. Auf den flüchtigen Blick wirken sie wie Wurzeln. Dann bestätigen die ungewohnten Posen, was Ingrid Eggen einen Prozess nennt, der die Geste des Werfens mit der des Festhaltens verbinde. Finger lösen sich aus der Faust wie neue Äste aus einer gestutzten Baumkrone fliehen. „Gesten verändern sich mit der Erfahrung“, sagt die zum Presserundgang angereiste Künstlerin.

Schauspieler-Hände aus Zeitungsfotos verbindet Carmen Winant zu Collagen, die als Plakatmotive aus der Werkschau-Halle in die Stadt reisen, um die Menschen von dort in die Spinnerei zu führen. Nicht zu wissen, in welchem Zusammenhang die Aufnahmen entstanden, verstärkt die Kraft ihrer Haltungen. In den beiden Videos der Französin Laure Prouvost sind es ihre eigenen Hände, mit denen sie eine Aura des Kümmerns schafft.

Originelle Bildkombinationen bei Viktoria Binschtok

Stolz spricht aus den Porträts von Paul Mpagi Sepuya, in denen er People of Color und der Queer-Community zeigt – nackt und ohne Regenbogenfahnen. Der Kontrast zwischen schwulem Leben und heterosexueller Umgebung ist bei Guanyu Xu, der aus China stammt und in den USA lebt, eine Auseinandersetzung mit Politik und Identität. „BIDEN BEATS TRUMP“ steht auf dem Smartphone-Bildschirm in einem Zimmer voller zu Dekoration erstarrter Erinnerungen.

Im Iran ist Hoda Afshar geboren, die heute in Australien lebt. Ihr Bilder erzählen die Geschichte, wie auf Inseln in der Straße von Hormus der Wind besänftigt wird, um böse Geister zu vertreiben. Das Vertrauen in den Glauben kann größer sein als ein Glaube an die Wissenschaft

Am weitesten entfernt sich Viktoria Binschtok vom Dokumentarischen. Leichtigkeit überwiegt in Bildkombinationen der Deutschen, wenn eine ungeordnete Linie Koks zum luftig bewölkten Himmel passt und ein blutrot fließender Mantel sich ins Weinglas ergießt. Bildern zu trauen, die einen Ausschnitt der Welt einfangen, erfordert gleichermaßen Offenheit wie Zweifel.

Info: Das 9. Festival für Fotografie Leipzig findet unter dem Titel „Trust/vertrauen“ vom 26. Juni bis 4. Juli in der Spinnerei (Hauptausstellung) statt: geöffnet täglich 12 bis 21 Uhr, Führungen Samstag und Sonntag 15 Uhr, Spinnereistraße 7; der Eintritt ist in diesem Jahr frei, die Reservierung eines Zeitfensters erforderlich; alle Informationen: www.f-stop-leipzig.de

Von Janina Fleischer