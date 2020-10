Leipzig

Eberhard Ulm, ehemaliger Leiter der Henriette-Goldschmidt-Schule, hat einen Eintrag gefunden, der darauf hinweist, dass Henriette Goldschmidt nicht am 23. November, sondern schon am 23. Oktober 1925 geboren wurde. Über die Kindheit und Jugendzeit von Henriette Benas in Krotoschin ist relativ wenig bekannt. Um so reizvoller erschien es, eine Geburtsurkunde ausfindig zu machen. Das Verzeichnis der Geburten der jüdischen Gemeinde von Krotoschin des Jahres 1825 weist folgenden Eintrag auf: Datum, Jahr und Stunde der Geburth: 23.10.25 des Abends; Geschlecht des Kindes: weiblich; Name des Kindes: Jette; Bemerkungen: 28.10.25 morgens.

Schreibfehler im Geburtsregister unwahrscheinlich

Levin Benas meldete also am 28. Oktober 1825 die Geburt seines ehelichen Kindes mit dem Vornamen „Jette“, das am 23. Oktober 1825 geboren worden ist, den zuständigen Behörden. Dieses Dokument stellt somit ernsthaft in Frage, ob ihr Geburtstag tatsächlich der 23. November ist, der auch auf dem Grabstein Henriette Goldschmidts auf dem Alten Jüdischen Friedhof in Leipzig zu lesen ist. Ein Schreibfehler im Geburtsregister kann als höchst unwahrscheinlich angesehen werden, denn alle Eintragungen davor und danach sind ebenfalls Datumseinträge für den Monat Oktober.

Quelle: Staatsarchiv Poznan

Jette lernte antisemitische Vorurteile kennen

Henriette Benas besuchte ab dem 5. Lebensjahr eine Elementarschule. Die Schulzeit betrug zu dieser Zeit acht Jahre. Im Anschluss daran war sie Schülerin an der 1836 gegründeten, einjährigen Höheren Töchterschule von Krotoschin. An dieser Schule lernte sie antisemitische Vorurteile kennen – und setzte sich zur Wehr: „Zum erstenmal trat ich Töchtern aus dem deutschen Beamten- und Offiziersstand nahe, empfand zum ersten Male, daß diese sich in bevorzugter Stellung den jüdischen Mitschülerinnen, also auch mir gegenüber zu befinden glaubten, und es kam zu kleinen Zwistigkeiten zwischen uns. Einen Streit hatte ich mit einer adeligen Offizierstochter, die das vertrauliche Du, das wir fast alle untereinander gebrauchten, auch bei mir anwendete, sich aber berechtigt fühlte, sich von mir den gleichen Gebrauch ihr gegenüber zu verbitten.“

Henriette Benas erfuhr Unterstützung durch den unterrichtenden Lehrer, dessen Eintreten in das Klassenzimmer sie aufgrund des Streites überhört hatte, und merkte später an, dass es damals „selbstverständlich“ war, „die Juden nach Belieben zu behandeln“.

Die Höhere Töchterschule in Krotoschin 1902 Quelle: Eberhard Ulm

Heirat mit einem Prediger 1859

1850 übersiedelte Familie Benas nach Posen, Henriette fühlte sich von der Enge der Kleinstadt befreit. 1853 heiratete sie Dr. Abraham Meyer-Goldschmidt, den Prediger an der deutsch-jüdischen Gemeinde im zum russischen Reich gehörigen Warschau. Das autokratische System lehnte sie bis ins Greisenalter ab und so folgte sie im Schillerjahr 1859 ihrem Mann freudig nach Leipzig, als dieser die Stelle als Prediger an der israelitischen Gemeinde antrat. Den drei Kindern ihres Ehemannes, Julian (1840-1895), Sigmund (1843-1914) und Benedikt (genannt: Benno, 1846-1923) war Henriette Goldschmidt eine gute Mutter.

Gründung einer Hochschule für Frauen in Leipzig 1911

1865 war sie maßgeblich an der Gründung des Allgemeinen Deutschen Frauenvereins beteiligt, 1871 gründete sie den Verein für Familien- und Volkserziehung in Leipzig, der 1872 den ersten Volkskindergarten in der Querstraße eröffnete. Sie gründete am 20. Oktober 1911 durch die großzügige Unterstützung des Leipziger Musikverlegers Henri Hinrichsen die Hochschule für Frauen in der Königsstraße, bis heute Henriette-Goldschmidt-Schule in der Goldschmidtstraße. Das am 30. Dezember 1918 gegründete Henriette-Goldschmidt-Kindertagesheim in der Spittastraße 7 beging 2018 sein 100. Gründungsjubiläum als beispielhaft sanierte Kindertagesstätte der Stadt.

Familienbild: stehend: 1. von links Sigmund Goldschmidt, 2. von links Dr. Abraham Meyer-Goldschmidt, 4. Benno Goldschmidt, 2. von links/sitzend Julian Goldschmidt, 3. von links/sitzend Henriette Goldschmidt. Quelle: privat

Goldschmidt-Haus wurde abgerissen

Das Henriette-Goldschmidt-Haus in der ehemaligen Weststraße 16, jetzt Friedrich-Ebert-Straße, das Wohnhaus Henriette Goldschmidts und Vereinshaus des von ihr gegründeten Vereins, fiel jedoch im Jahr 2000 dem Abriss zum Opfer. Begründung: Die zum Stadion führende Friedrich-Ebert-Straße sollte im Rahmen der Vorbereitung der Olympischen Spiele 2012 verbreitert werden. Der Neubau an gleicher Stelle, der Elemente des ehemaligen Henriette-Goldschmidt-Hauses aufweist, ist inzwischen fertiggestellt: ein schönes Signal zum 100. Todestag der engagierten Frauenrechtlerin und Fröbelpädagogin am 30. Januar 2020.

Von Eberhard Ulm