Leipzig

Volker Kutscher blinzelt gegen die Sonne. Der Regen hat sich zurückgezogen am frühen Donnerstagabend. Aber Volker Kutscher schaut auch irritiert. Denn vor ihm in der Parkbühne sitzen 15 Zuschauer. Es müsse sich wohl noch rumsprechen, dass „Leipzig liest extra“ vor Publikum stattfindet, sagt Moderator Raimund Müller.

Dass dabei die Sonne blendet, kommt überraschend. Kurz zuvor wurden im Garten am Haus des Buches die Zelte mit Wäscheleinen gesichert. Heringe im aufgeweichten Boden zu versenken, mag sich wie Urlaub anfühlen, und Literaturhaus-Chef Thorsten Ahrend nimmt es mit Humor, zeigt immer wieder sein Handy-Video vom Regenguss am Mittwochabend, der zwar beide Zuschauer-Zelte, nicht jedoch die ausverkaufte Lesung von Judith Hermann bedroht hat.

Karl Schlögel sieht Gewalt und Bedrohung in Russland

So wandert der Blick immer wieder Richtung Himmel, während Besucher sich Decken aus einer Kiste greifen und Techniker die Leitung zur US-amerikanischen Historikerin und Osteuropa-Kennerin Anne Applebaum prüfen. „Hallo, kann die Regie mich hören?“, hört zumindest das Publikum und auch die Worte „Für Corona sind das viele Zuschauer.“ Fast 20 haben sich um 16 Uhr beim Literaturhaus eingefunden, um zu hören, was Anne Applebaum auf dem Bildschirm und ihr deutscher Kollege Karl Schlögel unter dem Zeltdach über „Das Ende der Visionen“ zu sagen haben.

Es ist der diesjährige Auftakt des Buchmesse-Schwerpunkts „The Years of Change 1989–1991. Mittel-, Ost- und Südosteuropa 30 Jahre danach“, veranstaltet mit der Bundeszentrale für politische Bildung. Deren Präsident Thomas Krüger grüßt vom Bildschirm und stellt die demokratische Ordnung in Europa „auf den Prüfstand“.

Applebaum bezeichnet die Integration der osteuropäischen Nachbarn als „Erfolgsgeschichte Europas“. Schlögel, für den Leipzig mit der Buchmesse ein „Denkpunkt“ ist, „wo man Europa zusammendenken kann“, empfinde, wie er sagt, „fast Ohnmacht beim Benennen der Dinge“. Wir seien nicht auf der Höhe der Zeit“, gibt er zu bedenken und sieht beim Blick auf Russland und Belarus einen „Vorsprung der Profis der Gewalt, der Bedrohung“. Die größte Frage stehe noch bevor: „Wie wird aus Russland eine moderne politische Nation?“

Volker Kutschers Krimi-Serie endet bald

Nach einer Stunde klopfen keine Regentropfen mehr aufs Zeltdach, So hybrid wie diese Veranstaltung ist der Himmel über Leipzig. Bei erfrischenden 13 Grad spiegelt sich nun im Bildschirm nun die Sonne. Zum Glück, denn in der Parkbühne im Clara-Zetkin-Park sind Stock-Regenschirme verboten. So locker wie paarweise sind die Stühle verteilt, clevere Zuschauer haben Sitzkissen dabei, denn die gibt es hier so wenig wie Decken. Für die Wenigen geht die aufwendige Prozedur des Corona-sicheren Eincheckens relativ flott.

Moderator Müller, der bestens vorbereitet ist und mit Schriftsteller Kutscher ein eingespieltes Talk-Team bildet, hat den Wetterbericht vom August 1936 dabei. So viel wärmer war es gar nicht bei den Olympischen Spielen in Berlin. Sie bilden den Hintergrund für Kutschers achten Gereon-Rath-Krimi „Olympia“ mit einem Mord, der aus Nazi-Propaganda-Gründen keiner sein darf.

Die ersten Bände bildeten die Grundlage der TV-Serie „Babylon Berlin“. Zwei sollen noch folgen. Man hat beim Hören die Bilder mit Volker Bruch und Liv Lisa Fries als Gereon und Charlotte vor Augen. Und greift sich nach der Lesung den bei der Security zurückgelassenen Regenschirm, der hier zwar verboten ist, vom Deutschen Literaturinstitut hingegen empfohlen wird für die „Institutsprosa“ der Absolventen.

Info: Das Festival „Leipzig liest extra“ endet am Sonntag. Alle Veranstaltungen sowie Informationen, welche Veranstaltungen online und/oder mit Publikum stattfinden, wo Kartenkauf oder Anmeldung möglich sindm gibt es auf: leipziger-buchmesse.de

Von Janina Fleischer