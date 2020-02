naTo: Impro-Theater-Fest geht weiter

Leipzig

Alles improvisiert! Am Mittwoch begann in der gut besuchten naTo das Improtheater-Festival „ Momenta“ mit einer „Le Grand Opening“ genannten Show, die dem Publikum für gut 100 Minuten und in mal mehr, mal weniger launigen Talk- und Spielrunden alle Künstler der kommenden Festivaltage vorstellte. Ein guter Eindruck von dem, was bis Samstag zu erwarten sein wird.

Bezüglich der jeweiligen Shows bekommt man klare Infos, bezüglich der jeweiligen Qualität gewisse Ahnungen. In der ersten Hälfte des „Grand Opening“ laden die Gastgeber der Theaterturbine ihre Gäste zum Talk auf die Bühne.

Nicht mehr zu stoppen

Dort erzählt Billa Kissa aus Griechenland, dass sie, wenn sie grad nicht improvisiert, viel Zeit damit verbringt ihren Hund Mojo zu dressieren. „A very smart dog“ betont die ebenfalls recht smarte Kissa. Antonio Vulpio gesteht, dass er als Italiener natürlich gern isst, um noch zu erklären, dass ein guter Improvisator sich nicht mehr stoppen lässt, wenn er erst mal im Flow ist. Das klingt durchaus ein wenig bedrohlich. Denn „nicht zu stoppen“, auch das zeigt sich an diesem Abend, meint gern auch ein Overacting an Grimassieren und Hampelei. Oder das mangelnde Gefühl für jenen Moment, an dem eine Szene am Ende ist. Doch sollen hier jetzt die alten Vorbehalte gegen Formate „reiner“ Improvisation in den Hintergrund treten – weil dieser Abend so einiges auf der Habenseite hat.

Mut zur Stille

Das fängt an bei Anne Rab und Raschid D. Sidgi, die als Moderatoren hier so ähnlich agieren wie bei Billa Kissa zu sehen ist und von Hund Mojo kolportiert wird: smart nämlich. Geht weiter bei einer Spielszene wie jener, in der Sidgi der Australierin Rama Nicholas durch eine Art „Szene einer Ehe am Ende“ folgt – weg vom inflationär nach Lachern schielenden Wir-sind-dolle-lustige-Improtheater-Künstler-Gestus, hin zu einem Ton der Tragikomik, der es riskiert, Sprechpausen und Momente der Stille auszukosten. Etwas, das man zumindest tendenziell beim Improtheater und dem darauf geeichten Publikum oft geradezu zu fürchten scheint.

Dann ist da noch der Schweizer Niggi Hégelé, der in freundlich apartem Schweizerdeutsch seine von „ Breaking Bad“ inspirierte „Böse“-Show vorstellt. Er will das Publikum dazu verleiten, die Darsteller auf der Bühne zum Bösen zu verleiten – und schauen, wie weit das geht. Das hat geradezu die Qualität eines soziologischen Experiments. Und Hégelé hat die Qualitäten, dieses zu meistern. Da darf man gespannt sein.

Das „ Momenta“ läuft bis Samstag in der naTo, Das komplette Programm steht auf www.theaterturbine.de.

Von Steffen Georgi