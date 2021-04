Leipzig

Wenn sie sprach, sprühte sie. Vor Leidenschaft. Vor Überzeugung. Vor Feuer. Begann sie etwas, dann mit ganzem Herzen. Wenn es ums Kino ging, dann brannte sie. Dann konnte Eva Matlok, die zierliche Fränkin mit hartem Zungenschlag, weich werden. Und mitreißen. Und überzeugen.

Fragte ich sie am Ende der Leipziger Filmkunstmesse nach Perspektiven, wurde sie umgehend beredt. Zu viele Filme im Kino. Zu wenig Auswertungszeit für die Kinos. Dagegen wehrte sie sich. Seit sie Vorsitzende der AG Kino, der Arthouse-Vereinigung, wurde.

Sie wusste, wovon sie sprach

Eva Matlok Quelle: AG Kino

Das war 2000, nach Jahren als Chefin des Programmkinos Passage in Erlenbach. Sie wusste also, wovon sie sprach, wenn sie die Filmschwemme dämmen wollte. Kaum war sie zur Jahrtausendwende Vorsitzende der AG Kino geworden, kam sie mit einer wunderbaren Idee nach Leipzig: ein jährlicher Branchentreff der Betreiber von Programmkinos mit Verleihern und Produzenten. Es gab offene Ohren – und kommunale Unterstützung. 2001 allerdings, zur Messe Nummer eins, auch Bangen. Nach den Terrorflügen in New York lag über dem Filmfest kein gutes Omen. Das verflog mit den Jahren. Inzwischen ist dieser in Europa einmalige Treff ein fester Termin im Kinokalender.

Als Eva Matlok nach zehn Jahren die AG Kino verließ, wechselte sie nicht die Branche. Sie half in der Filmförderungsanstalt bei der Digitalisierung der Kinos, kümmerte sich um Verleihförderungen, vergab als Jury-Vorsitzende Kinoprogrammpreise. Darin war sie kein Neuling, hatte schon geholfen, den Mitteldeutschen Kinoprogrammpreis auf den Weg zu bringen.

In den letzten Jahren habe ich sie immer mal wieder getroffen. Bei der Filmkunstmesse. Oder bei der Berlinale. Immer noch redete sie eindringlich. Mit Temperament. Mit Begeisterung. Mit Plänen. Mit Lebenslust. Die schwere Krankheit, gegen die sie seit ein paar Jahren kämpfte, schien sie zu ignorieren.

Am Sonntag ist Eva Matlok gestorben. Mit 62 Jahren. Das Leben kann so ungerecht sein. Leben ist kein Kino. Auch wenn genau das für Eva Matlok das Leben war.

Von Norbert Wehrstedt