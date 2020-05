„scharfseitig“: Neues Literaturmagazin für Leipzig sucht Autoren

Leipzig

Einer der kniffligsten Schritte, eine Projektidee zu realisieren, ist ihr einen Namen zu geben. Maja Stock, Leon Bertz und Nick Randack haben sich für „scharfseitig“ entschieden – eine bildliche Doppelseitigkeit, wie sie sagen, an der sie in der Findungsphase mehr und mehr gefallen fanden.

Die drei Studenten aus Leipzig haben ein Literaturmagazin gegründet. Eines, das andere künftig mit Leben füllen sollen. Mitgründer Nick Randack spricht von einer „ Plattform mit neuer Leseperspektive“. Im Sommer soll das erste Heft erscheinen. Jetzt suchen sie Schreiber.

Isolation als Thema des Zeitgeistes

Das Konzept ist simpel wie besonders: Stock, Bertz und Randack setzen ein übergeordnetes Thema für das Heft und warten auf kreativen Input literaturverliebter Autoren. Dabei ist es ihnen egal, ob jemand ein Laie im Schreiben ist oder Erfahrung hat. „Wer sich ausdrücken will, darf das bei uns tun.“

In der ersten Ausgabe dreht sich alles um den Schwerpunkt Isolation. „Ein Thema mit aktueller Brisanz, das uns seit Beginn der Planung begleitet“, sagt Randack. Denn wie das Schicksal so spielt, kam mit der Idee für das Magazin prompt auch das Virus in ihren Alltag. So sehr dieser Umstand die Gründung in Teilen erschwerte, so sicher und klar stand damit für das Trio das Thema für Heft eins.

An manchen Tagen spüre ich, wie mein Gehirn an die Sperrzone meines Schädels hämmert. Isoliert von der Außenwelt.... Gepostet von scharfseitig am Montag, 13. April 2020

„Ich denke, dass jeder gerade Erfahrungen sammelt, die den Wahrnehmungsraum verändern.“ Der 27-Jährige hofft, dass genau diese neuen Blickrichtungen in den Arbeitsprozess der Schreiber miteinfließen, Gefühle und Gedanken über zehrende Zeiten wie diese eine ästhetische Entsprechung finden.

Randack schreibt selbst und kommt – wie seine Mitstreiter – aus dem Bereich der Geisteswissenschaften. Er kennt die publizistischen Hürden für Einsteiger. „Es gibt einige Literaturmagazine in Deutschland, aber kaum welche, die Anfängern oder weniger bekannten Autoren eine Bühne bieten.“ Ihr Heft soll das ändern.

Dreimal im Jahr „scharfseitig“

Kurzprosa, Essays und Lyrik kamen bislang schon zu ihnen. „Wir brauchen aber definitiv noch mehr Texte für das Buch.“ Ihr Ziel ist ambitioniert: 100 bis 150 Seiten sollen die Magazine künftig haben. Dreimal im Jahr, wenn alles gut geht, erscheinen.

„Wir wollen natürlich Zukunft haben.“ Das stehe und falle aber mit der Beteiligung der Autoren und dem Verkauf. Bislang wirtschaften sie aus eigener Tasche. Damit „scharfseitig“ kein Verlustgeschäft wird, muss die Nachfrage stimmen. Plan ist es, das Heft über eine eigene Webseite zu vertreiben und in ausgewählten Kulturstätten der Stadt auszulegen. „Ob die, wenn es soweit ist, wieder geöffnet haben, wissen wir nicht.“

Geld für die Autoren gibt es keines. „Das können wir finanziell momentan nicht leisten. Aber wir bieten eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe und Sichtbarkeit.“

Einsendeschluss für Texte ist der 31. Mai (maximal 22.000 Zeichen), Text als PDF-Datei an scharfseitig@gmail.com

