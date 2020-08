Leipzig

Armin Nagel bezeichnet sich selbst als „Servicekünstler“. Sein jüngstes Projekt heißt „Schöner Warten“. Zusammen mit seinem Team hat er unter der Nummer 0180 3105105 eine (kostenpflichtige) Telefonhotline eingerichtet, in der die Anrufenden während des Wartens die Kunst des Wartens erlernen sollen. Die Hotline ist rund um die Uhr erreichbar. Zu bestimmten Terminen haben die Anrufer die Möglichkeit, mit einem „Warteberater“ zu sprechen, einer Person, die im persönlichen Gespräch beim Warten hilft. Als Warteberater waren schon Prominente wie Torsten Sträter oder Bernhard Hoëcker im Einsatz.

Ich habe nicht sofort zurückgerufen, sondern Sie gerade etwas warten lassen. War das schlimm?

Das ist für mich überhaupt kein Problem, denn ich bin nicht zuletzt durch mein Warteprojekt recht geübt im Warten. Ich arbeite da mit Prominenten und Experten zusammen, die als Warteberater in der Hotline auftreten. Da bin ich es gewohnt, auf Antworten zu warten.

Einige prominente Warteberater haben Sie ja schon gewonnen. Torsten Sträter oder Bernhard Hoëcker haben mit den Anrufern Ihres Projekts „Schöner Warten“ gesprochen. Wie kommen Sie an solche Leute?

Ich frage einfach. Ich rufe an und erkläre das Projekt, und manche finden das gut und machen mit. Dadurch dass ich seit mehr als 25 Jahren im Entertainmentgeschäft tätig bin, kenne ich natürlich einige Namen.

Die Warteberater sind nur zu bestimmten Terminen zugegen. Ihre Wartehotline kann man aber jederzeit anrufen. Man erfährt da Einiges zum Thema Warten, und mit ein bisschen Glück kann man ein schönes Hörspiel von Carsten Schneider hören.

Diese Verbindung hat übrigens etwas mit meinem Studium zu tun. Ich habe in den 90ern in Hildesheim Angewandte Kulturwissenschaften studiert, daher kenne ich den Hörspiel- und Collagekünstler Carsten Schneider. Auch Olaf Kröck, Intendant der Ruhrfestspiele Recklinghausen, hat in Hildesheim studiert. Der war auch Warteberater bei „Schöner Warten“.

„Schöner Warten“ ist ein gutes Beispiel für Kunst, die auch in Corona-Zeiten funktioniert. Haben Sie es deshalb ins Leben gerufen?

Nein, es gab eine Art Prototypen für „Schöner Warten“, das ich 2017 am Schauspiel Köln entwickelt habe. Die neue Auflage ist aber tatsächlich als Projekt für die Pandemie entstanden. Warten ist ja jetzt ein hochaktuelles Thema. Ich warte immer noch auf den nächsten Besuch bei meinen Eltern, die ich ein halbes Jahr nicht mehr gesehen habe. Ein anderer Hintergrund ist der Servicebereich. Ich bin ja ein Service-Künstler, und Warten ist in diesem Bereich ein wichtiges Thema. Viele Firmen, für die ich Vorträge halte, versuchen das Warten zu vermeiden, aber das gelingt ihnen nicht.

Warum eigentlich nicht? Viele arbeiten ja daran, Wartezeiten zu minimieren. Vielleicht können kluge Algorithmen dabei helfen. Dann wären Sie mit Ihrer Wartekunst beschäftigungslos.

Es gibt viele Forscher, die sich mit der Frage beschäftigen, wie Wartezeiten zu verkürzen wären. Aber ich glaube, nicht, dass sie verschwinden werden. Die Menschheit ist nicht perfekt, wir werden sicher noch lange weiter warten. Wobei sich gerade in Coronazeiten zeigt, dass Warten ja auch nicht nur Nachteile hat. So eine Entschleunigung, wie wir sie jetzt erleben, tut manchen ja auch ganz gut. Andere müssen leider durch die Krise mehr denn je durch den Tag hetzen, um ihre Existenz zu retten.

Heutzutage ist das Warten doch eigentlich kein Problem mehr. Muss man mal warten, holt man das Smartphone aus der Tasche und kann lesen oder chatten. Dann wartet man ja eigentlich nicht, sondern macht etwas anderes. Vielleicht stirbt das Warten doch aus.

Das glaube ich nicht, denn das Warten hat ja auch eine existenzielle Dimension. Im Grunde warten wir alle auf den Tod. Wir können versuchen, dabei die Zeit totzuschlagen, aber es wird uns nicht gelingen.

Aber Sie beteiligen sich doch auch irgendwie am Untergehen des Wartens. Wer Ihre Hotline „Schöner Warten“ anruft, der setzt sich mit Kunst auseinander und wartet eigentlich gar nicht mehr.

Richtig. Das ist das Prinzip all meiner Aktionen. Ich bin kein Kabarettist, der sich hinstellt und auf die Schlechtigkeit der Welt hinweist. Ich will mit positiven Aktionen vorangehen und die Welt ein bisschen besser machen. Soll ich ein Beispiel geben?

Ich warte ...

Einmal habe ich mich mit meinem Team in einer ICE-Toilette einschließen lassen. Dort liest man ja immer den Hinweis, dass man die Toilette so verlassen soll, wie man sie gern vorfinden möchte. Also haben wir uns ans Werk gemacht und Teppichboden ausgerollt, tapeziert, und rote Rosen verteilt.

So etwas haben Sie also in Hildesheim gelernt.

Ja. In Hildesheim kann man immerhin mit Verrücktheiten Diplom machen. Übrigens standen der Servicegedanke und das Warten schon am Beginn meiner künstlerischen Arbeit. Da war ich mit einer Comedytruppe auf der Expo unterwegs. Unsere Aufgabe war die Warteschlangenbespaßung. Das Problem war nur, dass es am Anfang gar keine Warteschlangen gab. Später wurde es dann doch voll – und da habe ich gemerkt dass in dem Thema Musik ist. Seitdem bin ich da drangeblieben.

Von Ronald Meyer-Arlt