Leipzig

„Alles Mitleid, das ich für die menschliche Rasse aufbringe, ist Mitleid mit den Geistesgestörten und den Tieren.“ Als Patricia Highsmith das in ihr Notizbuch schreibt, ist sie 33 Jahre alt und hat ihren Durchbruch schon hinter sich. Zehn Tage nach Erscheinen ihres ersten Romans „Zwei Fremde im Zug“ soll Regisseur Alfred Hitchcock sich die Rechte an dem Thriller gesichert haben, seine Verfilmung wird 1951 ein Erfolg. Über 20 Romane folgen und Sammelbände mit Stories. Vor 100 Jahren, am 19. Januar 1921, wurde Patricia Highsmith geboren – und ist noch immer neu zu entdecken.

Das Grauen zeigt sich schon in den frühen Erzählungen der US-Amerikanerin, fünf sind nun erstmals auf Deutsch erschienen, enthalten im Band „Ladies“ (übersetzt von Melanie Walz, Dirk van Gunsteren und pociao. 320 S., 24 Euro). Damit ergänzt der Diogenes Verlag, seit 1986 Inhaber der Weltrechte, seine Highsmith-Werkausgabe.

Anzeige

Hoffnung auf Liebe

Dazu gehört der 1960 erschienene Roman „Der süße Wahn“, dem Lektorin Anna von Planta in ihrer Editorischen Notiz große Parallelen zum Privatleben der Autorin bescheinigt. Mitherausgeber Paul Ingendaay weiß seinerseits im Nachwort von einem Zustand, in dem sich die Schriftstellerin, verliebt in eine dafür unerreichbare Freundin, „dankbar für jeden vermiedenen Schmerz aus der trüben Wirklichkeit einer zerrütteten Freundschaft fortstiehlt in das Land der Phantasie“.

Patricia Highsmith: Der süße Wahn. Roman. Aus dem Amerikanischen von Christa E. Seibicke. Diogenes Taschenbuch; 448 Seiten, 13 Euro Quelle: Diogenes Taschenbuch

Ihre persönlichen Aufzeichnungen enthalten, schreibt er da, „über Jahrzehnte hinweg konkrete Klagen, Sorgen, viel Verlust und Trennungsschmerz“ und die Verehrung einer Abwesenden. In „Der süße Wahn“ ist es der Wissenschaftler David Kelsey, der einerseits die verheiratete Annabelle stalkt, wie man heute sagen würde, anderseits von der ihn (unerwidert) liebenden Effie mit Verlangen verfolgt wird.

Davids Empfinden ließe sich unter „tragisch“, sein Verhalten unter „krank“ wegsortieren, doch Highsmith plädiert auf liebeskrank. So nennt Ingendaay die Hoffnung auf Liebe in ihren Büchern „die dritte Kraft, die der inneren Krankheit (der Schizophrenie) ebenso entgegentritt wie der äußeren Krankheit (dem Verbrechen)“.

Gut-Böse-Bündnis

Sie habe „das Gespür für Gut und Böse verloren“, notiert Highsmith nach dem ersten ihrer fünf Ripley-Romane, „Der talentierte Mr. Ripley“. Es war ihr Lebensthema. Schon als Kind las sie Studien über menschliche Verhaltensweisen im Rahmen psychischer Störungen. Bei ihrem Helden David Kelsey, der von sich sagt, ohne Annabelle nur ein halber Mensch zu sein, haust das Gut-Böse-Bündnis in einer doppelten Identität, deren erfundene Hälfte er für die bessere hält.

So verstört bis verrückt die Protagonisten auch wirken – sie bleiben erreichbar für Empathie. Darum öffnen die Romane und Stories einen Wohlfühlraum für Leserinnen und Leser, die hier im Allzumenschlichen den Menschen vorfinden und mit ihm soziale Erfahrungen. Schlimmstmöglich die eigenen.

Das Grauen bleibt subtil

Mit ihren Figuren rückt die Autorin einen Makel ins Licht, ein Unvermögen, einen Verdacht. Wie zwangsläufig weist ihnen die Sorge, nicht zu genügen, einen Platz am Abgrund zu. Aus dem Schatten schleicht sich Demütigung an, Verlorenheit, Kontrollverlust, Schuldgefühl, Hass ... Das Überraschende ergibt sich dann weniger aus der Wendung selbst, die eine Geschichte nimmt, als vielmehr aus der Gnadenlosigkeit. Das Grandiose verdankt sich einer Sprache, deren Schmucklosigkeit Komik aufruft, wenn der Aufwand, Gefühl zu verbergen, lapidar in Entlarvung verpufft. Das Grauen bleibt subtil.

Patricia Highsmith: Ladies. Frühe Stories. Aus dem Amerikanischen von Melanie Walz, Dirk van Gunsteren und pociao. Diogenes Verlag; 320 Seiten, 24 Euro Quelle: Diogenes Verlag

Ihren psychologischen Realismus pflegt Highsmith schon in den nun erschienenen frühen Stories. In „Die Legende des Klosters von Saint Fotheringay“ gelten Männer als ausgestorben. Eines Tages nehmen die Schwestern ein männliches Findelkind auf – es führt in die Katastrophe. Unheimliches überlagert die Ankunft einer aus der Provinz nach New York gezogenen Familie in „Die Weltmeisterin im Ballwerfen“. Die Frage, welche Farbe Primeln haben, raubt einem Mann vielleicht den Verstand. Als eher harmlose Fabel vergeht „Die Geschichte von Sydney“. Eine grausame Lehrerin läuft in „Miss Juste und die grünen Turnanzüge“ zu Hochform auf. Spannung entsteht aus der Ahnung, dass jede Hoffnung auf Gerechtigkeit wohl unberechtigt bleibt.

Ihren zweiten Roman, „The Price of Salt“, veröffentlichte Highsmith 1952 unter Pseudonym, bekannte sich erst 1990 zu „Carol“, wie der „Roman einer ungewöhnlichen Liebe“ dann hieß. Zum ersten Mal in einem amerikanischen Roman mussten Homosexuelle für ihre Liebe nicht büßen. Sie habe nie wieder ein Buch dieser Art geschrieben, erklärt Highsmith im Nachwort. Doch sie schrieb immer über das Leben. Parallelen zu ihrem eigenen könnten die Tage- und Notizbücher offenlegen, die im Herbst erscheinen.

Zur Person Patricia Highsmith wurde am 19. Januar 1921 als Mary Patricia Plangman in Forth Worth, Texas, geboren. Die Eltern ließen sich früh scheiden, einige Jahre lebte Highsmith bei einer Großmutter, dann bei Mutter und Stiefvater in New York. Sie studierte unter anderem Zoologie und Englisch und begann mit dem Schreiben von Kurzgeschichten. 1950 gelang ihr mit „Zwei Fremde im Zug“ bereits der Durchbruch - und die erste Filmvorlage, die Krimi-Spezialist Alfred Hitchcock ein Jahr später umsetzte. Mit dem Geld für die ersten Filmrechte ging sie nach Europa. Highsmith lebte in Großbritannien und Frankreich, bis sie sich schließlich in das kleine Alpendorf Tegna bei Locarno im Tessin zurückzog. Highsmith mied die Öffentlichkeit, lebte mit Katzen und Schnecken, arbeitete in Haus und Garten, zimmerte Möbel, zeichnete, malte – und verbrachte täglich mehrere Stunden an der Schreibmaschine. Sie starb am 4. Februar 1995 in Locarno.

Von Janina Fleischer