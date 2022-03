22 CDs mit Musik, die für Sergeij Diaghilev und seine Ballets russes entstand

Leipzig

Es ist einer der berühmtesten Dialoge der Kulturgeschichte, und so treffend, dass es völlig egal ist, dass er wohl nie so geführt wurde: „Nun, was tun Sie für die Kompanie? Sie dirigieren nicht, Sie spielen nicht Klavier. Was tun Sie?“, soll König Alfonso von Spanien während eines Gastspiels der Pariser Ballets Russes 1916 in Madrid deren Impresario Sergeij Diaghilev gefragt haben. Und der antwortete: „Seine Majestät, ich bin wie Sie. Ich arbeite nicht, ich tue nichts, aber ich bin unverzichtbar.“

Der vor 150 Jahren, am 31. März 1872, in Nischni Nowgorod Geborene hätte auch antworten können: „Ich muss nicht dirigieren oder Klavier spielen, um die Kunst aus den Angeln zu heben.“ Denn genau das tat der unternehmungslustige Exilant, der vor der Engstirnigkeit, den Repressionen, der Gängelung, der Zensur seines Geburtslandes nach Paris geflohen war und dort die Ballett-Truppe aus dem Boden stampfte, mit der er zunächst den Westeuropäern den Tanz seiner russischen Heimat näherbringen wollte.

Gipfel des getanzten Musiktheaters

1909 lud die Compagnie, die Diaghilev aus den Besten seines Landes zusammengestellt hatte, zu ihrer ersten Pariser Saison, auf dem Programm standen tatsächlich Russen: Tscherepnin und Borodin. Aber bald schon weitete Diaghilev den Blick – und ließ vor allem neue Ballette schreiben für seine Truppe, die vom Start weg sensationell erfolgreich war: Strawinsky schuf für ihn seine großen Ballette, Ravel und Debussy, Dukas und Satie, de Falla und Schmitt, Strauss und Prokofjew, Milhaud und Poulenc komponierten für ihn. Giganten wie Monteux und Ansermet dirigierten, Legenden wie Nijinski oder Balanchine tanzten und choreographierten, Bakst, Roerich, Cocteau, Picasso, Gontscharowa, schufen Ausstattungen. Und was bis zu Diaghilevs Tod am 19. August 1929 in Venedig durch seine Anregung – und unter seiner finanziellen wie organisatorischen Oberhoheit entstand, markiert in dieser Vielseitigkeit und Qualität tatsächlich einen, wenn nicht den Gipfel des getanzten Musiktheaters im 20. Jahrhundert.

Warner Classics: Diaghilev – Ballets Russes (22 CDs, ca. 60 Euro) Quelle: Warner

Warner Classic hat Diaghilevs 150. darum zum Anlass genommen, auf 22 CDs all die Werke zu versammeln, zu denen Diaghilev in den 21 Spielzeiten der Ballets Russes tanzen ließ. Natürlich die Klassiker von Tschaikowski oder Borodin oder Adam. Aber auch all die Novitäten: Strawinskys Feuervogel, Petruschka, Sacre, Rossignol, Apollon musagète, Les Noces, Pulcinella, Dukas’ Peri, Aurics Fâcheux, Saties Parade, Ravels Daphnis und Chloé, Poulencs Biches und und und.

Erstklassige Aufnahmen aus dem Back-Katalog

Alles in erstklassigen Aufnahmen aus dem Back-Katalog mit den großen Orchestern aus Moskau und Paris, London und Boston, Berlin und Dresden unter Dirigenten wie Abbado und Ozawa, Cluytens und Previn, Rattle und Maazel, Plasson und Boulez, Kempe und Janssons, dazu historische Aufnahmen mit Chaljapin und Ansermet.

22 CDs voll mit grandios gespielter, grandios aufgenommener, grandioser Musik, deren größten Teil die Welt Sergeij Diaghilev verdankt. Mancher König bewirkte weniger. Alfonso von Spanien zum Beispiel.

Von Peter Korfmacher