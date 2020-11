Leipzig

Vor 70 Jahren, am 20. November 1950, wurde in Leipzig das Bach-Archiv gegründet, das sich als zentrale Forschungseinrichtung um Leben und Werk Johann Sebastian Bachs kümmern und die verfügbaren Quellen unter einem Dach bündeln sollte. Eigentlich war zum runden Geburtstag eine ganze Festwoche geplant. Doch die fiel bis auf Reste im Netz der Corona-Pandemie und dem zweiten Lockdown zum Opfer. sprach mit Peter Wollny. Der 59-jährige Musikwissenschafts-Professor ist seit 1993 am Haus und leitet es seit 2014.

Zum 70. Geburtstag hat das Bach-Archiv die Fenster zugemauert bekommen: Konzerte sind verboten, das Bach-Museum ist geschlossen.

Furchtbar! Auf die Festwoche mit ihren Konzerten zum 70. Geburtstag habe ich mich lange gefreut. Zu lange eigentlich. Noch als sich die Zeichen sehr verdichteten, dass es einen zweiten Lockdown geben würde, habe ich auf ein Wunder gehofft.

Was können Sie tun in diesen Zeiten der Vereinzelung? Sie betreiben ein Geschäft, das von Kommunikation lebt.

Rekord-h-moll-Messe zum 70. Geburtstag Bachfest-Intendant Michael Maul wagt in Kooperation mit dem MDR: die digitale Premiere der wohl größten Fassung aller Zeiten von Bachs h-moll-Messe. Am 22. November, dem Festtag der heiligen Cäcilie, der (katholischen) Schutzpatronin aller Musiker und der Kirchenmusik, feiert im Stream die ergänzte Version der für den Leipziger Bach-Marathon im Juni konzipierten Kammermusik-Fassung der Hohen Messe Premiere. Das Konzert ist am Sonntag ab 16 Uhr auf www.faceboook.com/bacharchiv zu sehen und ist im Anschluss 90 Tage ebenda sowie auf www.youtube.com/bacharchivleipzig verfügbar. www.bach-leipzig.de

Das Gute am Zweiten Lockdown ist, dass es der zweite ist.Wir haben während des ersten viel gelernt, und darum muss man sagen, dass es, von der Katastrophe des abgesagten Bachfestes und Bach-Wettbewerbs abgesehen, ganz gut gelaufen ist. In der Forschung fast ohne Einschränkungen. Mittlerweile spielt es ja keine große Rolle mehr, wo sie einen Forscher hinsetzen, weil man, dem Groß-Projekt Bach digital sei Dank, auch zu Hause an die Quellen kommt. Nur der kollegiale Austausch fehlt ein bisschen, die niederschwellige Kommunikation auf dem Flur, das Fachsimpeln, bei dem viele gute Ideen entstehen.

Was sind denn die großen Projekte, an denen im Bach-Archiv aktuell gearbeitet wird.

Da fällt mit als erstes das neue Bach-Werke-Verzeichnis ein. Die letzte Version liegt gerade vor mir. Es soll in diesem Jahr fertig werden. Im nächsten Jahr erscheint es als Buch.

Wozu braucht die Welt ein neues Bach-Werke-Verzeichnis. Bach schreibt ja keine neuen Werke mehr.

Nein, aber erstens werden immer mal wieder neue entdeckt, und zweitens hat sich die Quellenlage, hat sich das Wissen um Entstehung und Überlieferung der Werke in den letzten Jahrzehnten sehr verändert. Das BWV, wie Sie es kennen, erschien 1950 zum 200. Todestag und spiegelt de facto den Vorkriegsstand der Forschung wider. All die neuen Erkenntnisse sind aber zum Teil für den Laien in der doch sehr speziellen Forschungsliteratur verborgen. Darum ist es höchste Zeit, den neuesten Stand so knapp wie möglich und doch für jeden Bach-Freund verständlich aufzubereiten.

Wie knapp ist so knapp wie möglich?

Naja, so 600, eher 800 Seiten werden es schon. Bach hat ja sehr viel komponiert. Was übrigens auch für seinen Sohn Carl Philipp Emmanuel gilt. Die Gesamtausgabe seiner Werke ist ein weiteres Großprojekt, an dem wir gerade arbeiten. Ich sitze über den Korrekturen der letzten beiden Bände mit Klavierkonzerten. Wenn die raus sind, ist das Instrumentalwerk komplett, fehlen noch einige wenige Bände mit Vokalmusik, dann ist auch diese Gesamtausgabe fertig.

Wie viele Bände wird sie umfassen?

120. Geplant hatte wir vor einem Vierteljahrhundert mit etwa 70. Dann wurde das Archiv der Berliner Singakademie entdeckt, und wir mussten um 50 Bände aufstocken.

Sie sagen, damit sei die C.P.E-Ausgabe fertig. Aber es kann doch immer wieder Neues entdeckt werden. Eigentlich stellt eine solche Gesamtausgabe doch nur einen Zwischenstand dar.

Das stimmt – und ist bei Johann Sebastian Bach nicht anders. Auch die Neue Bach-Ausgabe markiert nicht den Endpunkt. Bei uns im Hause entsteht gerade eine neue Ausgabe der Johannes-Passion in der zweiten Fassung von 1725. Diese Arbeit endet nie. Weil jede Zeit sich immer wieder neu ein möglichst präzises Bild von der historischen Persönlichkeit eines großen Komponisten machen muss. Das gilt nicht nur für Bach.

Das Besondere an der Forschungseinrichtung Bach-Archiv ist der kurze Draht zu den Musikern. Der ist derzeit wohl auch tot.

Nein, tot ist er nicht. Er glüht nur nicht mehr ständig. Die Musiker bleiben mit uns in Kontakt, telefonisch oder digital. Aber das kann den direkten Kontakt nicht ersetzen.

Konzerte können auch nicht durch digitale Formate ersetzt werden. Musik muss klingen.

Darum war es so wichtig, dass, wenngleich die Konzerte natürlich nicht zu ersetzen sind, Bachfest-Intendant Michael Maul sich schon beim ersten Lockdown sofort um digitale Ersatzformate gekümmert hat. Die kleine Johannes-Passion in der Karwoche, der Bach-Marathon statt des abgesagten Bachfestes, das waren glänzende Ideen, die auch weithin wahrgenommen wurden. Für unser Haus stellte das eine enorme Doppelbelastung dar.

Warum?

Weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Konzertbüros gleichzeitig mit der Abwicklung des abgesagten Festivals das Ersatzprogramm planen mussten. Aber auch das hatte sein Gutes.

Nämlich?

Wir haben den Kontakt zu unseren Gästen in aller Welt intensiviert. Weil wir Kartenbesitzern die Wahl gegeben haben, das Geld zurückzubekommen, es zu spenden oder auf den nächsten Jahrgang anzurechnen, sind wir mit beinahe allen in direkten Austausch gekommen. Wir haben telefoniert, geschrieben, das verbindet.

Haben viele gespendet?

Ich weiß noch keine abschließenden Zahlen, aber um die 70 000 Euro sind so wohl zusammengekommen.

Hand aufs Herz: Glauben Sie, dass es 2021 ein Bachfest geben wird?

Ja, fest. Aber ich halte es für denkbar, dass es ein anderes werden wird, weil wir wohl auch 2021 noch mit der Pandemie zu tun haben werden. Drum ist es gut, dass wir das „ Bach – We are Family!“ – Programm gleich auf 2022 verschoben haben. Bis dahin wird sich, daran glaube ich, das Kulturleben wieder erholt haben vom Corona-Schock.

Von Peter Korfmacher