Leipzig

„Krankheit und qualvolles Sterben“ sagte Ex-Thomaspfarrer Christian Wolff im September 2020, seien „Teil des Lebens“ und „Krankheit dazu da, Heilung zu ermöglichen“ – doch könne die auch im Tod liegen, der nichts weiter bedeute als endgültige Freiheit und Heimkehr zu Gott. Es war der 65. Geburtstag des Ex-Thomaskantors Georg Christoph Biller, und es klang wie ein Abschied. Am Donnerstag nun hat Wolff nun tatsächlich Abschied genommen von seinem Partner im Dienst der musikalischen Verkündigung, seinem Freund.

Ex-Thomaspfarrer Christian hält auf der Kanzel der Thomaskirche die Traueransprache für seinen Freund Georg Christoph Biller. Quelle: Jens Schlüter

Beim Trauergottesdienst für den am 27. Januar Gestorbenen in beider Thomaskirche wendet er die Worte in Helle: „Wie komme ich aus der Dunkelheit zum Licht“, das sei die Frage gewesen, die das Leben des Menschen und Musikers Georg Chrstoph Biller beherrschte. Mit Musik, mit geistlicher Musik, mit Bachs Musik, habe er selbst sich nach Kräften bemüht, anderen dieses Licht zu spenden. Und in seinen letzten Jahren als Thomaskantor, er legte das Amt, das er seit 1992 bekleidet hatte, 2015 aus gesundheitlichen Gründen nieder, als ihm das Laufen schon schwerfiel und das Sprechen, wehte „in dem Moment, in dem er vor den Thomanerchor trat, aus seine Mimik, seinen Gesten der Geist, das Licht der Musik sprach“. Nun sei er, Christian Wolff sicher, dass Georg Christoph Biller „in Gottes anderer Welt zu Füßen Johann Sebastian Bachs zu sitzen kommt“, und sich alle Schmerzen, alle Unzulänglichkeiten des schwachen, des kranken Leibes auflösten in ewigem Licht.

Botschaft statt Tonfolgen

Das 1976 von Biller gegründete Leipziger Vocalensemble und Martin Petzold, der als Sänger wie als Freund sein ganzes musikalisches Wirken miterlebte und mitprägte, rahmen die sehr persönliche und tröstliche Ansprache mit dem neunten und zehnten Satz von Bachs Motette „Jesu, meine Freude“ und Nikolaus Hasses „Auf den Nebel folgt die Sonn“ für Tenor und Continuo. Beide, der Kammersänger wie der Chor, den mittlerweile Sebastian Reim leitet, tragen keine Tonfolgen vor, sondern eine Botschaft weiter. Und dass in dieser Botschaft das Lebenswerk des Ex-Thomaskantors fortlebt, gibt der Trauerfeier tatsächlich eine tröstliche Note.

Thomanerchor und Gewandhausorchester unter Thomaskantor Andreas Reize singen und spielen Bach für Thomaskantor a.D. Georg Christoph Biller. Quelle: Jens Schlüter

Natürlich spielt Musik eine große Rolle bei diesem Trauergottesdienst, der, weil coronabedingt die Platzkapazität in der Thomaskirche begrenzt ist, auf den Thomaskirchhof übertragen wird, wo noch einmal rund 300 Leipzigerinnen und Leipziger Abschied nehmen von einem großen Thomaskantor: Gregor Meyers Gewandhauschor, dessen Leiter Georg Christoph Biller von 1980 bis 1991 war, singt großartig Max Regers großartige späte Motette „Der Mensch lebt und bestehet“. Das Ensembles Amarcord, dessen Mitglieder als Thomaner unter Biller ihre musikalische Sozialisierung und Prägung erfuhren, singen an seinem Sarg (und am Grab Johann Sebastian Bachs) in bewegter Makellosigkeit Josquins „Sana me Domine“. Thomasorganist Johannes Lang, dessen Urgroßvater Günter Ramin war, Thomaskantor von 1939 bis 1956, spielt, während Georg Christoph Billers Sarg zum Westportal hinausgetragen wird, den Fragment gebliebenen letzten Contrapunctus aus der „Kunst der Fuge“ – und federt den Schock von dessen abruptem Ende ab mit den Choralvorspiel „Vor deinen Thron tret ich hiermit“.

„Einer der wichtigsten Thomaskantoren“

Der Beginn des Trauergottesdienstes gehört den Thomanern unter Billers Amtsenkel Andreas Reize. Er hat ihn noch kennengelernt, aber nicht mehr im Amt. Und auch von seinen Thomanern werden nur die wenigsten noch unter ihm gesungen haben. Aber wie sich die Stimmen da zu den Klängen des Gewandhausorchesters hineintasten in den Eingangschor von Bachs Kantate „Ach Gott, wie manches Herzeleid“, das ist getragen von so sanfter Traurigkeit, dass kein Zweifel bleibt: Auch sie wissen, was sie Georg Christoph Biller verdanken.

Oberbürgermeister Burkhard Jung nimmt Abschied vom Thomaskantor a.D. Georg Christoph Biller Quelle: Jens Schlüter

Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung sagt es in seinen Abschiedsworten so: „Die Relevanz des Thomanerchores für die Stadtgesellschaft wurde in seiner Amtszeit jedem klar.“ Nein, sagt Jung, „er war kein pflegeleichter Partner, er war streitbar – nie in eigener Sacher, immer für den Chor.“ Und schließlich: „Georg Christoph Biller wird uns fehlen als menschliche und musikalische Instanz, als lebendiger, konstruktiver, streitbarer Geist, als Lehrer und Erzieher, als Freund, als einer der wichtigsten Thomaskantoren.“

Dessen Wirken in alle Welt ausstrahlte. Aber „hier in der Thomaskirche“, führt Pfarrerin Britta Taddiken aus, „haben wir so viele großartige Momente mit ihm erlebt, hier war er in seinem Element.“ Schon als Kind und als Jugendlicher, von 1965 bis 1974 als Thomaner unter den Thomaskantoren Erhard Mauersberger und Hans-Joachim Rotzsch. Es schließt sich also ein Kreis, wenn die Musikwelt nun in dieser Kirche, in der sein Geist weiterlebt, von ihm Abschied nimmt. Vor der Beisetzung des sterblichen Leibes im engsten Familienkreis auf dem Südfriedhof.

Von Peter Korfmacher